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Мужчинам вернет былую мощь, женщинам поможет найти любовь: как заставить цвести антуриум

6 августа 2022, 03:23

Если антуриум зацвел, значит в жизни наступит белая полоса, в дом придет любовь, гармония и яркие эмоции. Как же заставить цвести "мужское счастье"?

Антуриум
Антуриум не цветет, что делать? Все секреты ухода / Фото ua.depositphotos.com

Антуриум — необычный тропический и очень красивый цветок, которому приписывают магические свойства. Его еще называют "мужским счастьем", однако растение прекрасно впишется в быт не только представителей сильного пола. Если мужчинам он поможет быстро восстановить силы и вернуть мужское здоровье, то женщинам принесет встречу со второй половинкой. Если же антуриум зацвел - значит в жизни наступит белая полоса, в дом придет счастье, гармония и яркие эмоции. Именно поэтому цветоводам очень хочется, чтобы "мужское счастье" порадовало цветением, но некоторым не везет, и они задаются вопросом, почему же не цветет антуриум.

Как часто цветет антуриум

Антуриум родом из Америки. В тропиках или субтропиках "мужское счастье" цветет без перерыва. Но в условиях городской квартиры невозможно создать идеальные условия. Кроме того, многие допускают ошибки в уходе. Если применить некоторые хитрости, то все же можно добиться цветения растения на протяжении всего года.

Почему не цветет антуриум в домашних условиях

Часто антуриум не цветет из-за слишком тесного или слишком просторного вазона.

Антуриум любит пористый грунт. Если же он слишком плотный, в него не сможет свободно и равномерно проникать воздух и влага. Чтобы цветку было максимально комфортно, нужно смешать перегной, торф, перлит и грунт для орхидеи (или измельченный древесный уголь, мелкий гравий, пропаренную кору хвойных деревьев). Кислотность почвы должна быть на уровне 6,5-7,0. Посадив в такую смесь антуриум, вы обеспечите ему правильное питание.

Растению может не хватать света, ведь именно длительность и яркость светового дня играют решающую роль в цветении. Если вы заметили, что окраска листьев стала блеклой, а черенки вытягиваются, то растение следует перенести в место, которое освещается лучше, или использовать лампы для создания дополнительного освещения.

Правильный полив и влажность воздуха - залог цветения антуриума, ведь растение родом из влажного климата, где дожди идут ¾ года. Пересохший цветок точно не станет выбрасывать бутоны.

Поливать "мужское счастье" нужно часто. Но объем воды не должен превышать того, что оно может усвоить. Грунт всегда должен быть во влажном состоянии, но не слишком сырым.

Идеальная влажность для антуриума должна быть приближена к 100%. В квартире такие условия создать вряд ли удастся, поэтому растение можно опрыскивать из пульверизатора. Также можно наполнить водой обычный поддон с гравием и поставить туда горшок с "мужским счастьем". Это поможет добиться комфортных условий для его цветения.

Чтобы "мужское счастье" порадовало цветением, важно убирать увядающие цветы. Перегруженность завядшими цветами также может быть одной из причин, почему антуриум не цветет.

Как сделать, чтобы антуриум зацвел

В период активного роста (с весны до осени) растению необходимо дополнительное питание. Лучше всего подкормить его составом, где много фосфора, так как именно фосфор стимулирует рост бутонов и цветение.

Если же вы создали все условия, но антуриум все равно не цветет, то можно пойти на хитрость. Чтобы стимулировать цветение, в конце февраля-начале марта нужно полить "мужское счастье" мягкой водой температурой +40-50 °С. Такой полив будет стрессом, который может способствовать цветению. Такую процедуру можно проводить только один раз в год.

Антуриум не цветет, что делать - смотрите видео:

Антуриум - приметы

Растение способно избавить членов семьи от апатии, гармонизирует обстановку в доме, активизирует перемены в деловой сфере. Цветок усиливает интуицию. Идеальное место для антуриума - спальня и гостиная.

Считается, что растение "мужское счастье" впитывает негатив, взамен жизнь хозяев дома наполнится радостью.

Антуриум помогает мужчине восстановить силы, улучшить потенцию, сделать сексуальную жизнь регулярной и вернуть былую мощь и мужское здоровье.

Полезен антуриум мужчинам, которые ежедневно общаются с людьми. Цветок поможет нормализовать психическое состояние, справиться с плохим настроением, придаст сил для новых свершений.

Женщинам цветок поможет найти вторую половину, причем возлюбленный будет носить свою даму на руках. Однако покупать цветок самой нельзя, его нужно получить в дар.

Растение может предупреждать и об опасности. Если антуриум "плачет" (на листочках появляются капельки росы), значит хозяев ждет ухудшение финансового положения и болезни младших членов семьи. При этом длительность этого явления расскажет, насколько долго продлится черная полоса.

Ранее Главред писал, как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести.

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