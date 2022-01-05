Невероятные лайфхаки для обновления интерьера: как выбрать дешевую, но красивую мебель

Самые лучшие идеи для интерьера - аналоги люксовой мебели / instagram.com/sun_gate_house

Каждый хозяин мечтает сделать свой дом неповторимым, но из-за нехватки денег, думает, что это невозможно. Ранее было принято считать, что красота - это всегда дорого, но в нынешнее время, стереотипы и возможности расширились. Теперь дом можно обставить люксовой мебелью по приемлемым ценам и ваши гости никогда не догадаются, что на интерьер ушли копейки.

Дизайнер Татьяна Астафьева убедилась в этом на собственном огромном опыте и составила перечень советов и лайфхаков для креативного и оригинального интерьера за небольшие деньги.

Самые лучшие идеи для интерьера - аналоги люксовой мебели/ instagram.com/sun_gate_house

Эксперт утверждает, что сэкономить можно на такой мебели:

без встроенной бытовой техники;

без сложных узлов;

сделанной на производстве, а не выполненной мастером по ручной работе.

Также дизайнер рекомендует выбирать аналоги люксовой мебели, а страховаться при этом гарантией от производителя. Этот документ - залог качества, даже несмотря на то, что она создана под пока никому неизвестной маркой.

Самые лучшие идеи для интерьера - аналоги люксовой мебели/ instagram.com/sun_gate_house

Кроме этого, на сегодняшний день в моде минимализм и практичность. Старайтесь обращать внимание на "легкую" и простую мебель, которую всегда можно преобразить, например, покрасить или дополнить декором, что сделает ее стопроцентно оригинальной и уникальной.

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Не стоит загромождать свой дом множеством элементов мебели. В кухне достаточно стола и стенки, в гостиной - дивана и тумбы под ТВ, а в спальне - кровати и комода или шкафа. В последнюю комнату можно добавить прикроватные тумбочки, которыми сейчас могут послужить переносны "кошелки" со съемной столешницей. Они довольно дешевые, а выглядят дорого и креативно. Коридор можно разбавить мини-пуфом, который при надобности легко прячется в уголок и может послужить в любых других целях, по сравнению с неподвижной с места банкеткой.

Подытоживая - дом в 21 веке может выглядеть самым разным образом. Главное - не зацикливаться на чем-то одном и всегда искать альтернативу.

Самые лучшие идеи для интерьера - аналоги люксовой мебели/ instagram.com/sun_gate_house

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать необычную перегородку в гостиной.

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