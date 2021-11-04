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Топ-3 самых умных знаков Зодиака

4 ноября 2021, 12:55

Кто из знаков от природы наделен аналитическими и интеллектуальными способностями и умеет схватывать все на лету - расскажет Главред.

Самые умные знаки Зодиака
Самые умные знаки Зодиака / ua.depositphotos.com/

Среди двенадцати знаков зодиакального круга, есть тройка тех, кто отличается особым умом и сообразительностью. Не обязательно записывать их в когорту светил мировой науки, но живой ум и способность к анализу могут позволить этой троице решать сложные задачи и с максимальной пользой использовать полученную информацию.

О том, какие знаки Зодиака могут очаровать, не прикладывая особых усилий, читайте в нашем материале: Топ-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждого.

Американский астролог, колумнистка Бренна Лилли выделила три знака Зодиака, которые от природы наделены недюжинным умом и применяют его в каждой сфере своей жизни.

Дева

Острота ума представителей стихии земли мало у кого вызывает сомнения. Хотя бы потому, что среди этого знака Зодиака большое количество людей сумевших сколотить немалое состояние. Предельное внимание Дев к деталям, из-за которого окружающие считают их невротиками, на самом деле большое преимущество. В мелких деталях зачастую скрывается большой успех. Они наделены сверхъестественным чутьем, которое помогает предсказать поведение людей, а также отличной памятью. Рационализм и педантичность знака помогает организовывать как пространство вокруг себя, так и работу коллектива. Однако психика представителей знака довольно подвижная, им необходимо избегать стрессовых ситуаций.

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Водолей

Если кому-то удастся привлечь внимание большой компании своей эрудированностью вкупе с огромным обаянием, можете не сомневаться – перед вами Водолей. Они нередко сочетают в себе такие качества как упрямство и интеллект и не преминут возможностью блеснуть своими знаниями. При наличии таких исходных данных, Водолеям не следует забывать о чувстве меры, ведь такое хвастовство, в конце концов, может утомить.

Читайте такжеТоп-3 лучших родителей по знаку Зодиака: астролог составил рейтинг наилучших отцов и матерей

Козерог

Козероги – это мощное сочетание интеллекта и житейской мудрости. Огромная сила воли и умение сохранять спокойствие даже в самых затруднительных ситуациях обозначает знак. Они могут быстро ориентироваться в ситуации и брать на себя ответственность за решение проблемы. Необычайно развит у Козерогов и эмоциональный интеллект, они могут прийти на помощь и дать полезный совет окружающим. Даже самые юные представители знака стихии земли наделены мудростью. К их подсказкам прислушиваются даже люди старшего поколения.

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