Продукты, которые полезно и нужно есть осенью и зимой: нутрициолог составила список

Список продуктов, из которых стоит брать витамины / Униан

Надвигаются холода, а значит, источники тепла и энергии стоит искать везде — не только в своём гардеробе. Помимо шерстяных носков и мечтаний новогодних праздниках, необходимо позаботиться и о питании.

Нутрициолог Татьяна Ярмошик составила список продуктов, из которых стоит брать витамины в холодное время года.

Продукты с горьким вкусом

зелень (руккола, кинза)

овощи (артишок, брюссельская капуста, баклажан)

горькие травы (листья артишока, корень одуванчика, расторопша, полынь)

специи (имбирь, мята)

напитки (какао, цикорий)

Читайте такжеКакой продукт подходит людям со слабым сердцем - совет экспертаПолезные жиры (нерафинированное масло, авокадо, кокос, жирные сорта рыбы, выдержанный сыр)

⠀Ферментированные продукты

⠀Согревающие специи (перец, имбирь, кардамон, гвоздика, корица)

Важные витамины (А, Е, Д3, С)

Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

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