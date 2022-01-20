Топ-5 комнатных растений, которые принесут семейное счастье и помогут найти любовь

Комнатные цветы могут принести гармонию и любовь в любой дом / Фото ua.depositphotos.com

Комнатные растения безусловно являются украшением любого интерьера, а еще они могут благотворно влиять на атмосферу в доме. Опытные цветоводы знают, что некоторые растения могут стать настоящим талисманом и привлечь в вашу жизнь счастье. Главред собрал топ-5 комнатных цветов, благодаря которым в вашей семье воцарится мир и гармония.

Спатифиллум - приметы

В народе этот цветок называется "женское счастье".

Согласно легенде, богиня любви и власти Астарта в день своей свадьбы подарила девушке необычный белоснежный цветок в форме сердца и наделила его магическими свойствами - делать счастливыми женщин, которые верят в любовь.

С той поры считается, что спатифиллум помогает женщинам найти свою вторую половинку, дает возможность удачно выйти замуж и дарит радость материнства. Главное - ухаживать за цветком с чистыми помыслами.

Если вы хотите избежать супружеской неверности, поставьте спатифиллум возле изголовья кровати в спальне.

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Если вы хотите вернуть доверие в отношения и избавиться от ревности - вдыхайте вместе с супругом аромат цветущего растения.

Если внешний вид цветка похож на округлившийся живот беременной женщины, ждите зачатия.

Если несколько цветков расцвели одновременно – это счастье для каждого члена семьи. Там, где спатифиллум цветет часто, дети будут здоровыми и счастливыми.

Спатифиллум называют "женское счастье" или "цветок невесты" / Фото instagram.com/spatifillum_flow

Спатифиллум еще называют "цветком невесты". Если вы хотите замуж, то брат, отец или дядя обязательно должны подарить вам это растение.

Если спатифиллум зацвел, ждите предложения руки и сердца от своего любимого.

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Антуриум или "мужское счастье"

Во многих странах Латинской Америки принято дарить антуриум в качестве свадебного подарка - этот цветок оберегает мир в молодой семье и приносит удачу молодоженам. Также считается, что антуриум наделяет своих владельцев жизненными силами.

Цветок "мужское счастье" стоит завести у себя дома парам, обладающим вспыльчивым характером и излишней эмоциональностью, ведь антуриум способен вбирать в себя негатив.

Антуриум часто дарят молодоженам / Фото pixaby

Если антуриум зацвел - это хорошая примета, значит у главы семьи и у всех домочадцев наступит белая полоса в жизни.

Мужчинам антуриум даёт мужскую силу, а паре - успех и счастье в любви.

Китайская роза - приметы

Китайская роза или гибискус также имеет магические свойства. В Китае считают: если в доме зацвел куст гибискуса, скоро в нем будут праздновать счастливую свадьбу.

Считается, что китайская роза заряжает положительной энергией, выводит из депрессии, способствует успеху в карьере, помогает бороться с апатией, заставляет пассивных людей побороть лень и двигаться вперед.

Гибискус - это цветок любви и страсти / Фото pixabay

Кроме того, гибискус — цветок любви и страсти. Супружеской паре он поможет наладить диалог и сделает общение более гармоничным.

В жизнь одиноких людей китайская роза привлечет любовь. Если у незамужней девушки расцвел гибискус, значит вскоре она встретит свою половинку и выйдет замуж.

Хлорофитум - приметы

Хлорофитум - на первый взгляд неприметное растение, но это не совсем так. В народе его называют "семейное счастье". Дело в том, что одиноким девушкам он поможет поскорее встретить будущего мужа и быть счастливой в браке.

Женщинам, которые уже замужем, стоит также присмотреться к хлорофитуму, ведь это комнатное растение считается индикатором отношений. Если цветок начал увядать, значит в вашем браке что-то идет не так, нужно уделить внимание супругу, чтобы предотвратить измену.

Хлорофитум называют индикатором отношений / Фото rastenievod.com

Если хлорофитум зацвел - это это верный знак того, что в вашем доме будут счастье и достаток, а дела сдвинутся с места.

Аихризон или дерево любви - приметы

Аихризон цветет только в том доме, который полон любви. Если цветок начал чахнуть и с него обильно осыпаются листья, стоит задуматься об атмосфере в доме.

Этот суккулент способен впитывать негативную энергетику, поэтому его нужно ставить в главной комнате в доме. Это поможет сохранить благополучие.

Если вы въезжаете в новое жилище, то сразу после кошки занесите туда аихризон - он принесет счастье вашей семье.

Аихризон обладает магическими свойствами/ Фото ua.depositphotos.com

Дерево любви поможет:

устранить недопонимание между влюблёнными или супругами;

нейтрализовать отрицательную энергетику;

усилить привязанность членов семьи друг к другу;

обеспечить защиту от недоброго взгляда, порчи и зависти.

Ранее Главред писал, как ухаживать за денежным деревом, чтобы в доме водились деньги.

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