От них только полнеют: диетологи назвали самые вредные напитки при похудении

Напитки, которые не стоит пить при похудении / Фото pixabay

Процесс похудения не так уж прост, поскольку на снижение или повышение веса влияют немало факторов. Одним из них является жидкость, которую вы употребляете.

Если вы пытаетесь похудеть, но все еще покупаете напитки в кафе и магазинах, важно хотя бы знать о некоторых из самых вредных видов, пишет "ТСН"

Диетологи составили список из самых вредных напитков, которые нужно убрать из рациона для похудения:

Соки

Приобретенные в магазине соки содержат большое количество добавленного сахара и почти совсем не содержат клетчатку, что оказывает негативное влияние на организм.

Читайте такжеДиетолог назвала продукты, вызывающие вздутие живота и мешающие похудениюЭти напитки могут способствовать скачку сахара в крови, что в итоге приводит к максимальному его снижению, поэтому вы испытываете желание в еще большем количестве сахара в течение дня.

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Фреши

Хоть их и рекламируют как "здоровые напитки", но на самом деле фреши содержат ингредиенты, которые могут привести к увеличению веса.

Сладкие алкогольные напитки

Алкоголь калорийный. Он сам по себе может привести к увеличению веса, если его потреблять в избытке. Но кроме того, алкогольные напитки, содержащие сахар и добавленные ингредиенты, являются одними из самых вредных напитков для похудения.

Бокал красного вина, пожалуй, самый лучший выбор, когда дело доходит до алкоголя, говорят диетологи.

Холодные кофейные напитки

Худшие "преступники", как правило, встречаются в кафе, где кофе со сливками, латте и т.д. могут добавить от 500 до 1200 калорий в дневной рацион.

Ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

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