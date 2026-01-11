Быстрее, чем казалось многим - названы реальные сроки окончания войны

Военный эксперт оценил перспективы возможного перемирия с Россией, объяснив, почему завершение войны до весны 2026 года остается маловероятным.

https://news.glavred.info/bystree-chem-kazalos-mnogim-nazvany-realnye-sroki-okonchaniya-voyny-10731371.html Ссылка скопирована

Ступак назвал возможные сроки окончания войны / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 24 ОМБр имени короля Данила

О чем сказал Ступак:

Перемирие или окончание войны может произойти уже в 2026 году

Путин не хочет прекращать боевые действия

Возможность перемирия или полного завершения войны в 2026 году существует, однако раньше марта этого года она вряд ли станет реальной. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Он пояснил, что до этого времени Путин не имеет мотивации останавливать боевые действия, учитывая зимние морозы, уязвимость украинской энергосистемы и истощение населения, и поэтому не готов давать Украине паузу, считая нынешний момент благоприятным для дальнейшего давления.

видео дня

"И Трамп при этом никаких резких движений в отношении РФ делать не будет. А вот что будет после марта, я сейчас не возьмусь прогнозировать", - резюмирует он.

Сколько еще Россия сможет вести войну - мнение эксперта

Как сообщал Главред, экономист Виталий Шапран оценил, как долго российские власти смогут перекладывать расходы на войну на бизнес и население через налоговое давление, разовые платежи и другие косвенные инструменты.

По его словам, при благоприятной для РФ конъюнктуре такая модель может существовать длительное время. Речь идет о динамике мировых рынков и возможных высоких ценах на золото, алмазы, нефть и сжиженный газ, а также об ослаблении санкций или нехватке дальнобойных вооружений у Украины, что позволяет Москве и в дальнейшем наращивать налоговую нагрузку для финансирования войны.

В то же время эксперт подчеркнул, что реальная продолжительность этого сценария в значительной степени зависит от ситуации внутри России — в частности от поведения регионов и способности федеральных властей удерживать баланс и избегать конфликтов с местными элитами.

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска впервые использовали ударный беспилотник "Герань-5" для атаки на Украину в начале 2026 года. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Министр обороны Великобритании Джон Гилли допустил сценарий захвата и задержания российского диктатора Владимира Путина с целью привлечения его к ответственности за военные преступления.

В то же время Путин не отказывается от агрессивных планов, а российская оккупационная армия продолжает уничтожать украинские города. После масштабных разрушений Константиновки в Донецкой области враг приступил к активному уничтожению еще одного населенного пункта — Дружковки, сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред