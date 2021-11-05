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Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году

5 ноября 2021, 11:57

5 знаков, которые станут везунчиками в 2022 году.

Гороскоп на 2022 год
Гороскоп на 2022 год / ua.depositphotos.com/

2022 – год Черного Водяного Тигра. Благородный и храбрый повелитель следующего года принесет с собой не только яркие эмоции и бурные страсти, но также прогресс и стремительное развитие.

Тигр благоволит решительным и уверенным с собственных силах людям, которые не боятся идти на риск, брать на себя ответственность и демонстрировать свои лидерские качества. Среди представителей зодиакального круга есть пять знаков, которые смогут в Новый год 2022 поймать удачу за хвост.

О том, кому удастся достичь успехов в карьере, а кому построить крепкие отношения, читайте в нашем материале: Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак.

Гороскоп 2022: Овен

Год благоволит ярким энергичным Овнам. Активная жизненная позиция представителей знака поможет достичь головокружительных профессиональных успехов. Вследствие этого материальное благосостояние сможет значительно укрепиться. В 2022 году вы сможете сделать крупные приобретения, о которых давно мечтали.

Звезды советуют Овнам направить максимальный фокус внимания на саморазвитие. Полученные знания и ценный опыт помогут вам в бизнесе и карьере. Очень важно в наступающем году определить цели и расставить приоритеты. Оптимистичный настрой и благосклонное отношение к людям только усилят влияние позитивных тенденций.

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Гороскоп 2022: Рак

Новый год 2022 сулит Ракам необычайный успех во всех жизненных сферах. Начало года может потребовать гибкости и умения приспособиться к сложившимся обстоятельствам, однако важно запрограммировать себя на удачу и благополучие.

В следующем году для Раков в приоритете должны быть собственные потребности и желания. Не стоит распылять свою жизненную энергию на людей, склонных к манипуляциям.

2022 год – станет годом бережного отношения к деньгам. Раки будут больше экономить и вкладывать финансы в прибыльные проекты. На любовном фронте у представителей знака тоже маячат большие перемены: если вы настроены серьезно, тигр подарит вам счастье в личной жизни и гармоничные отношения.

Гороскоп 2022: Дева

Наступающий год заставит Дев задуматься о своей профессиональной репутации. Представителям знака звезды подарят шанс заявить о себе и оказаться в центре внимания. Ваше положение в обществе сыграет немаловажную роль, открывая перспективы карьерного роста.

Приобретение новых знаний будет мощным толчком для развития карьеры и собственного дела. Девы смогут достичь максимальных успехов, соблюдая баланс между работой и отдыхом, чтобы избежать выгорания.

В личной жизни не исключена вероятность судьбоносной встречи. И произойти она может в первой половине года – с февраля по май.

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Гороскоп 2022: Козерог

Спокойные, рассудительные и целеустремленные Козероги в 2022 году смогут найти свой путь и разобраться, что им на самом деле нужно, не обращая внимания на советы посторонних. Такая непоколебимая точка зрения и приверженность любимому делу непременно принесут удачу представителям знака.

Не исключается вероятность того, что Козероги смогут превратить свое любимое занятие в дополнительный источник заработка. Причем, довольно ощутимый.

Любовные отношения будут складываться весьма успешно, однако Козерогам нужно иногда отвлекаться от своей персоны и проявлять заботу о дорогих сердцу людях. В летний период свободные могут встретить человека, который займет важную часть жизни.

Гороскоп 2022: Рыбы

В 2022 году Рыбам нужно больше доверять подсказкам интуиции. Внутренний голос сможет подсказать верное решение и наставить на правильный путь.

Уже в начале года Рыбам доведется выбирать из множества заманчивых предложений, которые открывают новые возможности. Материальное благосостояние укрепится, и немаловажную роль в этом будут играть источники дополнительного дохода.

Повезет Рыбам и в любви, только если представители знака будут менее эгоистичными и больше сконцентрированы на чувствах партнера.

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Рак Рыбы Овен Дева Козерог гороскоп 2022
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