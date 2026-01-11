По примеру Мадуро: в Британии заговорили о похищении Путина, что известно

Министр обороны Великобритании Джон Гилли во время визита в Киев заявил о необходимости привлечения Путина к ответственности за военные преступления.

В Британии заговорили о похищении Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Министр обороны Великобритании допустил похищение Путина

По его словам, диктатор РФ должен предстать перед судом за военные преступления

Министр обороны Великобритании Джон Гилли допустил возможность похищения и задержания российского диктатора и военного преступника Путина для привлечения его к ответственности за военные преступления, как это недавно произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом он сказал в комментарии Kyiv Independent во время визита в Киев в пятницу.

За несколько часов до этого Россия нанесла один из самых масштабных ударов по столице Украины с начала полномасштабной войны. Общаясь с журналистом возле многоэтажного дома, поврежденного в результате атаки дрона, глава британского оборонного ведомства ответил на вопрос о том, кого из мировых лидеров он бы похитил, имея такую возможность.

"Я взял бы Путина под стражу, привлек бы его к ответственности за эти военные преступления, за то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину, и за похищение некоторых украинских детей, которых я встретил в Ирпене", - указал он.

Гилли также подчеркнул, что инициатива введения миротворцев в Украину укрепляет уверенность украинцев в поддержке со стороны Великобритании и других партнеров, а также четко сигнализирует Путину, что помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Министр обратил внимание на последствия обстрелов вокруг, отметив, что они наглядно свидетельствуют о намерениях российского руководства — вести войну не только против украинских войск, но и целенаправленно бить по гражданским, городам и критической инфраструктуре, от которой люди зависят в разгар зимы при экстремально низких температурах.

"Этого человека нужно остановить, эту войну нужно остановить, и наша миссия состоит в том, чтобы поддержать Украину в ее сегодняшней борьбе и помочь обеспечить мир на долгий срок", — резюмировал он.

Цена на нефть / Инфографика: Главред

Когда Россия не сможет продолжать войну против Украины - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак обратил внимание, что сокращение военного потенциала России подтверждается спадом в промышленности.

По его словам, даже представители российского крупного бизнеса признают снижение доходов и переход предприятий и экономики в целом в режим выживания. Отдельно он подчеркнул, что в РФ фиксируется уменьшение выпуска военной техники, а спад даже в этой сфере свидетельствует о серьезных проблемах в экономике страны.

Также Ступак напомнил, что ранее стоимость российской нефти опускалась до уровня около 35 долларов за баррель.

"А в прошлые времена, например, в 2008 году российская нефть стоила 120 долларов за баррель. Сейчас наблюдаем снижение почти в 4 раза. Как российский бюджет это вытянет, не ясно. Хотелось бы, чтобы он как можно быстрее коллапсировал. Впрочем, не стоит забывать, что Россия во многом блефует, говоря о своей способности вести войну еще долгое время, прежде всего, она блефует перед Трампом", - добавил Ступак.

Напомним, как ранее сообщал Главред, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Путин потерпел полный провал в войне против Украины и в то же время не демонстрирует никакой готовности к мирным переговорам.

В Соединенных Штатах не исключают возможности жесткой реакции на применение Россией ракеты "Орешник" против Украины. По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, такой удар имеет большой международный резонанс, поэтому его важно вынести на глобальный уровень, чтобы мир осознавал, с кем имеет дело. Он также отметил, что ответ со стороны Европы и США может быть разным.

Между тем, по информации The Telegraph, президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в кремлевском диктаторе Путине. В его восприятии именно Путин сейчас является главным препятствием для достижения мира в Украине, а не украинский президент Владимир Зеленский.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

