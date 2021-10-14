Астролог рассказал, что приводит в бешенство каждый из знаков зодиака

Астролог рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы не взбесить тот или иной знак зодиака / ua.depositphotos.com

Выстраивая отношения с людьми, полезно будет знать, что тот или иной человек больше всего ценит в окружающих, а что – его может взбесить и вывести из себя. У каждого знака зодиака – свои раздражители.

Астролог Влад Росс рассказал Главреду, что больше всего выводит из равновесия и раздражает каждый из знаков зодиака, какие особенности характера других людей приводят их в бешенство.

Овна невероятно раздражает медлительность. Он терпеть не может, когда затягивается решение какого-либо вопроса, и не переносит людей, которые слишком неторопливы.

Тельца выводят из себя нищие люди, а также те, кто плохо и неопрятно одеваются.

Близнецы не переваривают неконтактных людей, людей "в себе". Их раздражают тяжелые на подъем люди, которые не способны враз сорваться и куда-нибудь съездить.

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Рак не любит эгоистов, одиночек, выскочек и бомжей. Все они выводят Рака из себя.

Лев не терпит вычурности и сумасшествия в окружающих. Он понимает только свой элитарный круг. Льва раздражают эксцентричные личности, выдвигающие очень смелые, порой сумасшедшие, идеи. Например, Илон Маск, который стремится осуществить полет на Марс – Льву этого не понять, ведь, по его мнению, еще полно дел на Земле.

Дева не любит, когда ей что-то обещают и не выполняют. Для нее крайне важна точность, аккуратность и чистота. Соответственно, неряшливый человек Деву будет бесить.

Весы терпеть не могут грубости, мата и агрессии.

Скорпиона приводят в бешенство люди, способные на предательство.

"Красной тряпкой" для Стрельца станут люди, имеющие склонность поучать других. Таких Стрельцы сочтут "слишком умными".

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Козерога раздражают невыполненные обещания и безответственность людей.

Водолей терпеть не может монотонности и рутины. Его раздражают и такие же люди – не проявляющие эмоций, лишенные малейшей доли эксцентричности.

Рыб больше всего раздражает критика в их адрес. Они терпеть не могут, когда им делают замечания, критикуют в чем-то, пусть даже по делу.

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