"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по Украине

Марина Фурман
25 ноября 2025, 10:03обновлено 27 ноября, 21:48
Президент Украины сообщил, что массированная атака РФ на Украину унесла жизни людей.
удар по Киеву
Россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • Этой ночью враг массированно бил по Украине ракетами и дронами
  • Под удар россиян попала гражданская инфраструктура
  • В результате вражеской атаки на Киев погибли шесть человек

В ночь на 25 ноября российские оккупанты массированно обстреляли Украину, в частности под прицелом оказалась и столица. На вражеский удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что после российской атаки в Киеве есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры.

"Сейчас в Киеве на местах российских ударов работают наши спасатели. По состоянию на сейчас известно о тринадцати раненых и, к сожалению, шестерых погибших людей. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что этой ночью россияне также били по Одесской области, есть разрушения.

"Были удары по портам, по продовольствию и инфраструктуре - никакого военного смысла", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ночь на 25 ноября враг атаковал Днепропетровскую, Харьковскую, Черниговскую и Черкасскую области. Главные цели - энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь.

Всего оккупанты этой ночью выпустили против Украины 22 ракеты различных типов, включая аэробаллистические, а также более 460 дронов. Большинство беспилотников составляли российско-иранские "шахеды".

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Известно, что четыре дрона вылетели в Молдову и Румынию, "есть точное время пролетов".

"Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизни. Оружие и ПВО - важны, так же как важно санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас - чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать. Спасибо всем, кто с Украиной", - подчеркнул Зеленский.

  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
Ночной удар по Киеву - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.

Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно осуществила комбинированную атаку на столицу.

Позже выяснилось, что в результате ночных обстрелов российской оккупационной армии в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения. Есть перебои в работе коммунального транспорта. Также в столице ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об ударном дроне: Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
"Мирный план" скрывает ловушку Кремля: Каллас раскрыла риски

"Мирный план" скрывает ловушку Кремля: Каллас раскрыла риски

21:37Мир
РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

20:09Фронт
Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

19:40Синоптик
Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Гороскоп на завтра 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

Гороскоп на завтра 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

