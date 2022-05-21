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Начнется мощное наступление: известный оккультист назвал решающие даты войны - гороскоп для Украины

21 мая 2022, 19:48

Все важные и роковые события будут проходить и формироваться именно с конца июля и август месяц.

гороскоп для украины
Гороскоп для украины / pixabay

Третья волна военных действий в Украине и ее апофеоз начнется с конца июля, заденет август и, скорее всего, коснется и середины сентября. Об этом рассказал российский философ и оккультист Андрей Космач в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, в России с конца июля 2022 года следует ожидать крупного, одного из крупнейших в истории финансово-экономического кризиса.

"С конца декабря 21 года лунные узлы перешли в знаки оси Телец - Скорпион, где они пробудут до июля 23 года. И все основные события, непосредственным образом связанные с судьбой России и Украины будут формироваться и реализовываться именно под влиянием этих узлов. В течение всего этого полуторагодичного цикла особое внимание следует уделить трем коридорам затмений. Вот первый коридор затмений у нас завершился этой весной: это апрельское и майское затмение. Следующее затмение – это октябрь-ноябрь 22 года, и, наконец, самая важная часть затмений – сессия затмений – это апрель и май 23 года. При этом я хотел бы обратить ваше внимание на так называемую условную середину между двумя коридорами затмений", - говорит он.

Все важные и роковые события будут проходить и формироваться именно с конца июля и август месяц.

"С 30 июля по 10 августа будет кульминация соединения Северного узла с Ураном в Тельце. 31 июля Марс входит в 19-ый градус Тельца, где будет находиться Уран. И поздно вечером, точнее с 31 на 1 произойдет точное соединение Марса, Урана и Северного узла. А 1 августа ретроградный Сатурн будет находиться на Луне Украины. 7 августа будет точная квадратура – Сатурн-Марс. То есть произойдет возврат к тому, что было заложено в цикле 5 апреля 22 года во время соединения Марса и Сатурна в Водолее", - сообщил философ.

Андрей Космач отметил, что Россию ждет серьезный финансово-экономический кризис. По словам Космача, в августе-сентябре в войне произойдет коренной перелом в пользу Украины.

"Второе – это начало так называемой третьей волны военных действий в Украине. Это будет третья фаза войны. Это не финал – это апофеоз. Я повторяю, начало третьей волны как раз таки произойдет с конца июля, затрагивает полностью август и, скорее всего, затронет и середину сентября. Во время этой третьей фазы – апофеоза, повторяю – это не финал, как раз произойдет коренной перелом в пользу Украины…", — сообщил он.

Когда закончится война в Украине

Философ также предсказал финал войны и ориентировочное время ее завершения.

"Этот прогноз составлен тремя лучшими в мире корифеями в области мунданной астрологии. Это область астрологии, изучающая исторические и культурные тенденции, судьбы наций и больших групп людей, метеорологические условия и землетрясения и другие важные мировые события. И вот теперь мы переходим к финалу этой спецоперации или войны. Финал придется на конец, я повторяю – на конец 22 года и начало 23 года. Точно – это январь, февраль и скорее всего – середина марта. Именно в это время будет поставлена финальная точка – победа Украины", — резюмировал он.

Читайте такжеАстролог назвала дату, когда Украина объявит о победе в войне

16 мая состоялось полное лунное затмение. Как рассказал астролог Дмитрий Уранус, после этого Украину ждут тревожные последствия. Это может означать новый виток насилия, убийств, возможна новая эскалация военных действий.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

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