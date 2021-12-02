Последствия могут быть ужасными: каким ни в коем случае не должен быть завтрак

В завтраке не должно быть продуктов с содержанием сахара. Они ускоряют чувство голода.
Диетолог из США Лаура Бурак назвала самый вредный для организма и опасный для фигуры завтрак, пишет Eat This, Not That!.
Специалист утверждает, что самыми худшим вариантом для завтрака является сладкая еда. В частности, она назвала перечень продуктов с высоким содержанием сахара - пончики, блины и кексы.
По словам Бурак, сахар - это "пустые калории", которые приводят к ожирению и непосредственным образом повышают уровень холестерина в крови.
Также в сладостях нет необходимых организму во время первого приема пищи белка и клетчатки. А их отсутствие ускоряет чувство голода.
Поэтому диетолог рекомендует есть на завтрак овсянку с белком - авокадо, вареные яйца и цельнозерновой хлеб, к примеру.
Таким образом организм будет насыщен, а фигура не испорчена.
Читайте такжеДиетолог назвал самый действенный способ для очищения организма: очень популярный и дешевый продуктНапомним, употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.
Также сообщалось, что некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты.
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