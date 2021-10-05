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Как не набрать лишние кило за осень и зиму: 7 правил эффективного похудения

5 октября 2021, 04:14

С наступлением холода часто хочется компенсировать пасмурную погоду чем-то вкусненьким, поэтому многие увеличивают употребление вредных продуктов.

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8 правил эффективного похудения / ua.depositphotos.com/

Рацион, как и погода за окном, меняется с каждым сезоном. От температуры и времени года часто зависят и метаболические процессы: они могут как замедляться, так и ускоряться. Также на возникновение голода влияет снижение активности – люди начинают есть просто от скуки

Нередко аппетит усиливается и от сезонного депрессивного настроения, связанного с изменением погоды. Так или иначе, чтобы сохранить форму, необходимо адаптироваться к новому сезону. Нутрициолог Ольга Усенко у себя в инста-блоге поделилась секретами, которые помогут держать себя в форме.

Как питаться осенью, чтобы не набрать вес

Заботимся о рационе

Ваш ежедневный рацион должен состоять из 3 основных приемов пищи. Все они должны содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. Включите мясо, гарнир и самое главное овощи. Между основными приемами можно употреблять сезонные фрукты.

Полезные перекусы

В качестве перекуса прихватите с собой сухофрукты, орехи или шоколад, который содержит более 80% какао. Это прекрасная альтернатива хлебобулочным изделиям или вредным сладостям. К тому же эти продукты прекрасно сочетаются с чаем или кофе.

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Перекусы должны быть полезными / Фото 1zoom.ru

Новые блюда

Не забывайте каждый раз разнообразить свой рацион новыми блюдами. Экспериментируйте с гарнирами, способами приготовления и другими продуктами. Это будет способствовать лучшему насыщению организма.

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Готовьте овощи

Осенью лучше заменить свежие овощи на термически обработаны. Приготовьте вкусное овощное рагу в духовке или свежие продукты на пару и прихватите с собой полезный и вкусный обед.

Овощи
Готовьте овощи на пару / ua.depositphotos.com

Отеки

Стоит также знать, что в холодные сезоны ваше тело склонно к отекам.

Теплые напитки

Если вы любите кофе с молоком, то стоит ограничить такое употребление 1 чашкой в ​​день. В прохладную осеннюю пору можете сделать акцент на ароматных травяных и фруктовых чаях. Если вода не очень смакует, смело заменяйте ее душистой и теплой альтернативой. Отдавайте предпочтение крупнолистовым чаям, а от чая в пакетиках лучше отказаться.

Чай
Отдайте предпочтение чаю / ua.depositphotos.com

Больше приемов пищи

Если вы часто чувствуете себя голодным, можете разбить 3 основных приема пищи на 5. Так вы будете всегда сыты и потребность употреблять вредные перекусы исчезнет.

viber
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