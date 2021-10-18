Самая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствий

Магнитная буря 19 октября 2021 - чем она опасна для человека / 1zoom.ru

Самая сильная магнитная буря в октябре 2021 накроет нас 19 октября и растянется на несколько дней. Первые симптомы магнитной бури метеозависимые люди начнут ощущать уже вечером понедельника, когда колебания магнитосферы поднимутся до трех баллов.

Ближайшая ночь с 18 на 19 октября также будет неспокойной. Вероятны проблемы со сном (как бессонница, так и тревожные сны у тех, кому удастся нормально заснуть), чувство необъяснимой тревоги, головная боль и перепады артериального давления.

Нынешняя магнитная буря достигнет пика в четыре балла около 03:00 по Киеву, свидетельствуют данные сервиса Магнитные бури Гисметео. Далее возмущения на время снизятся – но уже во второй половине вторника снова пойдут вверх.

К вечеру 19 октября геомагнитные возмущения установятся на отметке в три балла. А магнитная буря 20 октября 2021 и магнитная буря 21 октября 2021 будут уже слабыми: сила возмущений не превысит трех баллов. В это время еще возможен упадок сил, пониженная работоспособность и повышенная нервозность – но серьезной реакции на подобные возмущения наблюдаться не должно.

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Что же такое магнитные бури своими словами

Геомагнитные бури – это реакция невидимой оболочки Земли – магнитосферы, она защищает планету от солнечной радиации – на атаки солнечного ветра, которые случаются после вспышек на Солнце. В это время магнитная оболочка нашей Земли как бы пульсирует: то сжимается над Землей, то расслабляется.

На такие колебания реагируют кровеносные сосуды человека: капиллярный кровоток замедляется и провоцирует кислородное голодание клеток. Отсюда и традиционные симптомы магнитных бурь:

повышение давления у человека;

головная боль (иногда даже наблюдаются мигрени);

снижаются работоспособность и чувство концентрации;

наблюдается физическая и эмоциональная усталость.

Также высока вероятность обострения хронических заболеваний. Научная статистика констатирует, что в период геомагнитных бурь количество инфарктов возрастает на 11%, а инсультов – на 7%.

Что делать во время магнитных бурь?

Такие периоды врачи рекомендуют проводить максимально расслаблено: снизить физические нагрузки и свести стрессы к минимуму. Нужно как можно больше отдыхать (в первую очередь – высыпаться), дышать свежим воздухом, пить чистой воды, заряжаться позитивными эмоциями.

Кофе, жирная и острая пища, алкоголь, тяжелые физические нагрузки (особенно кардиоупражнения) – временно переходят в раздел запретов. При этом полностью исключать физическую активность также нельзя: ее просто стоит снизить (например, заменить интенсивную получасовую тренировку на часовую пешую прогулку перед сном).

В случае проявления опасных симптомов (тахикардия, обмороки, очень высокое давление) – не стоит полагаться на самолечение, а следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Что делать, если болит голова при магнитных бурях?

Сильные головные боли при магнитных болях снимаются медикаментами. Однако важно понимать, что болеутоляющие препараты блокируют не только проводники боли, но и все системы человеческого организма, что могли бы предотвратить последующую боль. В первую очередь это касается препаратов с кодеином и кофеином.

Поэтому, если боль несильная, то полезнее хотя бы попытаться снять ее с помощью релаксирующих методик:

выпить успокаивающий чай из шалфея, мелиссы или мяты, можно добавить в него лимон и мед;

сделать компресс: оптимально чередовать теплые и прохладные компрессы;

на виски, крылья носа и шею нанести ментоловый бальзам;

чтобы переключить болевую систему с тех тканей, что болят, можно туго завернуть вокруг головы какую-то ткань.

Для профилактики головных болей стоит добавить в свой рацион продукты, где много магния: овсянку, пшеничные отруби, морскую капусту и пр.

Напомним, ученые изменили норму артериального давления для женщин. Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.

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