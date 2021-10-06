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Можно ли снизить давление без препаратов - ответ кардиолога

6 октября 2021, 01:39
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Как говорит известный кардиолог Юлия Маршинцева, определенное чередование конкретных действий вполне способно несколько снизить артериальное давление.

Давление
Можно ли снизить давление без препаратов - ответ кардиолога / УНИАН

Высокое атмосферное давление доставляет дополнительные сложности тем, у кого повышено давление.

Для его снижения вместо лекарств можно принять контрастный душ и выделить большее количество времени на отдых, в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Специалист подчеркнула, что чередование теплого и холодного душа поможет "немного снизить давление, если речь идет не о гипертонике, а о человеке, который плохо себя чувствует". Кроме того, она рекомендует не испытывать дополнительные физические нагрузки.

"Если вы, например, работаете за компьютером, можно чуть-чуть откинуть кресло, приняв полулежачее положение, и вытянуть ноги, чтобы они не были согнуты", – отметила врач.

Наконец, кардиолог рекомендует заваривать травы и пить их вместо чая. В качестве примера она привела листья брусники.

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Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

viber
здоровье гипертония артериальное давление
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