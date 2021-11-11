УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Кому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгами

11 ноября 2021, 15:35

Кто из знаков не сможет удержаться от соблазна тратить деньги - расскажет гороскоп Главреда.

Финансовый гороскоп 2022
Финансовый гороскоп 2022 / ua.depositphotos.com/

В год Тигра удача будет на стороне смелых людей, которые не боятся бросать вызов судьбе и получать от жизни по максимуму. Однако среди 12 представителей зодиакального круга есть те, которые смогут приумножить свои доходы и рассчитывать на необычайное везение в финансовых вопросах.

О том, какие знаки восточного гороскопа смогут поймать удачу за хвост в наступающем году, читайте в нашем материале: Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра.

Укрепить свое материальное положение в год Тигра сможет каждый из знаков зодиака, однако астрологи выделяют три счастливчика, которым денежная удача будет сопутствовать на каждом шагу.

Рак

Карьера Раков в 2022 году резко пойдет вверх, как и прибавка к жалованью. Ваше трудолюбие и целеустремленность будут оценены по достоинству, и вы ощутите это на своем кошельке. Ваши профессиональные достижения будут отмечены наградами. В начале года Ракам необходимо обратить пристальное внимание на финансы и учесть не только доходы, но и расходы. Первая половина года благоприятна для начала собственного дела. Только упорный труд, в любой сфере вашей жизни поможет вам достичь фантастических успехов.

Реклама

Стрелец

Представителям знака стихии Огня не придется жаловаться на судьбу в следующем году. На внезапное богатство рассчитывать не стоит, однако финансовое положение будет стабильно укрепляться и расти. Доход могут приносить инвестиции. Такая денежная прибавка может побудить Стрельцов к покупкам. Однако стоит воздержаться от импульсивных приобретений и рационально распоряжаться средствами, чтобы их приумножить.

Водолей

Водолеям в год Тигра удачное стечение обстоятельств поможет значительно улучшить материальное благосостояние. Доходы или прибыль будут весьма ощутимыми. Не исключено, что деньги будут приходить к вам из нескольких источников. Финансовое положение представителей будет стабильным и это позволит совершать крупные практичные покупки или приобретать вещи, о которых вы давно мечтали. Решая важные денежные вопросы, не принимайте поспешных решений. Звезды сулят повышение по карьерной лестнице или новую перспективную работу.

Читайте также:

viber
Рак Стрелец Водолей Новый год 2022 гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Купите их прямо сейчас: названы три цветка, которые притягивают удачуКупите их прямо сейчас: названы три цветка, которые притягивают удачу Никогда не покупайте их: что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022Никогда не покупайте их: что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022 Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников "Заставим Кремль заплатить высокую цену": Кулеба пригрозил Москве "четким сигналом""Заставим Кремль заплатить высокую цену": Кулеба пригрозил Москве "четким сигналом" Украину накроет ледяная аномалия из Арктики: ударят морозы до -12 градусов – синоптикУкраину накроет ледяная аномалия из Арктики: ударят морозы до -12 градусов – синоптик
15:35

Кому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгами

15:27

Заподозрил в краже, избил и приковал к столбу: в Одесской области хозяин наказал работникаВидео

15:04

65% украинцев не нравится работа Зеленского - результаты опроса

14:59

Владельцам евроблях предлагают "легализовать" авто: как действует нелегальная схема

14:55

Ведущая Танцев со звездами вышла замуж за долларового миллионера - теперь официально

Реклама
14:30

Рубил саблей по горлу и колол 30 раз: в Финляндии мужчина зверски убил украинку

14:26

Тело оставили в коридоре и обходили стороной: в больнице Тернополя умер мужчина

14:17

День Достоинства и Свободы 2021: когда отмечаем и будет ли выходной

14:15

Газпром не увеличил поставок газа в ЕС: в ОГТСУ разоблачили наглый обман РоссииВидео

