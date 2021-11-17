Лунный календарь на декабрь 2021: знаки судьбы, большие потери и самый опасный день

Лунный календарь на декабрь 2021 / ua.depositphotos.com/

Последний месяц уходящего года принесет солнечное затмение 4 декабря, которое окажет влияние на благополучие и стабильность. Лунный календарь на декабрь 2021 расскажет, какие дни цикла могут стать опасными, а когда перед вами открываются невероятные возможности.

О том, как могут повлиять на успех в личной жизни фазы Луны на следующей неделе, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам – опасность.

1 декабря 2021 года, 27 лунный день

Убывающая Луна в знаке Весы

Двадцать седьмой лунный день подходит для духовного очищения и саморазвития. Благоприятно начинать изучение чего-то нового. Для того, чтобы день прошел позитивно, необходимо признаться себе в своих сокровенных желаниях и быть предельно честными перед собой.

2 декабря 2021 года, 28 лунный день

Убывающая Луна в знаке Скорпион

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28 лунный день полностью во власти стихии воды. Она связана с чувственной сферой и обещает неожиданные сюрпризы. И не всегда приятные. Все будет зависеть от того, сможете ли вы совладать с этой непростой стихией, сохраняя бодрое расположение духа.

3 декабря 2021 года, 29 лунный день

Убывающая Луна в знаке Скорпион

Эти лунные сутки подчиняются стихии Земли. Земля – основа всего и наше отношение к этой стихии будет определять, что мы получим. Она справедлива и дает каждому по заслугам.

4 декабря 2021 года, 29 лунный день до 08:49, 30 лунный день с 08:49 по 10:45, 1 лунный день с 10:45.

Новолуние в знаке Стрелец. Солнечное затмение в 10:34.

Солнечное затмение 4 декабря закрывает коридор затмений, который начался 19 ноября лунным затмением. Это будет последнее затмение уходящего года и затронет вопросы религии и международных отношений. В этот день стоит воздержаться от поездок и путешествий.

5 декабря 2021 года, 2 лунный день

Растущая Луна в знаке Стрелец

Начало роста небесного светила идеальное время для воплощения в жизнь своих смелых идей. К вам может прийти озарение или вдохновение. Интуиция работает отменно, однако не стоит полностью полагаться на ее подсказки. Задействовав логику и внутренний голос можно добиться максимальных результатов.

6 декабря 2021 года, 3 лунный день с 11:33

Растущая Луна в знаке Козерог

День, который подарит надежду и принесет вдохновение. Сегодня не время грустить, Луна наделяет нас жизненной энергией и энтузиазмом для новых свершений. Особую удачу небесное светило сулит людям творческих профессий с активной позицией.

7 декабря 2021 года, 3 лунный день до 12:22, 4 лунный день с 12:22

Растущая Луна в знаке Козерог

Довольно активный день . Не время сидеть сложа руки. Только упорный труд поможет вам достичь желаемого и воплотить в жизнь свои планы. Ваше творческое начало особенно сильно, попробуйте заняться необычным делом и проявить свои способности.

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8 декабря 2021 года, 4 лунный день до 12:52

Растущая Луна в знаке Водолей

Четвертые лунные сутки день получения информации. Важно уметь выловить в потоке ценные знания, которые можно применить в любой сфере вашей деятельности. Настроение, с которым мы принимаем решения, играет немаловажную роль в результативности сегодняшнего дня.

9 декабря 2021 года, 5 лунный день до 13:11

Растущая Луна в знаке Водолей

Активный день, в котором важно не витать в облаках, а спустится на землю, и разобраться в своих желаниях. Вы сможете понять, какие из ваших планов стоит отложить на более благоприятное время, а какие идеи можно воплощать в жизнь в скором времени.

10 декабря 2021 года, 6 лунный день до 13:24

Растущая Луна в знаке Рыбы

Энергичный ритм предыдущих дней в шестые лунные сутки сменяется спокойствием. Не стоит суетиться и торопиться, займите позицию наблюдателя и не упускайте из виду важные мелочи. Хорошо проанализировать результаты вашей работы и допущенные ошибки.

11 декабря 2021 года, 7 лунный день до 13:35, первая четверть

Луна в знаке Рыбы

Это период вдохновения и творчества. В этот время Луна может помочь понять смысл происходящего, посылая знаки и намеки, подсказывая правильное направление. Небесное светило наполняется силой и одаривает людей жизненной силой, которая помогает раскрывать новые грани личности.

12 декабря 2021 года, 8 лунный день

Растущая Луна в знаке Овен

В восьмой лунный день начинается новая фаза и мир переходит на новую ступень. Активные и энергичные сутки, удачны для новых начинаний и перемен. Можно ставить точку в отношениях, которые себя изжили или начинать новые.

13 декабря 2021 года, 9 лунный день

Растущая Луна в знаке Овен

Соблазны и искушения будут сегодня испытывать вас на прочность. Если вы не сможете устоять перед ними, урок придется повторить в следующем месяце. Могут дать знать о себе проблемы, которые вы долго откладывали в долгий ящик.

14 декабря 2021 года, 10 лунный день

Растущая Луна в знаке Телец

Этот день должен стать небольшой передышкой в напряженном активном ритме. Любые новые начинания могут обернуться ошеломляющими результатами. Луна благоволит тем, кто смело идет навстречу своей мечте и не боится трудностей на пути к ее воплощению.

15 декабря 2021 года, 11 лунный день

Растущая Луна в знаке Телец

Сегодня Луна своими капризами может вывести из строя даже самых уравновешенных и рассудительных людей. Нужно контролировать свои эмоции, чтобы не наговорить лишнего и не обидеть своих близких.

