Топ-5 комнатных растений, которые принесут семейное счастье и помогут найти любовь

Ищете домашний цветок, который приносит счастье? Присмотритесь к этому списку растений. Каждое из них обладает почти магическими свойствами.
Комнатные растения безусловно являются украшением любого интерьера, а еще они могут благотворно влиять на атмосферу в доме. Опытные цветоводы знают, что некоторые растения могут стать настоящим талисманом и привлечь в вашу жизнь счастье. Главред собрал топ-5 комнатных цветов, благодаря которым в вашей семье воцарится мир и гармония.
Спатифиллум - приметы
В народе этот цветок называется "женское счастье".
Согласно легенде, богиня любви и власти Астарта в день своей свадьбы подарила девушке необычный белоснежный цветок в форме сердца и наделила его магическими свойствами - делать счастливыми женщин, которые верят в любовь.
С той поры считается, что спатифиллум помогает женщинам найти свою вторую половинку, дает возможность удачно выйти замуж и дарит радость материнства. Главное - ухаживать за цветком с чистыми помыслами.
Если вы хотите избежать супружеской неверности, поставьте спатифиллум возле изголовья кровати в спальне.
Если вы хотите вернуть доверие в отношения и избавиться от ревности - вдыхайте вместе с супругом аромат цветущего растения.
Если внешний вид цветка похож на округлившийся живот беременной женщины, ждите зачатия.
Если несколько цветков расцвели одновременно – это счастье для каждого члена семьи. Там, где спатифиллум цветет часто, дети будут здоровыми и счастливыми.
Спатифиллум еще называют "цветком невесты". Если вы хотите замуж, то брат, отец или дядя обязательно должны подарить вам это растение.
Если спатифиллум зацвел, ждите предложения руки и сердца от своего любимого.
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Антуриум или "мужское счастье"
Во многих странах Латинской Америки принято дарить антуриум в качестве свадебного подарка - этот цветок оберегает мир в молодой семье и приносит удачу молодоженам. Также считается, что антуриум наделяет своих владельцев жизненными силами.
Цветок "мужское счастье" стоит завести у себя дома парам, обладающим вспыльчивым характером и излишней эмоциональностью, ведь антуриум способен вбирать в себя негатив.
Если антуриум зацвел - это хорошая примета, значит у главы семьи и у всех домочадцев наступит белая полоса в жизни.
Мужчинам антуриум даёт мужскую силу, а паре - успех и счастье в любви.
Китайская роза - приметы
Китайская роза или гибискус также имеет магические свойства. В Китае считают: если в доме зацвел куст гибискуса, скоро в нем будут праздновать счастливую свадьбу.
Считается, что китайская роза заряжает положительной энергией, выводит из депрессии, способствует успеху в карьере, помогает бороться с апатией, заставляет пассивных людей побороть лень и двигаться вперед.
Кроме того, гибискус — цветок любви и страсти. Супружеской паре он поможет наладить диалог и сделает общение более гармоничным.
В жизнь одиноких людей китайская роза привлечет любовь. Если у незамужней девушки расцвел гибискус, значит вскоре она встретит свою половинку и выйдет замуж.
Хлорофитум - приметы
Хлорофитум - на первый взгляд неприметное растение, но это не совсем так. В народе его называют "семейное счастье". Дело в том, что одиноким девушкам он поможет поскорее встретить будущего мужа и быть счастливой в браке.
Женщинам, которые уже замужем, стоит также присмотреться к хлорофитуму, ведь это комнатное растение считается индикатором отношений. Если цветок начал увядать, значит в вашем браке что-то идет не так, нужно уделить внимание супругу, чтобы предотвратить измену.
Если хлорофитум зацвел - это это верный знак того, что в вашем доме будут счастье и достаток, а дела сдвинутся с места.
Аихризон или дерево любви - приметы
Аихризон цветет только в том доме, который полон любви. Если цветок начал чахнуть и с него обильно осыпаются листья, стоит задуматься об атмосфере в доме.
Этот суккулент способен впитывать негативную энергетику, поэтому его нужно ставить в главной комнате в доме. Это поможет сохранить благополучие.
Если вы въезжаете в новое жилище, то сразу после кошки занесите туда аихризон - он принесет счастье вашей семье.
Дерево любви поможет:
- устранить недопонимание между влюблёнными или супругами;
- нейтрализовать отрицательную энергетику;
- усилить привязанность членов семьи друг к другу;
- обеспечить защиту от недоброго взгляда, порчи и зависти.
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