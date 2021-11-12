Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровитель

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В начале недели многих знакам Зодиака предоставляется возможность успешно решить дела в финансовых учреждениях. Однако ближе к выходным, под влиянием лунного затмения в пятницу стоит беречься от потерь, убытков и неудачных договоров.

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Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Овен

Овнам в начале недели нужно с осторожностью отнестись к любым заманчивым коммерческим предложениям. Вы склонны преувеличивать выгоду от них. В среду вероятен конфликт из-за денег. В четверг вы завладеете полезной информацией, которая поможет улучшить материальное положение. Ближе к выходным необходимо проявлять максимальное внимание при решении финансовых вопросов и подписании сделок. Малейшая ошибка может привести к крупным убыткам.

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Телец

С понедельника по пятницу финансовое положение тельцов будет стабильным. Звезды предупреждают, что на этой неделе не стоит вовлекаться в финансовое взаимодействие с другими людьми. Даже если оно будет выглядеть заманчиво, существует большая возможность того, что дело сорвется и это может пошатнуть бюджет. В пятницу не исключены удачные покупки или приятные подарки. На выходных появится возможность дополнительного заработка.

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Близнецы

Во вторник, среду и воскресенье хорошо будут решаться вопросы, связанные с чужими деньгами. Вы сможете получить кредит или арендовать нужную вам вещь. Ближе к концу недели не исключены неожиданные сюрпризы и денежные бонусы. На выходных возможны подарки или материальная помощь от влиятельного покровителя. Лунное затмение 19 ноября 2021 может обернуться потерями, необходимо быть предельно внимательными.

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Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Рак

Звезды предостерегают вас от соблазна потратить чужие деньги, которых будет много в начале и конце недели. Возможно вы сможете получить большой кредит. Однако не стоит тратить деньги на бесполезные мелочи. В пятницу произойдет лунное затмение, которое повлияет на ваши денежные отношения с друзьями. Максимальный результат принесет коллективная работа.

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Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Лев

В этом периоде все ваши доходы будут зависеть от приложенных на работе усилий. Однако также не стоит исключать возможность подарков от коллег или доход от подработки. В четверг представиться возможность попользоваться чужой вещью бесплатно, не арендуя ее. Вы сможете узнать информацию, которая поможет улучшить финансовое благосостояние.

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Дева

Понедельник и вторник, лучшие дни для решения вопросов в финансовых учреждениях. Вы сможете решить вопрос с долгами или кредитами. Средина недели будет стабильной и вы сможете больше внимания уделить отдыху, любимым занятиям и общению с детьми. В пятницу удача может улыбнуться вам с неожиданной стороны, не исключена вероятность того, что вы можете выиграть приз на развлекательном мероприятии.

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Весы

Не самая лучшая финансовая неделя для Весов. Необходимо с опаской относиться к любым заманчивым предложениям дополнительного и быстрого заработка. Необязательные траты могут подкосить ваш бюджет, воздержитесь от импульсивных покупок. Среда – день убытков и потерь, поэтому нужно проявить максимальную внимательность. В пятницу прояснится ситуация с чужими деньгами, вашими долгами и кредитами и станет понятно к чему это приведет к прибыли или убыткам. Также в этот день не стоит самим давать в долг.

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Скорпион

В начале недели Скорпионы будут склонны переоценивать свои возможности и подчеркивать свою значимость. Желание престижа может подтолкнуть вас давать обещания, которые сложно будет сдержать. Пятничное затмение может привести к срыву сделок, неудачным договорам и партнерству. На выходных вам доведется в срочном порядке решать вопросы по кредитам, алиментам или долгам.

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Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Стрелец

Во вторник и среду Стрельцам может повезти в вопросах, которые касаются больших финансовых потоков. Это может быть большая сумма кредита, налоги или страхование. В средине недели возможны неожиданные денежные поступления или удача в финансовом вопросе, который долго не давал покоя. Любая деловая активность на выходных принесет доход.

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Козерог

Венера в созвездии Козерога обеспечивает представителям знака стабильность в финансовых вопросах. Вы будете больше денег тратить на поддержание своего имиджа, ведь от него зависит уровень ваших доходов. Звезды советуют воздержаться от крупных покупок и денежных вложений в начале недели – вы можете разочароваться в своем выборе уже совсем скоро.

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Водолей

Водолеи в начале недели захотят продемонстрировать окружающим свою успешность. Такое поведение может привести к излишним тратам и подкосить бюджет. В четверг вас порадуют новости касаемо финансов. В пятницу вы можете найти потерянную вещь как свою, так и чужую. На выходных доход принесет дополнительный заработок. Не исключено, что вы получите анонимный подарок.

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Рыбы

Начало недели самое подходящее время для решения финансовых вопросов. В этот период необходимо планировать самые важные дела, они решатся быстро и с легкостью. Коллективная работа принесет выгоду уже в четверг или пятницу. На выходных ваш доход будет зависеть только от ваших усилий.