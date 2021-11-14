Магнитная буря накроет с головой: сколько продлится удар

Магнитная буря 15 ноября 2021 - как пережить / 1zoom.ru

Рабочая неделя на этот раз начинается головной болью в буквальном смысле: магнитная буря 15 ноября 2021 оценивается в четыре балла. Она принесет с собой мигрени, проблемы с концентрацией и сном, скачки давления и перепады настроения.

Неблагоприятный период продлится два дня. Магнитная буря 16 ноября 2021 будет уже слабее, но еще может провоцировать повышенную утомляемость и чувство апатии. Проблемы со сном усугубят и приближающиеся полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021.

Две магнитные бури подряд негативно повлияют на нашу нервную, кровеносную, сердечно-сосудистую системы. Поэтому стоит заранее позаботиться о своем самочувствии – как минимум, постараться выспаться в ночь с воскресенья на понедельник.

Читайте такжеСнижает давление уже через 15 минут: назван красный напитокИз рациона стоит исключить стимулирующие напитки и вредные продукты. При необходимости можно выпить успокаивающие или седативные препараты – чтобы снизить чувство тревожности и общую раздражительность.

Если имеется склонность к гипертонии, то необходимо чаще мерить давление. Все показания надо записывать в специальный дневник, с которым позже стоит обратиться к врачу. На основании этих данных доктор подберет индивидуальные лекарства, которые в будущем помогут легче переносить симптомы магнитных бурь.

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Следующая, последняя в этом месяце, сильная магнитная буря продлится с 28 по 30 ноября. На пике она может достигать 5 баллов, на спад она должна пойти на третьи сутки.

Ранее мы писали о том, что делать, если болит голова при магнитных бурях. Медикаменты при головной боли – не всегда являются лучшим решением.

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