"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по Украине

Главное:
- Этой ночью враг массированно бил по Украине ракетами и дронами
- Под удар россиян попала гражданская инфраструктура
- В результате вражеской атаки на Киев погибли шесть человек
В ночь на 25 ноября российские оккупанты массированно обстреляли Украину, в частности под прицелом оказалась и столица. На вражеский удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Он сообщил, что после российской атаки в Киеве есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры.
"Сейчас в Киеве на местах российских ударов работают наши спасатели. По состоянию на сейчас известно о тринадцати раненых и, к сожалению, шестерых погибших людей. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал Зеленский.
Президент Украины добавил, что этой ночью россияне также били по Одесской области, есть разрушения.
"Были удары по портам, по продовольствию и инфраструктуре - никакого военного смысла", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в ночь на 25 ноября враг атаковал Днепропетровскую, Харьковскую, Черниговскую и Черкасскую области. Главные цели - энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь.
Всего оккупанты этой ночью выпустили против Украины 22 ракеты различных типов, включая аэробаллистические, а также более 460 дронов. Большинство беспилотников составляли российско-иранские "шахеды".
Известно, что четыре дрона вылетели в Молдову и Румынию, "есть точное время пролетов".
"Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизни. Оружие и ПВО - важны, так же как важно санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас - чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать. Спасибо всем, кто с Украиной", - подчеркнул Зеленский.
Ночной удар по Киеву - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.
Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно осуществила комбинированную атаку на столицу.
Позже выяснилось, что в результате ночных обстрелов российской оккупационной армии в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения. Есть перебои в работе коммунального транспорта. Также в столице ввели экстренные отключения электроэнергии.
Читайте также:
Об ударном дроне: Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
