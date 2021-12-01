Гороскоп по картам Таро для Рыб на декабрь 2021 обещает большие деньги и новую любовь

Таро прогноз для Рыб на месяц от Анжелы Перл / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл дала прогноз по картам Таро на декабрь 2021 для Рыб. Последний месяц года будет очень насыщенным для представителей знака - Рыбы будут все время среди людей, их ждут новые знакомства, хорошие новости и большая прибыль, говорится на Youtube-канале Анжелы Перл.

Карта 10 кубков Таро - значение

Карат счастья, радости и удовольствий, эмоциональной наполненности. В декабре Рыб ждут приятные покупки, празднования, хорошие новости, приезд гостей или родственников, которых вы давно ждали.

2 Кубков - значение в Таро

Карта любви, близкой дружбы, эмоционального союза.

Если вы свободны, то встретите человека, который может претендовать на звание второй половинки.

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Если вы в браке, то вас ожидает знакомство с человеком, который станет близким другом - с ним вы будете "на одной волне".

7 Мечей Таро - значение

Рыбы могут уйти с работы, забрав с собой своих клиентов. Если вам сделают новое предложение, то вы можете уволиться "по-тихому". В романтических отношениях эта карта говорит о том, что вы найдете себе более выгодную партию.

Негативный аспект карты 7 мечей в том, что она говорит о недоброжелателях, людях, которые пытаются делать что-то тайно или за спиной.

Туз пентаклей Таро - значение

Рыб ждет большая прибыль в декабре 2021. Будет возможность хорошо заработать.

Ожидаются новые предложения по работе и новые проекты, которые также принесут деньги.

Туз жезлов - что значит в Таро

Новые идеи, начинания и возможности. Рыбы будут воодушевлены новым проектом. Он может появиться неожиданно и не запланировано, как по мановению волшебной палочки.

8 пентаклей Таро - значение

Карта работы - представители знака будут заняты и очень востребованы по работе. Будет много клиентов, проектов, которые нужно закончить до Нового года. Данная деятельность принесет прибыль.

Также карта олицетворяет мастерство. Рыбы могут либо начать учить кого-то, либо сами овладеют новыми навыками, которые принесут им доход.

Паж жезлов Таро - значение

Таро прогноз говорит о том, что в декабре 2021 Рыбы захотят большего, чем у них есть сейчас.

Паж жезлов - это карта роста. Рыбы задумаются над тем, как им усовершенствоваться, развивать таланты и способности.

Не исключена поездка в другой город или за границу.

Паж также может означать ребенка - Рыб ждут хлопоты, связанные с детьми.

Карта Отшельник - что значит в Таро

Рыбы будут очень заняты работой, но при этом найдут время для самопознания, поиска своей роли в этой жизни.

Представители знака будут балансировать между тем, чтобы быть на виду и с другими людьми, но при этом находить время для себя и личного пространства.

Кроме того, карта Отшельник может означать поиск чего-то. Например, какого-то специалиста, учителя или врача.

9 жезлов Таро - значение

Завершение цикла. В декабре Рыбы захотят закончить какой-то процесс, и для этого им понадобится время.

"Карта говорит, что человек прошел путь и выстоял. У вас все получится. Все будет так, как нужно, не волнуйтесь", - сказала астролог.

Карта Императрица - что значит в раскладе

Это творческая карта. У Рыб зреют креативные идеи и скоро они увидят свет. Астролог советует не бояться и пробовать реализовать любые задумки. Успешными станут стартапы в сфере косметологии, моды, красоты.

Также карта Императрица может означать беременность.

8 кубков Таро - значение

Вы двинетесь вперед в декабре и оставите что-то позади, например, старую работу, отношения, дом.

"Это не значит, что то, что у вас есть сейчас - это плохо. Но внутренний рост не даст успокоиться, заставит двинуться вперед, чтобы узнать, а что там - за горизонтом", - прогнозирует Анжела Перл.

Паж пентаклей Таро - значение в раскладе

В последний месяц года у Рыб может появиться новый источник дохода.

В целом, пажи говорят о начальном этапе процесса. Представители знака могут стартовать с новым проектом, которы впоследствии принесет им неплохую прибыль.

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