16 декабря 2021 года, 12 лунный день

Растущая Луна в знаке Телец

Двенадцатые лунные сутки – идеальный день для того, чтобы разобраться со своими мыслями и чувствами. Это поможет вам лучше понять себя и разобраться в своих истинных желаниях. Прислушивайтесь к внутренним ощущениям и обязательно балуйте себя приятными мелочами.

17 декабря 2021 года, 13 лунный день

Растущая Луна в знаке Близнецы

13 лунные сутки – весьма непростой день. Для кого-то этот день может стать днем больших потерь, а для кого-то – невероятных озарений. Важно понимать, что Луна наделяет людей огромной космической энергией и расходовать ее необходимо осторожно.

18 декабря 2021 года, 14 лунный день

Растущая Луна в знаке Близнецы

В этот день усиливается интуиция. Не исключены мистические совпадения и невероятные события. Некоторые могут почувствовать тревогу и волнение. Главное проявить решительность и действовать смело – Луна непременно оценит такой подход и не поскупится на подарки.

19 декабря 2021 года, 15 лунный день

Полнолуние в знаке Близнецы

В день полнолуние на первый план выходит умение контролировать свои мысли и желания. Прислушивайтесь к голосу разума и избегайте конфликтов. В полную Луну повышается вероятность поддаться всем своим темным желаниям. Эти импульсивные порывы сначала доставят удовольствие, но вскоре придется о них пожалеть. Избежав соблазнов, вы станете сильнее и получите расположение светила.

20 декабря 2021 года, 16 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

В этот день сдержанность и дипломатичность поможет не допустить возникновение конфликтных ситуаций, которые крайне нежелательны. Сегодня можно задуматься о кардинальных переменах – вы сможете четко увидеть в каком направлении двигаться и что изменить в своей жизни.

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21 декабря 2021 года, 17 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

День наполненный позитивной энергией. Он дает нам шансы, которые нужно не упускать. Отношения, которые начнутся в этот день, будут крепкими и гармоничными. Категорически нельзя сегодня оставаться в одиночестве или предаваться негативным мыслям. Полезно общаться с людьми, которые разделяют ваши взгляды и увлечения.

22 декабря 2021 года, 18 лунный день

Убывающая Луна в знаке Лев

18 лунные сутки словно зеркало, в котором отражаются все наши помыслы и желания. Искренним и доброжелательным людям будет легко, им нечего таить. Людям с недобрыми помыслами, стоит опасаться, что все тайное станет явным, и все увидят истинное лицо. В этот день легко попасть в ловушку манипуляторов, поэтому стоит ограничить общение с окружающими.

23 декабря 2021 года, 19 лунный день

Убывающая Луна в знаке Лев

Не самый лучший день для новых начинаний. В этот день стоит проявить осторожность в поступках и словах. Настороженно отнеситесь к любым обещаниям. В этот непростой день на вас могут нахлынуть воспоминания прошлого и всплыть старые обиды и разочарования. Важно не зацикливаться на негативных переживаниях и провести день за любимым занятием, которое поможет отвлечься.

24 декабря 2021 года, 20 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

В этот день не стоит распространяться о своих достижениях и планах на будущее. Важно помнить, что поступки в 20 лунные сутки могут определить дальнейшую жизнь. Добрые деяния вернутся сторицей. Впрочем, как и злые намерения. Хороший день для любых начинаний и саморазвития.

25 декабря 2021 года, 21 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

Энергетически сильный день, который поможет справиться с любыми неприятностями и затруднениями. Решительные и активные люди, которые привыкли быстро принимать решения – сегодня любимчики фортуны. А те, кто привык лгать и манипулировать могут навлечь гнев небесного светила.

26 декабря 2021 года, 22 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

В этот день благоприятно обучение и познание нового. Сегодня открываются истинные намерения окружающих вас людей, вы понимаете, кто заслуживает доверия, а кто способен на предательство. Обращайте внимание на детали, в них прячется ценная информация. В отношениях наступает время обговорить с партнером все назревающие проблемы.

Лунный календарь на декабрь 2021 / ua.depositphotos.com/

27 декабря 2021 года, 23 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Весы

Эмоционально сложный день. Повышается риск возникновения конфликтов, чувства становится сложно держать под контролем. Хороший день, чтобы завершить все текущие дела и подвести итоги. По возможности стоит провести день, снизив общение к минимуму.

28 декабря 2021 года, 24 лунный день

Убывающая Луна в знаке Весы

Этот день может оказать влияние на ваше будущее. События, которые произойдут сегодня, могут повторяться не один раз в дальнейшем. Прислушивайтесь к информации, которая поступает в 24 лунный день, и отделяйте важное от второстепенного.

29 декабря 2021 года, 25 лунный день

Убывающая Луна в знаке Скорпион

Эти сутки – день подведения итогов и анализа ситуации. Неторопливый медлительный день. Многие могут почувствовать упадок сил и впасть в меланхолию. Не стоит предаваться мрачным мыслям, найдите себе занятие по душе или посетите интересное мероприятие.

30 декабря 2021 года, 26 лунный день

Убывающая Луна в знаке Скорпион

Зависть, гордыня и высокомерие могут взять верх даже над самыми добродетельными людьми. Опасный день, повышается риск краж и ограблений. Не стоит возвращаться домой поздно и доверять малознакомым людям.

31 декабря 2021 года, 27 лунный день

Убывающая Луна в знаке Стрелец

Луна подарит много интересных возможностей и перспектив. Нужно только уметь видеть важное и не отвлекаться на пустяки. Интуиция поможет принять правильное решение даже в самой запутанной ситуации. Ваше настроение сегодня обозначает влияние на будущее. Хорошие мысли привлекают к вам удачу и позитив.

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