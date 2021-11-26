Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасность

Лунный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

С 29 ноября по 3 декабря период убывающей Луны. Хорошо рассчитаться с долгами и банковскими кредитами, а также не брать в долг. В период новолуние и солнечного затмения нужно разобраться в отношениях, а на растущую Луну будьте предельно аккуратными в поездках.

О том, кто сможет словить стрелу Амура на следующей неделе, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встреча.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

Овнам на этой неделе предстоит проанализировать допущенные ошибки и извлечь из этого ценный жизненный опыт. Полученные знания пригодятся в ближайшем будущем. Выпадает шанс распланировать отпуск и заказать билеты – удастся неплохо сэкономить. Вашим родственникам может понадобиться помощь.

Лунный гороскоп на неделю – Телец

Эта неделя поставит Тельцов перед тяжелым выбором, касаемо личных отношений. Вам решать разорвать отношения или попробовать найти точки соприкосновения. Не стоит слушать советы окружающих, полагайтесь на внутренний голос. Ваше финансовое положение радует стабильностью, пришло время рассчитаться с долгами.

Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

Ваш эмоциональный фон на этой неделе будет нестабильным. Настроение будет кататься на американских горках, меняясь с головокружительной скоростью. Творчество поможет пережить этот сложный период. Попробуйте поискать в себе скрытые таланты. Будьте внимательны к своему здоровью, возможны недомогание и упадок сил.

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Лунный гороскоп на неделю – Рак

Удачное время для Раков. Вы сможете познакомиться с интересными людьми и посетить светские мероприятия. Вы в центре внимания и получаете комплименты и подарки от поклонников. Выгодное предложение может оказаться рисковым, однако на этой неделе риск полностью себя оправдает.

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Лунный гороскоп на неделю – Лев

Период новолуния и солнечного затмения будет для Львов нестабильным. В один день вы почувствуете, что достигли успеха. А уже на следующий, вас может охватить уныние и разочарование. Стоит принимать с благодарностью все что имеете, и это поможет пережить непростые времена. Хорошо заниматься благотворительностью – это вернется сторицей. В конце недели вероятна денежная награда.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

Тщательно присмотритесь к своему окружению на этой неделе. Вы склонны поддаваться чужому влиянию и люди с недобрыми намерениями могут вам навредить. В отношениях с партнером самое время усмирить гордыню и высокомерие и пойти на уступки. Чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Лунный гороскоп на неделю – Весы

В фокусе внимания Весов на этой неделе работа. В профессиональной деятельности перед вами открываются новые возможности, не исключено продвижение по карьерной лестнице. Не стоит откровенничать с коллегами, эту информацию недоброжелатели могут использовать против вас. Больше проводите время с близкими людьми.

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

Хороший период для новых начинаний. Сейчас Скорпионы смогут сформировать полезные привычки и расставаться с вредными. Весьма полезно общение, вы сможете завести выгодные знакомства. Приготовьтесь к неожиданной встрече, которая будет незабываемой.

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Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцов закружит в водовороте мелких обязанностей, однако ваше трудолюбие и целеустремленность смогут быстро с ними расправиться. Звезды предупреждают в этот период быть предельно аккуратными на дороге. Идеальное время совершать добрые дела – позитивная энергия вернется к вам в большем размере. Вашим родителям может понадобится помощь.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

Звезды предоставляют вам шанс оказать помощь окружающим людям. Хороший период для планирования важных задач, не исключено, что все задуманное пройдет успешно. Финансовая ситуация на этой неделе вас не порадует, придется включить режим экономии и отложить необязательные траты.

Лунный гороскоп на неделю – Водолей

Некоторые дела потребуют больше времени на решение, чем ожидалось. Водолеям нужно запастись терпением и упорством. Если вы не будуте пасовать перед трудностями, сможете поймать удачу за хвост. Вероятно обострение мигрени или боли в желудке. Больше отдыхайте и проводите время на свежем воздухе.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

Много времени потребуют домашние хлопоты, но в конце недели вы сможете вздохнуть с облегчением. Осторожнее с людьми, которые предлагают помощь. Нужно выяснить их настоящие мотивы. Звезды рекомендуют не брать денег в долг, отдать сумму получиться нескоро.

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