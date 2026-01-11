Когда ситуация со светом в Киеве улучшится - названы конкретные сроки

Ситуация с электроснабжением в Киеве после масштабных российских ударов может существенно улучшиться уже к 15 января, отметила Свириденко.

Отключение света Киев - когда ситуация со светом в Киеве улучшится / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сообщила Свириденко:

Продолжаются работы по ликвидации последствий ударов по Украине

Ситуацию в Киеве ухудшили погодные условия

К четвергу ситуация с электричеством в Киеве должна улучшиться

Ситуация с электроэнергией в Киеве может улучшиться уже к четвергу, 15 января. Продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в столице. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Она сообщила, что работа по ликвидации последствий вражеских ударов по энергетической системе продолжается. По ее словам, в течение всей недели ни один день не прошел без атак на объекты энергетики и критической инфраструктуры — всего зафиксировано 44 обстрела. Больше всего ударов пришлось на Донецкую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Черниговскую, Киевскую области вместе со столицей, а также Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую, Николаевскую и Херсонскую области.

"По Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры", - указала она.

Она отметила, что ежедневно получает отчеты от энергетиков, ГСЧС и военных администраций и лично контролирует ход восстановительных работ. Осознавая, что отсутствие электричества и тепла является серьезным испытанием, особенно в условиях морозов, власть ставит приоритетом скорейшее восстановление базовых условий для жизни людей.

Свириденко отметила, что несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, украинские энергетики продолжают работать на пределе возможностей. Только за эту неделю электроснабжение удалось вернуть почти 700 тысячам потребителей по всей стране.

"В столице, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии. В то же время по объективным причинам в настоящее время действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время — ориентируемся на четверг", — сообщила премьер.

Свириденко отметила, что правительство в круглосуточном режиме работает над тем, чтобы уменьшить последствия этих циничных ударов. По ее словам, государство продолжает и будет продолжать оказывать полную поддержку генерирующим компаниям, обеспечивая их необходимым оборудованием, ресурсами и техникой при участии ГСЧС, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение. Также действует правительственное решение, которое предусматривает непрерывную работу стратегически важных объектов критической инфраструктуры, что способствует стабилизации энергосистемы.

Она сообщила, что по всей стране развернуты пункты несокрушимости, проведена их проверка, а к поддержке населения привлечены государственные и крупные частные компании. Параллельно Украина наращивает импорт электроэнергии и продолжает устанавливать мощные генераторы в сотрудничестве ГСЧС и местных властей для уменьшения нагрузки на централизованную сеть. На период сложных погодных условий оптимизированы учебный и рабочий процессы, а медицинская система работает стабильно и бесперебойно.

Отдельно — постоянная связь с людьми. Местные власти обязаны обеспечить бесперебойную работу горячих линий. Начальнику КМВА поручено организовать круглосуточную работу горячих линий при районных военных администрациях столицы. Руководители районов несут персональную ответственность 24/7. Круглосуточно работают: правительственная горячая линия — 1545; горячая линия "Струм" — 1549. Просим с пониманием отнестись к ситуации, которую создал враг, сохранять единство и, по возможности, быть энергосберегающими", — резюмирует она.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Сколько будут длиться отключения света — мнение эксперта

Как писал Главред, украинцам следует быть готовыми к тому, что почасовые отключения электроэнергии продлятся как минимум до начала весны. Ощутимых изменений к лучшему в работе энергосистемы до конца зимы не прогнозируется. Об этом в эфире программы"Ранок.LIVE" сообщил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, отметив, что текущее состояние генерации и электросетей не позволяет ожидать скорой отмены ограничений.

"К сожалению, ситуация не может улучшиться до конца зимы, до начала марта. Даже если ракетные удары прекратятся и даже если будет спокойное время для более системных ремонтов", — подчеркнул эксперт.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине резервы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, сформированные во время подготовки к отопительному сезону, постепенно исчерпываются, отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В воскресенье, 11 января, в Киеве и Днепропетровской области ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК.

Также 11 января по всей территории Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии, сообщили в Укрэнерго.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

