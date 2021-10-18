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Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

18 октября 2021, 03:15

Диеты или спорт – что важнее для похудения и поддержания хорошей фигуры? Кажется, врачи, наконец, определились.

Упражнения
Спорт или диета / Фото Pixabay

Многие врачи и эксперти пропагандируют активный образ жизни и физические нагрузки. В комплексе с правильным питанием или соответствующей диетой они принесут отличные результаты для вашей фигуры.

Но что же в этом тандеме важнее: спорт или диета? Кажется, мы наконец узнаем окончательный ответ. Новое исследование, опубликованное в iScience, доказывает, что люди, которые только меняют свой рацион, в итоге теряют больше лишнего веса, чем те, кто упорно занимается, но не меняет диету.

Спорт или диета

В исследовании приводится пример, как некоторые диеты для похудения, могут негативно повлиять на организм. А именно, они в перспективе могут привести к увеличению веса. К тому же ученые обнаружили, что люди, которые страдают от ожирения, могут получить значительно лучшие результаты благодаря спорту, в отличие от тех, кто соблюдает диету.

Причина в том, что после достижения своей цели в весе, люди прекращали питаться так, как того требовала диета, и постепенно набирали килограммы.

Диета
Диета принесет недолгосрочные результаты / Фото Womenlikes

По словам эксперта Джея Ковина, упражнения важны, когда дело касается ожирения и болезней, через их влияние на чувствительность к инсулину. Это способность вашего организма извлекать глюкозу из крови, чтобы она могла быть использована для получения энергии и топлива. Было обнаружено, что ожирение активирует врожденную иммунную систему, которая стимулирует воспаление и резистентность к инсулину.

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Нарушение содержания инсулина может стать причиной симптомов предиабета и привести к диабету 2 типа. В таких ситуациях сильно спасают физические нагрузки, которые улучшают чувствительность. Обычные упражнения для мышц увеличивают усвоение глюкозы в 50 раз, а эта способность может сохраняться в течение 24 часов после тренировки.

Упражнения не только влияют на инсулин

упражнение, фитнес,
Спорт полезен не только для фигуры / Фото Pixabay

Активный образ жизни и утренняя зарядка будут полезным не только для регуляции уровня инсулина в крови. Они помогут вам чувствовать себя здоровыми и бороться со многими заболеваниями или предупредить их. Это происходит из-за увеличения сердцебиение, что заставляет мышцы тела использовать больше глюкозы. Со временем это влияет на снижение уровня сахара в крови и может защитить от сердечных заболеваний. К тому же вы сможете контролировать свой вес, снизить уровень половых гормонов, укрепить иммунную систему и уберечь себя от некоторых видов рака.

Согласно исследованию, люди, которые регулярно занимались спортом, имели на 22% ниже риск смертности и на 24% ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Ранее дипломированный и сертифицированный диетолог Лорен Харрис-Пинкус рассказала о том, какие продукты питания способны улучшить мозговую деятельность человека.

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