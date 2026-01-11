Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Новости

По примеру Мадуро: в Британии заговорили о похищении Путина, что известно

Юрий Берендий
11 января 2026, 11:55
1232
Министр обороны Великобритании Джон Гилли во время визита в Киев заявил о необходимости привлечения Путина к ответственности за военные преступления.
По примеру Мадуро: в Британии заговорили о похищении Путина, что известно
В Британии заговорили о похищении Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Министр обороны Великобритании допустил похищение Путина
  • По его словам, диктатор РФ должен предстать перед судом за военные преступления

Министр обороны Великобритании Джон Гилли допустил возможность похищения и задержания российского диктатора и военного преступника Путина для привлечения его к ответственности за военные преступления, как это недавно произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом он сказал в комментарии Kyiv Independent во время визита в Киев в пятницу.

За несколько часов до этого Россия нанесла один из самых масштабных ударов по столице Украины с начала полномасштабной войны. Общаясь с журналистом возле многоэтажного дома, поврежденного в результате атаки дрона, глава британского оборонного ведомства ответил на вопрос о том, кого из мировых лидеров он бы похитил, имея такую возможность.

видео дня

"Я взял бы Путина под стражу, привлек бы его к ответственности за эти военные преступления, за то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину, и за похищение некоторых украинских детей, которых я встретил в Ирпене", - указал он.

Смотрите видео заявления Гилли:

По примеру Мадуро: в Британии заговорили о похищении Путина, что известно
/ Скриншот

Гилли также подчеркнул, что инициатива введения миротворцев в Украину укрепляет уверенность украинцев в поддержке со стороны Великобритании и других партнеров, а также четко сигнализирует Путину, что помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Министр обратил внимание на последствия обстрелов вокруг, отметив, что они наглядно свидетельствуют о намерениях российского руководства — вести войну не только против украинских войск, но и целенаправленно бить по гражданским, городам и критической инфраструктуре, от которой люди зависят в разгар зимы при экстремально низких температурах.

"Этого человека нужно остановить, эту войну нужно остановить, и наша миссия состоит в том, чтобы поддержать Украину в ее сегодняшней борьбе и помочь обеспечить мир на долгий срок", — резюмировал он.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть / Инфографика: Главред

Когда Россия не сможет продолжать войну против Украины - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак обратил внимание, что сокращение военного потенциала России подтверждается спадом в промышленности.

По его словам, даже представители российского крупного бизнеса признают снижение доходов и переход предприятий и экономики в целом в режим выживания. Отдельно он подчеркнул, что в РФ фиксируется уменьшение выпуска военной техники, а спад даже в этой сфере свидетельствует о серьезных проблемах в экономике страны.

Также Ступак напомнил, что ранее стоимость российской нефти опускалась до уровня около 35 долларов за баррель.

"А в прошлые времена, например, в 2008 году российская нефть стоила 120 долларов за баррель. Сейчас наблюдаем снижение почти в 4 раза. Как российский бюджет это вытянет, не ясно. Хотелось бы, чтобы он как можно быстрее коллапсировал. Впрочем, не стоит забывать, что Россия во многом блефует, говоря о своей способности вести войну еще долгое время, прежде всего, она блефует перед Трампом", - добавил Ступак.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Путин потерпел полный провал в войне против Украины и в то же время не демонстрирует никакой готовности к мирным переговорам.

В Соединенных Штатах не исключают возможности жесткой реакции на применение Россией ракеты "Орешник" против Украины. По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, такой удар имеет большой международный резонанс, поэтому его важно вынести на глобальный уровень, чтобы мир осознавал, с кем имеет дело. Он также отметил, что ответ со стороны Европы и США может быть разным.

