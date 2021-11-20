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Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасность

20 ноября 2021, 04:03

Кому из знаков можно менять имидж, а кому быть внимательными к своему здоровью - расскажет гороскоп Главреда.

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

В период убывающей Луны с 22 по 28 ноября необходимо быть особо внимательными к своему здоровью и прислушиваться к сигналам организма. Пройдите плановое обследование, посетите специалистов, а также скорректируйте рацион питания.

О том, кому на следующей неделе можно ожидать предложения руки и сердца, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обман.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

В этом периоде Овнам не стоит откладывать решением существующих проблем. Соблазн отложить их в долгий ящик и забыть до лучших времен велик, однако стоит помнить, что проблемы имеют особенность нарастать, словно снежный ком. Хорошее время, чтобы проанализировать собственные ошибки и заняться творчеством. Во второй половине недели ваше творческое начало как никогда усиливается.

Лунный гороскоп на неделю – Телец

Сложная в финансовом плане неделя для Тельцов. Вам предстоит решать денежные вопросы и разбираться, на чем можно сэкономить, а что может принести доход. Период убывающей Луны для вас будет успешным в делах любовных. Отношения, которые завяжутся на этой неделе, обещают быть крепкими.

Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецы сконцентрируются на сфере отношений. Вы почувствуете желание больше времени проводить с возлюбленным и это, несомненно, укрепит ваш союз. Отношения могут перейти на другой уровень, стать более доверительными. Не исключены приятные подарки и сюрпризы от вашей второй половинки. Будьте внимательны к своему здоровью, рискуете подхватить простуду.

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Лунный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Раки почувствуют прилив энергии и активность. Вы сможете с легкостью расправиться с затруднениями, которые ранее казались невыполнимыми задачами. В убывающую Луну вам становится легче договориться с близкими людьми. Можно обсуждать вопросы, в которых не удавалось достичь компромисса. Однако решение серьезных вопросов стоит отложить до начала зимы.

Лунный гороскоп на неделю – Лев

Представители знака стихии огня на этой неделе в центре внимания и это ничуть их не смущает. В такой ситуации легко поддаться гордыне, однако звезды предупреждают, что окружающие легко смогут потеснить вас с трона. Неделя подходит для кардинальных изменений в любой сфере жизни – смена имиджа, новый поклонник или переезд на новое место жительства.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

Со среды начинается важный период в работе, который потребует от Дев максимальной отдачи и концентрации внимания. Ваши усердие и аккуратность принесут свои плоды. А внимание к деталям поможет обойти конкурентов. На этой неделе очень важно проводить больше времени с детьми.

Лунный гороскоп на неделю – Весы

Жизненная энергия Весов в этом периоде будет значительно снижена. Вы можете почувствовать усталость и недомогание. Вам необходимо снизить обороты и уделить внимание полноценному отдыху. Встреча со старыми друзьями или общение с близкими людьми поможет вам расслабиться. К новым знакомствам отнеситесь настороженно, возможно этот человек не тот, кем хочет показаться.

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

Фокус внимания Скорпионов будет сосредоточен на семейных отношениях. С партнером могут возникать недопонимание и разногласия, которые нужно решать сообща. Не стоит идти на поводу у эмоций, принимайте решения, руководствуясь холодным разумом. Водителям следует быть внимательнее на дороге.

Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

В период убывающей Луны все силы и энергию Стрельцы посвятят профессиональной деятельности. Не исключены денежные поступления или получение премии. Ваш труд будет вознагражден. Необходимо соблюдать баланс между отдыхом и работой, чтобы восстановить силы.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козерогам не доведется скучать. Звезды советуют сконцентрироваться на делах, которые приносят максимальное удовольствие. Так вы повышаете свою продуктивность и выполняете больше. Хороший период для обустройства уюта в доме: небольшой ремонт или перестановка будут кстати.

Лунный гороскоп на неделю – Водолей

Звезды сулят свободным Водолеям приятные изменения в личной жизни. Отправляйтесь за покупками, чтобы обновить гардероб. Это повысит самооценку и как результат, привлечет в жизнь новых перспективных поклонников. Отношения, которые начались в этом периоде, обещают быть чувственными и страстными. Они сыграют важную роль в вашей жизни.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

Рыб закрутит в водовороте рабочей суеты. Может показаться, что делам нет ни конца, ни краю. Работа будет занимать практически все ваше время. Важные изменения в семье могут пройти мимо вас. Проводите каждую свободную минуту с близкими, им необходима ваша помощь и поддержка.

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Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2021 лунный гороскоп
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