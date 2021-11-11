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Продукты, которые полезно и нужно есть осенью и зимой: нутрициолог составила список

11 ноября 2021, 04:00

Эксперт перечислила не только еду, но напитки.

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Список продуктов, из которых стоит брать витамины / Униан

Надвигаются холода, а значит, источники тепла и энергии стоит искать везде — не только в своём гардеробе. Помимо шерстяных носков и мечтаний новогодних праздниках, необходимо позаботиться и о питании.

Нутрициолог Татьяна Ярмошик составила список продуктов, из которых стоит брать витамины в холодное время года.

Продукты с горьким вкусом

  • зелень (руккола, кинза)
  • овощи (артишок, брюссельская капуста, баклажан)
  • горькие травы (листья артишока, корень одуванчика, расторопша, полынь)
  • специи (имбирь, мята)
  • напитки (какао, цикорий)

Читайте такжеКакой продукт подходит людям со слабым сердцем - совет экспертаПолезные жиры (нерафинированное масло, авокадо, кокос, жирные сорта рыбы, выдержанный сыр)

  • ⠀Ферментированные продукты
  • ⠀Согревающие специи (перец, имбирь, кардамон, гвоздика, корица)

Важные витамины (А, Е, Д3, С)

Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

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Автор: Сергей Кущ
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продукты питания
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