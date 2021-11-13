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Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября: неблагоприятные дни для свадьбы или удача в любви

13 ноября 2021, 05:28

Кому из знаков не удастся избежать конфликтов со своей второй половинкой - расскажет гороскоп Главреда.

Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Практически вся неделя для представителей знаков зодиакального круга будет ровной в плане отношений. В среду негативные влияния Марса и Урана могут спровоцировать конфликты в паре. Однако уже в пятницу стоит ожидать неожиданных поворотов в отношениях.

О том, кому из знаков улыбнется денежная удача на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровитель.

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Овен

Все важные события в личной жизни планируйте на конец недели. Возможно это будет помолвка или знакомство с родителями второй половинки. Лучший день для этого – пятница. На этой неделе не исключено, что свободные Овны познакомятся с известным человеком, с которым закрутят роман. Присмотритесь к коллегам, может один из них ваша судьба.

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Телец

В начале недели Тельцам не стоит придавать значение событиям, которые на первый взгляд могут показаться счастливыми. В среду вероятны разногласия с партнером., который может посягнуть на вашу свободу. Дело может дойти и до расставания. В четверг вы можете узнать тайну своей второй половинке. А вот выходные – не самое лучшее время для заключения брака.

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Близнецы

На этой неделе любовная жизнь не порадует Близнецов неожиданными событиями. Скорее всего, будет скучно. Новых знакомств ожидать не стоит. Близнецам в отношениях может показаться, что партнер создает проблемы на ровном месте и ждет решительных шагов, к которым вы не готовы. Все ваши любовные приключения еще впереди, а на этой неделе стоит сконцентрироваться на работе.

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Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Рак

Раки будут окружены знаками внимания, комплиментами и признаниями в любви от поклонников. Если намерения у кавалеров серьезные есть все шансы на то, что отношения, которые начнутся в этот период, будут крепкими и гармоничными. Семейным представителям знака удастся преодолеть кризис и укрепить союз. Вы сможете прийти к компромиссу и достичь понимания.

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Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Лев

Излишняя самоуверенность вашей второй половинки может выводить из себя, а его нравоучения могут спровоцировать ссоры. Конфликтов в такой напряженной обстановке едва ли получится избежать, однако позитивное влияние Венеры сможет уберечь ваш союз от расставания. Свободные Львы к концу недели могут получать знаки внимания от коллег, однако звезды советуют не выходить за рамки флирта.

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Дева

Большая часть недели для Дев не запомниться бурными страстями и водоворотом чувств. Однако уже в пятницу вы прекрасно проведете время на свидании, которое запомниться надолго. Отношения, которые начались на выходных, не будут иметь длительного продолжения. Семейные Девы в четверг могут узнать о своем партнере нелицеприятный секрет.

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Весы

Идеальное время для того, чтобы привести свою личную жизнь в порядок и определиться с приоритетами. Возможно, вы почувствуете желание перевести отношения на другой уровень – съехаться с партнером или объявить о помолвке. В начале недели Весы будут заняты решением проблем своей второй половинки. А пятница порадует неожиданными поворотами в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Скорпион

Фокус внимания Скорпионов на этой неделе будет на решении проблем профессионального характера. Это может негативным образом повлиять на отношения. В среду под влиянием Марса и Урана может случиться конфликт, который приведет к расставанию. А в пятницу лунное затмение может вытащить на поверхность все противоречия в паре.

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Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Стрелец

На этой неделе Венера поможет Стрельцам в решении финансовых вопросов и отвлечется от личной жизни. Судьбоносных встреч и интересных знакомств ожидать не стоит. Семейных представителей знака ближе к выходным может утомить суетливость партнера. Вы не будете настроены на обсуждение важных вопросов, и если вторая половинка вас поймет, ссор удастся избежать.

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Козерог

Венера прочно поселилась в вашем знаке, и это дает возможность планировать не только на ближайшую неделю, но и на более долгосрочный период. Влияние планеты любви на вас довольно прагматично. Вы не только задумываетесь о чувственной стороне отношений, но также пытаетесь найти способы как обеспечить все самое необходимое. Отношения стоит строить тем Козерогам, кто настроен серьезно. Удача в любви вам будет сопутствовать все выходные.

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Водолей

На этой неделе Водолеи будут обеспокоены своим внешним видом и впечатлением, которое они производят на окружающих. Для вас Венера в Козероге означает, что личная жизнь уходит на второй план или нежелании посвящать людей в свою любовную жизнь. Не исключены роман по переписке в интернете или тайные свидания. В пятницу вас может порадовать неожиданный поворот событий.

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Рыбы

В личной жизни Рыб на этой неделе затишье. Однако уже в пятницу ситуация может измениться и вы посмотрите на своего друга другими глазами. Не исключено, что вы познакомитесь с интересным человеком на мероприятии, которое устроили ваши друзья. Дружеский флирт может перерасти в крепкий союз.

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