Цвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиака

Гороскоп на 2022 год / ua.depositphotos.com/

Новый год 2022 не за горами и пора определяться не только с праздничным меню и подарками для всех родных и близких, но и с нарядами для новогодней ночи. Какой цвет может принести удачу, а какой навлечь неприятности, расскажет Главред.

О том, кому из знаков китайского гороскопа в наступающем году повезет больше всего, читайте в нашем материале: Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра.

Эти цвета принесут особый успех знакам зодиака, помогут укрепить материальное положение и привлечь в жизни романтические отношения.

Овен

Представителей знака лучше всего характеризирует все оттенки красного цвета. Это неуемная энергия и сила. Также цветами, которые несут удачу для Овнов, являются белый и желтый.

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Телец

В финансовых вопросах самыми счастливыми цветами для Тельцов будут розовый и белый. Кроме того, элегантный зеленый также весьма благоприятный оттенок для этого знака.

Близнецы

Светло-желтый и зеленый привнесут в жизнь Близнецов позитивную жизненную энергетику и станут успешными. Также стоит обратить внимание на белый и розовый, они магнитом притянут удачу.

Рак

Чувствительная и эмоциональная натура Раков не любит ярких, кричащих оттенков. Серый, кремовый или серебристый отлично подчеркнет вашу индивидуальность и принесет удачу.

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Лев

Индивидуальность солнечных Львов подчеркивают поистине королевские цвета: все оттенки золота, глубокий пурпурный или ярко-оранжевый. Сила, богатство и власть этих цветов переплетаются с природной щедростью и оптимизмом представителей знака.

Дева

Цвета, которые принесут счастье рассудительному знаку – синий, белый, желтый и зеленый. Это вдвойне удачливые цвета, потому что их облюбовал и хозяин наступающего года – черный Водяной Тигр.

Весы

Индивидуальность знака идеально подчеркивают все оттенки голубого и белый цвет. Розовый и бирюзовый принесут удачу в делах любовных и помогут привлечь в жизнь поклонников.

Скорпион

Скорпионам удачу принесет красный цвет и все оттенки коричневого. Эта гамма поможет определить цель и правильный путь. Желтый и оранжевый помогут наладить профессиональную и личную сферы.

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Стрелец

Импульсивную и страстную натуру Стрельцов лучше всего подчеркнет оранжевый цвет. Уравновесить непростой характер и немного смягчить его помогут синий и бирюзовый оттенки.

Козерог

Для успеха в карьере и профессиональной деятельности выбирайте черный, зеленый, фиолетовый и темно-коричневый. Такая цветовая гамма может укрепить ваше материальное положение и повысить авторитет.

Водолей

Эксцентричным фантазерам помогут проявить творческое начало яркие цвета, а особенно фиолетовый, голубой и белый. Счастливыми в следующем году будут темно-синий, серый, коричневый и черный.

Рыбы

Белый, зеленый и фиолетовый помогают Рыбам обретать уверенность в собственных силах. А желтый и оранжевый обретать вдохновение и новые идеи для работы и отношений.

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