Между тем, по информации The Telegraph, президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в кремлевском диктаторе Путине. В его восприятии именно Путин сейчас является главным препятствием для достижения мира в Украине, а не украинский президент Владимир Зеленский.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Британия новости Великобритании Министр обороны Британии новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Кадырова отказали почки: Кремль срочно ищет нового главаря Чечни

У Кадырова отказали почки: Кремль срочно ищет нового главаря Чечни

13:00Мир
Когда ситуация со светом в Киеве улучшится - названы конкретные сроки

Когда ситуация со светом в Киеве улучшится - названы конкретные сроки

12:58Новости
Украину накроет еще больший холод: когда ударят морозы до -24 градусов

Украину накроет еще больший холод: когда ударят морозы до -24 градусов

12:46Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

Последние новости

13:48

Украинцам рассекретили второе название Киева – о чем молчали веками

13:43

"Шакалы": Бужинскую после скандала с Грицканом предали близкие люди

13:43

Почему светофор показывает красный и желтый цвета одновременно – секрет раскрыт

13:42

Божественный салат, который съедят за 5 минут: весь секрет в заправке

13:25

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января: Близнецам - поддержка, Ракам - ограничения

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
13:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 января (обновляется)

13:05

Карта Deep State онлайн за 11 января: что происходит на фронте (обновляется)

13:00

У Кадырова отказали почки: Кремль срочно ищет нового главаря Чечни

12:58

Когда ситуация со светом в Киеве улучшится - названы конкретные сроки

Реклама
12:46

Украину накроет еще больший холод: когда ударят морозы до -24 градусов

12:16

"Извините": Наталка Денисенко попала в новый скандал

12:00

РФ впервые атаковала Украину новым оружием: в ГУР показали, как оно выглядит

12:00

Доллар и евро могут подешеветь: что будет с курсом валют уже с понедельника

11:55

По примеру Мадуро: в Британии заговорили о похищении Путина, что известноВидео

11:03

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

10:59

Студенты 25+ лет могут потерять отсрочки: в Раде готовят изменения к мобилизации

10:54

Главный зимний обряд: что предки выносили из дома и сжигали после КрещенияВидео

10:31

Куколка с буйными кудрями: третья жена Тигипко показала полуторагодовалую дочь

10:15

"Ее никто не знает": как выглядит жена Леонида Кравчука

10:05

"Останется только груда камней": армия РФ стирает с лица земли украинский город

Реклама
10:00

Трамп будет торопиться до конца января, Европа выторговывает для себя безопасность - Клочок

09:52

РФ атаковала инфраструктуру Житомирской области: возникли пожары, есть раненыеФото

09:41

"Кто бы раньше сказал": Гросу рассказала об испытаниях во время беременности

09:04

Графики не действуют: в некоторых регионах начались аварийные отключения света

09:03

Что заставит Путина сесть за стол переговоров: экс-генсек НАТО назвал одно условие

08:10

Из диверсии в Берлине вылезли кремлевские ушимнение

08:00

"Остается под контролем россиян": в ГПСУ раскрыли ситуацию в Сумской области

06:10

Зачем Путин дал приказ ударить "Орешником" по Львовумнение

06:00

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

05:30

Зимняя "диета" для электрокара: как сохранить заряд батареи в лютый мороз

05:04

Конденсат больше не появится: как отмыть запотевшие окна от плесени

04:35

"Выбирают президенты": Ризатдинова раскрыла незавидную судьбу спортсменок

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в библиотеке за 19 секунд

03:30

Кому нужно убрать из жизни все ненужное: гороскоп на январь-февраль 2026Видео

03:12

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

02:31

Впечатляющее зрелище: ученые показали расширение сверхновой звездыВидео

01:42

Неделя чудес: трем знакам зодиака сказочно повезет с 12 по 18 января

01:30

Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы

00:32

"Живой реквизит": оккупанты сгоняют детей к линии фронта на Луганщине

00:13

Экономнее, чем малолитражки: какие модели авто тратят меньше всего топлива

Реклама
10 января, суббота
23:55

Оказался "пустышкой": эксперт обьяснил, почему мы не увидим мощь Орешника

23:04

Сын Кадырова пригрозил "найти везде" и похитить Зеленского

22:58

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

22:40

Десятки дронов и ракет: экс-сотрудник СБУ о целях и сроках новых ударов РФ

22:28

Как убрать мыльные разводы в ванной: рецепт средства из 2 ингредиентов

21:39

Света не будет до трех раз в сутки: графики отключений для Львова на 11 января

21:37

Дома станут непригодны для проживания: худший сценарий из-за отключения тепла

21:06

Мы в США не видели такого лидера как Зеленский со времен Линкольна — Келлог

20:43

Уже не холостяк: Евгений Клопотенко ошеломил украинцев новостью

20:32

Определена зона без обстрелов: предложено перемирие между Украиной и РФ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять