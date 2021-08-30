Снижает давление за два часа: врачи назвали специю

Одна из самых важных мер против высокого кровяного давления - сократить потребление соли. / УНИАН

Высокое кровяное давление увеличивает риск сердечных заболеваний, заставляя сердце работать больше, чтобы перекачивать кровь по телу. Поэтому, чтобы предотвратить угрозу серьезных осложнений со здоровьем, очень важно отменить показания высокого кровяного давления.

Рекламируются некоторые диетические продукты, способствующие снижению артериального давления, пишет Express.co.uk.

Один из них, который привлек внимание исследователей в этой области, - это имбирь; цветущее растение, которое в основном выращивают ради корня.

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Есть несколько исследований на животных, которые намекают на механизм снижения артериального давления имбиря, но исследования на людях оказались недостаточными.

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Целью систематического обзора в Британском медицинском журнале (BMJ) был обзор существующих данных о применении у человека.

Исследователи просмотрели ряд баз данных, включая Кокрановский центральный регистр контролируемых исследований (CENTRAL), MEDLINE и EMBASE, чтобы выявить заметные исследования в этой области. После анализа полных текстов статей выделилось одно исследование.

В исследовании изучалось влияние 50 и 100 мг / кг имбиря и плацебо на здоровых людей.

Во время исследования доза 100 мг / кг значительно снизила систолическое и диастолическое артериальное давление, диастолическое в течение двух часов.

Что означают эти цифры

Артериальное давление записывается двумя числами. Систолическое давление (большее число) - это сила, с которой ваше сердце качает кровь по вашему телу.

Диастолическое давление (меньшее число) - это сопротивление кровотоку в кровеносных сосудах.

Оба они измеряются в миллиметрах ртутного столба (мм рт. Ст.).

Несмотря на обнадеживающие результаты, "необходимы дополнительные испытания на людях, изучающих влияние имбиря на пациентов с гипертонией с использованием различных дозировок стандартизированного экстракта", - заключили исследователи.

Общие советы по снижению высокого кровяного давления

Одна из самых важных мер против высокого кровяного давления - сократить потребление соли.

Почему? "Диета с высоким содержанием соли нарушает естественный баланс натрия в организме", - объясняет Action on Salt, группа специалистов, занимающихся солью и ее влиянием на здоровье.

"Это заставляет тело удерживать воду, что увеличивает давление, которое кровь прижимает к стенкам сосудов".

Согласно рекомендациям Великобритании по здоровью, вы должны стремиться съедать менее 6 г соли в день, что составляет примерно чайную ложку.

"Диета с низким содержанием жиров, включающая большое количество клетчатки, такой как цельнозерновой рис, хлеб и макаронные изделия, а также большое количество фруктов и овощей, также помогает снизить кровяное давление", - говорится в сообщении NHS.

Вы должны стремиться съедать пять порций фруктов и овощей каждый день, отмечает здоровый организм.

"Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя может со временем поднять ваше кровяное давление".

Соблюдение рекомендуемых уровней - лучший способ снизить риск развития высокого кровяного давления:

Мужчинам и женщинам не рекомендуется регулярно пить более 14 единиц в неделю.

Распределите потребление алкоголя на три дня или больше, если вы пьете до 14 единиц в неделю.