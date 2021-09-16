Врачи рассказали, как алкоголь влияет на давление

Гипертония или высокое кровяное давление - очень распространенное заболевание во всем мире. / pixabay

Алкогольные напитки очень популярны. Употребление легкого или умеренного алкоголя, как правило, безопасно, но чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск некоторых метаболических нарушений, включая высокое кровяное давление.

Гипертония или высокое кровяное давление - очень распространенное заболевание во всем мире. Это также одна из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как алкоголь влияет на артериальное давление, о некоторых других рисках, связанных с употреблением алкоголя, и о потенциальной пользе для здоровья от его снижения, пишет Medical News Today.

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Что такое артериальное давление?

Артериальное давление - это величина давления в кровеносных сосудах. Это измерение учитывает систолическое артериальное давление и диастолическое артериальное давление.

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Систолическое давление - это давление в артериях сердца, когда сердце сокращается, а диастолическое давление относится к самому низкому давлению в артериях, когда сердце расслабляется между сокращениями.

Единица измерения артериального давления - миллиметры ртутного столба (мм рт. Ст.). Он выражается как систолическое давление выше диастолического.

Нормальное артериальное давление меньше или равно 120/80 мм рт. Ст., А любое значение, превышающее или равное 130/80 мм рт. Ст., считается высоким.

Как алкоголь влияет на артериальное давление

Употребление алкоголя влияет на артериальное давление более чем одним способом. В следующих разделах мы рассмотрим некоторые из этих способов более подробно.

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система

Употребление алкоголя влияет на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС). РААС контролируется почками, и его функция заключается в регулировании артериального давления с помощью трех гормонов: ренина, ангиотензина и альдостерона.

Алкоголь увеличивает уровень гормона ренина в крови, что вызывает сужение кровеносных сосудов. Это означает, что они становятся меньше в диаметре. Ренин также уменьшает количество жидкости, выводимой организмом в виде мочи.

Эта комбинация более высокого уровня жидкости в организме и более мелких кровеносных сосудов увеличивает кровяное давление.

Уровни вазопрессина

Алкоголь также снижает количество вырабатываемого организмом вазопрессина.

Вазопрессин - антидиуретический гормон. Это заставляет организм удерживать воду, что обычно ограничивает выработку мочи почками. Действие подавления этого гормона усиливает диуретический эффект и приводит к обезвоживанию.

Уровни кортизола

Другой потенциальный механизм - повышение уровня кортизола. Кортизол - это гормон, регулирующий реакцию организма на стресс. Он также регулирует обмен веществ, иммунную функцию и воспалительные процессы.

Кортизол увеличивает высвобождение катехоламинов - химических веществ в организме, которые помогают регулировать многие процессы и помогают организму функционировать должным образом.

Более высокий уровень катехоламинов заставляет организм выводить меньше жидкости с мочой. Наличие большего количества жидкости в организме напрямую повышает уровень артериального давления.

Чувствительность барорецепторов

Алкоголь также снижает чувствительность барорецепторов. Барорецепторы - это типы рецепторов, присутствующих в организме, которые помогают регулировать кровяное давление.

Есть два разных типа барорецепторов: барорецепторы высокого давления и рецепторы низкого давления. Оба они активируются, когда кровеносные сосуды растягиваются.

Когда артериальное давление снижается, эти рецепторы помогают свести к минимуму растяжение кровеносных сосудов для повышения артериального давления. Точно так же, когда артериальное давление увеличивается, эти рецепторы увеличивают растяжение стенок кровеносных сосудов, чтобы снизить артериальное давление.

Алкоголь не позволяет барорецепторам организма обнаруживать необходимость растягивать кровеносные сосуды и увеличивать их диаметр, вызывая повышение артериального давления.

Уровни кальция в крови

Употребление алкоголя увеличивает количество надежного источника кальция, который связывается с кровеносными сосудами. Это увеличивает чувствительность кровеносных сосудов к соединениям, которые их сужают. Сужение кровеносных сосудов увеличивает кровяное давление.

Артериальное давление и виды питья

Есть три основных классификации употребления алкоголя. Это чрезмерное употребление алкоголя, умеренное употребление алкоголя и запой.

По данным Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма:

Употребление сильного алкоголя означает, что мужчины употребляют более четырех напитков в любой день или более 14 напитков в неделю, а женщины употребляют более трех напитков в любой день или более семи напитков в неделю.

Пьянство означает, что мужчины выпивают пять или более порций примерно за 2 часа, а женщины - четыре или более порций примерно за 2 часа.

Умеренное употребление алкоголя означает, что мужчины потребляют два напитка или меньше в день, а женщины - один напиток или меньше в день.

Последние данные показывают, что умеренное и чрезмерное употребление алкоголя способствует повышению артериального давления у мужчин и женщин.

Одно недавнее исследование, опубликованное в Журнале Американского колледжа кардиологии, показало, что из 17 059 участников те, кто пил умеренно, и те, кто много пил, имели значительно более высокий риск высокого кровяного давления, чем те, кто никогда не пил.

Другое исследование, на этот раз опубликованное в Журнале Американской кардиологической ассоциации, показывает, что чрезмерное употребление алкоголя повышает уровень артериального давления у мужчин, но не у женщин. Несмотря на это открытие, женщинам следует стараться не употреблять алкоголь.