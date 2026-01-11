Диверсия под Москвой: партизаны провели дерзкую операцию и уничтожили стратегическую цель

Партизанское движение "Атеш" заявило об успешной диверсии в Московской области.

Партизаны устроили дерзкую диверсию под Москвой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Партизаны сбили вышку связи подразделения ПВО РФ в Московской области

Диверсия ослабила возможности врага

В Московской области партизаны устроили диверсию, в результате которой был уничтожен важный элемент системы противовоздушной обороны РФ. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш" в Telegram.

По информации движения "Атеш", его агенты провели успешную диверсионную операцию в Московской области, поразив элемент системы противовоздушной обороны 5-й дивизии ПВО зенитных ракетных войск ВКС РФ. В результате была уничтожена вышка связи военного подразделения.

"Эта вышка была пунктом коммуникации и управления подразделения ВС РФ. Она обеспечивала защищенную радиорелейную связь для оперативного обмена информацией и приказами между командованием и подчиненными подразделениями ПВО. Также вышка служила для размещения аппаратуры радиоэлектронной разведки и перехвата сигналов, что критически важно для получения информации и общего контроля ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

В движении отмечают, что ликвидация этого узла существенно ослабляет возможности ПВО в центральной части России, поскольку нарушает координацию и управление, а также приводит к потере разведывательной информации, делая всю систему менее эффективной и более уязвимой.

"Мы доказываем: тыл врага — это не безопасная зона. Агенты "АТЕШ" работают в центральных регионах России, ослабляя ключевые военные возможности ВС РФ", - резюмировали они.

Удары по России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины нанесли удары по трем буровым платформам компании "Лукойл" в акватории Каспийского моря. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

В ночь на 10 января украинские защитники также атаковали ряд военных целей на территории России и на временно оккупированных украинских землях. В частности, под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области, которая использовалась для обеспечения топливом подразделений оккупационной армии. Объем нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 59 дронов над восемью регионами, а также над Черным морем, Краснодарским краем, Республикой Адыгея и временно оккупированным Крымом.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

