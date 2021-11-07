Еда, от которой не похудеешь: диетолог назвала фрукты и овощи, которые мешают сбросить вес

Как оказалось, не все овощи и фрукты полезны при похудении.
Большинство людей убеждены, что овощные и фруктовые диеты – лучший и самый быстрый способ избавиться от лишних килограммов. Но, как утверждает диетолог Елена Кален, это совсем не так.
Специалист не отрицает пользу овощей и фруктов, но далеко не все дары природы можно назвать верными помощниками в борьбе за стройное и здоровое тело.
На своей страничке в Instagram диетолог поделилась полезными советами.
Еда, от которой не похудеешь
По мнению специалиста, существует немало овощей и фруктов, которые мешают снижению веса. Более того, к уже имеющимся проблемам со здоровьем, они могут прибавить и новые – не совсем приятные. Например, метеоризм (вздутие живота).
Читайте такжеФизические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похуденияЛюдям, которые хотят иметь идеальную фигуру, Елена Кален советует с осторожностью есть ряд продуктов.
Бобовые и чечевица
В них много олигосахаридов, провоцирующих повышенное газообразование. В итоге вместо стройной фигуры, вы рискуете увидеть раздувшийся живот.
Капуста (белокочанная, брюссельская, цветная)
В этих овощах также много веществ, провоцирующих метеоризм.
Морковь
В ней содержится много природного сахара, который при обильном потреблении способен вызвать вздутие живота.
Сладкие фрукты - абрикосы, чернослив
Они чрезвычайно богаты не только антиоксидантами и витаминами, но и, к сожалению, крахмалом и сахаром, из-за которых в кишечнике скапливаются газы.
"Вместо богатых фруктозой фруктов (например, дыни) ешьте киви. В нем много актинидина –природного энзима, помогающего расщеплять белки и предотвращать вздутие", – советует диетолог.
Ранее мы рассказывали, что новое исследование доказывает, что люди, которые только меняют свой рацион, в итоге теряют больше лишнего веса, чем те, кто упорно занимается, но не меняет диету.
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