Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день

Что может подкосить здоровье и испортить отношения с окружающими в день полнолуния - разобрался Главред.
Луна в ноябре 2021 войдет в пик своего роста 19 ноября в 11:58 по киевскому времени. Полнолуние произойдет в знаке Тельца.
Лунное затмение 19 ноября 2021 состоится в 11:00 по Киеву. Оно откроет коридор лунных затмений, который завершится 4 декабря затмением Солнца. Смогут наблюдать это необычное явление жители Южной и Северной Америки, однако отразится оно на всех. Отмечается, что впервые с 2014 года затмение пройдет на оси Телец-Скорпион.
Лунное затмение может стать тем толчком, который позволит выйти из зоны комфорта и решиться на кардинальные изменения в жизни.
О том, как фазы Луны могут повлиять на здоровье и благополучие, читайте в нашем материале: Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность.
Что можно делать в лунное затмение
Коридор затмений в созвездии Тельца – благоприятный период, чтобы рассчитаться с долгами и решить проблемы, которые тянутся уже долгое время. Кроме того, знак стихии Земли поможет обрести стабильность и наладить отношения с окружающими – самое время простить старые обиды и попросить прощения.
Лунное затмение 19 ноября 2021: что нельзя делать
В день лунного затмения не стоит позволять вовлекать себя в конфликтные ситуации. Избегайте ссор и разногласий и не действуйте под влиянием импульсов. Стоит отложить любые поездки, плановые операции и поход в парикмахерскую и маникюрный салон.
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Полнолуние в ноябре 2021: что можно делать
В день полнолуния благоприятно заниматься расчисткой пространства вокруг себя и избавляться от ненужных вещей. Удачное время для покупки декора и предметов интерьера. Стоит посвятить этот день домашним хлопотам и решению бытовых проблем.
Что нельзя делать в полнолуние:
- начинать новые проекты;
- планировать смену места работы;
- проводить серьезные разговоры с руководством;
- принимать важные решения;
- стричь и красить волосы и ногти;
- проводить серьезные хирургические вмешательства без крайней потребности.