Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц декабрь 2021 для трех водных знаков зодиака / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб и Раков.

У Скорпионов декабрь будет очень удачным и принесет успех во многих сферах, Ракам нужно готовиться к переменам и контролировать эмоции, а Рыб ждет большая прибыль, говорит гороскоп по картам Таро, опубликованный на Youtube-канале Анжелы Перл.

Гороскоп по картам Таро для Раков на декабрь 2021

9 пентаклей Таро - значение

Карта роскоши, комфорта, изобилия. В последний месяц уходящего года Раки получат большую прибыль. Они позволят себе сделать дорогую покупки или отправиться в поездку. Также может означать получение подарка.

5 кубков Таро - значение

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Раки могут огорчиться по какой-то причине - это может быть как какая-то мелочь, так и серьезная потеря. Астролог говорит: не стоит расстраиваться. Вселенная меняет ваше направление, не стоит фокусироваться на том, что ушло, потерялось или разбилось. Акцентируйте внимание на том, что осталось. Начинайте смотреть в будущее. Возможно, перемены вам не понравятся, но они происходят к лучшему.

Колесница Таро - значение

Это карта прогресса, движения, дороги. Вы можете отправиться в путешествие или добиться прогресса в делах.

"Но нужно управлять этой колесницей. Нужно крепко держать свои эмоции в узде. Нужно справиться с обидами, переживаниями, страхами, и управлять своей судьбой в том направлении, которое вам нужно", - предупредила астролог.

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Таро прогноз для Скорпионов на декабрь 2021

6 жезлов - значение в Таро

Карта триумфатора. Скорпионы будут "на коне" в последний месяц уходящего года. Представителей знака ждет успех и признание - их будут чествовать, поздравлять и награждать.

10 кубков Таро - значение

Карта радости, положительных эмоций, которая означает наполненность. В том числе говорит и о воссоединении семьи. По десятке кубков Скорпионы получат все, о чем они мечтали.

4 кубков Таро - значение

В декабре 2021 года Скорпионы могут получить предложение, от которого им придется отказаться, потому что у них просто не будет желания сказать "да". Также карта может означать пресыщение от чего-то или нежелание принимать приглашение, например, на свидание, в гости, на вечеринку и т.д.

Более детальный Таро-прогноз на декабрь 2021 для Скорпионов можно почитать тут.

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Гороскоп по картам Таро для Рыб на декабрь 2021

Туз пентаклей Таро - значение

Рыб ждет большая прибыль в декабре 2021. Будет возможность хорошо заработать.

Ожидаются новые предложения по работе и новые проекты, которые также принесут деньги.

Туз жезлов Таро - значение

Новые идеи, начинания и возможности. Рыбы будут воодушевлены новым проектом. Он может появиться неожиданно и не запланировано, как по мановению волшебной палочки.

8 пентаклей Таро - значение

Карта работы - представители знака будут заняты и очень востребованы по работе. Будет много клиентов, проектов, которые нужно закончить до Нового года. Данная деятельность принесет прибыль.

Также карта олицетворяет мастерство. Рыбы могут либо начать учить кого-то, либо сами овладеют новыми навыками, которые принесут им доход.

Более детальный Таро-прогноз на декабрь 2021 для Рыб можно почитать тут.

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