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Диетолог назвала продукты, вызывающие вздутие живота и мешающие похудению

1 октября 2021, 16:21
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Как говорит известный диетолог Елена Кален, далеко не все продукты можно употреблять без риска получить себе вздутие живота и помешать похудению.

Бобы
Диетолог назвала продукты, вызывающие вздутие живота и мешающие похудению / ua.depositphotos.com

Есть определенный перечень продуктов, которые сильно мешают снижению веса, а также могут вызывать неприятные ощущения – в первую очередь вздутие живота. Об этом написала на своей странице в Instagram диетолог Елена Кален.

По ее мнению, не стоит злоупотреблять бобовыми и чечевицей. Они содержат олигосахариды, провоцирующие метеоризм. Капуста (белокочанная, брюссельская, цветная), морковь, абрикосы, чернослив — источник крахмала и сахара, из-за которых в кишечнике скапливаются газы.

"Вместо богатых фруктозой фруктов (например, дыни) ешьте киви. В нем много актинидина — природного энзима, помогающего расщеплять белки и предотвращать вздутие", — написала диетолог

Кроме того, желательно исключить из рациона подсластители (аспартам, сукралозу и сорбитол), которые плохо перевариваются и не приносят пользы организму. Продукты из цельного зерна полезны, но они содержат много клетчатки, которая способствует образованию газов.

"Пейте больше воды и постепенно приучайте организм к клетчатке и цельному зерну. Жидкость помогает пище двигаться по пищеварительному тракту и предотвращает вздутие живота", — подытожила Кален.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

viber
здоровье диета продукты питания желудок
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