Можно ли снизить давление без препаратов - ответ кардиолога / УНИАН

Высокое атмосферное давление доставляет дополнительные сложности тем, у кого повышено давление.

Для его снижения вместо лекарств можно принять контрастный душ и выделить большее количество времени на отдых, в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Специалист подчеркнула, что чередование теплого и холодного душа поможет "немного снизить давление, если речь идет не о гипертонике, а о человеке, который плохо себя чувствует". Кроме того, она рекомендует не испытывать дополнительные физические нагрузки.

"Если вы, например, работаете за компьютером, можно чуть-чуть откинуть кресло, приняв полулежачее положение, и вытянуть ноги, чтобы они не были согнуты", – отметила врач.

Наконец, кардиолог рекомендует заваривать травы и пить их вместо чая. В качестве примера она привела листья брусники.

Реклама

Читайте такжеНазван горячий напиток, снижающий давление: сколько нужно пить

Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.