Продукты, которые полезно и нужно есть осенью и зимой: нутрициолог составила список

Эксперт перечислила не только еду, но напитки.
Надвигаются холода, а значит, источники тепла и энергии стоит искать везде — не только в своём гардеробе. Помимо шерстяных носков и мечтаний новогодних праздниках, необходимо позаботиться и о питании.
Нутрициолог Татьяна Ярмошик составила список продуктов, из которых стоит брать витамины в холодное время года.
Продукты с горьким вкусом
- зелень (руккола, кинза)
- овощи (артишок, брюссельская капуста, баклажан)
- горькие травы (листья артишока, корень одуванчика, расторопша, полынь)
- специи (имбирь, мята)
- напитки (какао, цикорий)
Читайте такжеКакой продукт подходит людям со слабым сердцем - совет экспертаПолезные жиры (нерафинированное масло, авокадо, кокос, жирные сорта рыбы, выдержанный сыр)
- ⠀Ферментированные продукты
- ⠀Согревающие специи (перец, имбирь, кардамон, гвоздика, корица)
Важные витамины (А, Е, Д3, С)
Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.
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Автор: Сергей Кущ