14:13

Задержан злоумышленник, который проломил череп известному музыкальному продюсеруВидео

14:01

Министр культуры Александр Ткаченко подал в отставкуВидео

14:00

Гороскоп на завтра 12 ноября 2021: Ракам – судьбоносная встреча, Весам – риск финансовых потерьВидео

13:46

"С голым торсом громил оборудование": в Сеть выложили видео дебоша Саакашвили в больницеВидео

13:31

"С Путиным разговаривали": Лукашенко заявил о переброске оружия с Донбасса на границу с Польшей

13:30

Иван Яковина. Меркель отчитала Путина за мигрантовВидеоблоги

13:16

На дороги Украины выезжают "диагностические" патрули: кого будут проверятьФото

13:08

Ушла из жизни известная советская актриса, отсидевшая пять лет за убийство своего мужа

12:40

"Если подлец на улице будет унижать": Ницой хочет жестче наказывать за нарушение языкового закона

12:24

"Предвестник большой войны": соцсети восхитило и испугало кровавое небо над КиевомВидео

12:20

Босс из сериала Моя улюблена Страшко подогрел слухи о романе с главной героиней

Реклама
12:08

"Номера светятся - можно проверить через Bluetooth": противник вакцинации выдал нелепый фейк

11:59

В Польше сообщили о первой смерти в лагере мигрантов на границе в Беларуси: умер ребенокВидео

11:54

Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы

11:53

"Пора вернуть эту землю себе": Скабеева процитировала Гребенщикова и позарилась на КиевВидео

11:37

Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников

11:36

Белорусские снайперы держат лагерь беженцев на границе под прицелом: ситуация накаляетсяВидео

11:29

Врач назвал главные симптомы, указывающие на тяжелую форму COVID-19

11:19

На выплат за выслугу и перерасчета: что нужно знать пенсионерам, которые вернулись на работу

11:02

Лерос заявил, что ему вручают подозрение и хотят посадить за "фак" ЗеленскомуВидео

10:43

Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день

10:29

В МВД раскрыли детали спецоперации по задержанию палача "ДНР" КуликовскогоВидео

10:28

Некоторые люди не болеют COVID-19: ученые выяснили причину

10:08

Госкино запретило показ "Ржевский против Наполеона" - с Зеленским в главной роли

10:03

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

09:42

Восточный гороскоп 2022: сказочная любовь, фантастическая удача и финансовый успех в год Тигра

09:34

Конфискация авто и штрафы до 170 тысяч: в Украине завершилось льготное растаможивание "евроблях"

09:33

Черные нежизнеспособные легкие: во Львове жертвой COVID-19 стала 23-летняя беременная женщинаВидео

08:53

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотВидео

08:48

Зеленский поблагодарил Порошенко за "мужественный" поступокВидео

08:37

11.11 - зеркальная дата, когда исполняются желания и привлекаются деньги

Реклама
08:30

Коронавирус в Украине 11 ноября: почти 25 тыс. новых больных и 652 жертвы COVID-19Видео

08:14

Украинец будет судиться с Болдуином из-за смерти Хатчинс на съемках фильма Ржавчина

08:02

Проверку COVID-сертификатов в Украине требуют отменитьВидео

07:32

Хуже, чем в Азии и Африке: в Европе резко выросла смертность от COVID-19Видео

07:10

Атака мигрантов на Польшу и план Кремля: эксперт объяснил, почему Москва решила ударить по ЕСВидео

06:53

Вместо морозов – потепление: синоптик рассказал о резком изменении погоды в УкраинеВидео

06:45

Смерть Полякова не была случайной: астролог раскрыл причину трагедииВидео

06:24

Почему привлечение Deutsche Bahn в украинских реалиях - это бессмысленная трата времени и денегмнение

05:47

Врач объяснил, в чем коварство легкого течения коронавирусаВидео

05:40

Самая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минут

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять