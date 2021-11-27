Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встреча

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Начало недели будет успешным в любовном плане для многих представителей зодиакального круга. Идеальное время для укрепления союза или начала отношений. В период солнечного затмения в созвездии Стрельца не стоит принимать важных решений и сдерживать свои порывы.

О том, кому улыбнется финансовая удача на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находка.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Первая половина недели в делах любовных должна быть максимально дипломатичной. Напор и инициатива могут спровоцировать приступы раздражения партнера и стать причиной конфликтов. В эти дни нужно прислушиваться к желаниям своей второй половинки и искать компромиссы. Вторая половина недели неблагоприятна для начала отношений и свиданий. Влияние солнечного затмения может проявить себя с неожиданной и не совсем приятной стороны.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

До среды-четверга личная жизнь Тельцов будет полна интересных событий. Вас может добиваться поклонник или осыпать ухаживаниями партнер. Со своей второй половинкой вы можете быть вовлечены в решение срочных вопросов. Все вопросы личного характера будут решаться в вашу пользу. Уже во второй половине недели повышается риск возникновения конфликтных ситуаций. Однако ссоры в этот период могут привести к печальным последствиям.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

До четверга для Близнецов наступает благоприятный период, чтобы оформить свои отношения официально. Или решить вопрос с разводом. Свободным представителям знака можно присматриваться к поклонникам, отношения, которые начались в этот период, обещают быть крепкими и гармоничными. В субботу не стоит проявлять активности в делах любовных. Солнечное затмение поможет вам отбросить старые жизненные установки и кардинально изменить мировоззрение. Это поможет привлечь в жизнь важного человека.

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Любовный гороскоп на неделю – Рак

Ракам стоит ожидать приятных сюрпризов в личной жизни, но только в первой половине недели. Романтики будет хоть отбавляй, ваш партнер окружит вас вниманием и заботой. Хорошее время для укрепления союза или начала новых отношений. В период солнечного затмения 4 декабря стоит воздержаться от обсуждения острых тем, которые могут спровоцировать ссоры.

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Любовный гороскоп на неделю – Лев

В понедельник и вторник звезды помогут укрепить стабильность в вашей личной жизни. Вероятно, начало серьезных отношений или заключение брака. И хоть в целом эта романтичная неделя весьма благоприятна, не стоит ничего планировать на период затмения. В субботу романтические приключения и любовные авантюры могут иметь роковые последствия.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

С понедельника по четверг Девы будут пребывать в романтическом настроении. Вы с партнером на одной волне, в вашем союзе царит полное взаимопонимание. Духовная и интимная близость с любимым приносит максимальное удовлетворение. Субботнее солнечное затмение поможет понять от каких установок пришло время избавиться, чтобы вывести свои отношения на другой уровень.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Весы – везунчики в любви на этой неделе. Представители знака будут наслаждаться временем, проведенным со своей второй половинкой. Улыбнется счастье и свободным. Однако вас может охватить эйфория. На эмоциях вы можете пообещать то, что в дальнейшем не собираетесь выполнять. Не стоит давать своими поклонникам пустые надежды.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

В первой половине недели любовь будет источником вдохновения для Скорпионов. Вы можете решиться на серьезные перемены. Ваш партнер будет поддерживать вас в любом начинании. Однако во второй половине недели дела любовные отойдут на второй план и фокус внимания переключится на решение деловых вопросов.

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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцы на этой неделе будут под завязку загружены работой, и выкроить время для свиданий в таком темпе вряд ли получится. Профессиональные цели и пути их достижения занимают все внимание представителей знака. Солнечное затмение 4 декабря поможет лучше прояснить ваш реальный взгляд на жизненные установки и цели.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Личная жизнь будет одной из наиболее удачливых сфер вашей жизни, пока Венера гостит в вашем созвездии. Козероги в первой половине недели будут удачливыми в любви. Не исключено интересное знакомство или свидание, которое запомнится надолго. Ваше обаяние и сексуальность повышаются – вы в центре внимание противоположного пола. Во второй половине недели срочное дело поставить личную жизнь на небольшую паузу.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Начало недели будет располагать к развитию романа по переписке в интернете или тайному свиданию. Все пройдет прекрасно, однако сейчас не время строить иллюзии. Будет ли у этого увлечения продолжение, покажет время. Важные срочные дела отвлекут внимание Водолеев от личной сферы во второй половине недели.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

В начале недели Рыбы будут пребывать в романтическом настроении. Оно располагает к новым знакомствам и свиданиям. В паре замечательное время, чтобы укрепить отношения и заняться совместным делом, которое разнообразит досуг. Не стоит принимать никаких важных решений в субботу – солнечное затмение может повлиять на вас самым неожиданным образом.

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