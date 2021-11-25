Гороскоп на завтра 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встреча

Гороскоп на завтра 26 ноября 2021 / ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз на 26 ноября 2021 расскажет, кто из знаков окажется в эпицентре жаркой ссоры, а кому не стоит позволять ввязывать себя в пустые разговоры.

О том, как может повлиять новолуние и солнечное затмение на счастье и благополучие на следующей неделе, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасность.

Гороскоп на завтра – Овен

Все важные дела Овнам следует отложить на более благоприятный день и провести день особо не напрягаясь. Вы хорошо поработали на этой неделе, и имеете полное право на отдых. Ваша прямолинейность может спровоцировать небольшие размолвки, окружающие не всегда готовы принять правду в лоб. День благоприятный для общения и новых знакомств.

Гороскоп на завтра – Телец

Уверенность в собственной правоте может сыграть с Тельцами плохую шутку. Из-за того, что вы упрямо отстаиваете свою позицию и не готовы идти на компромиссы, вероятны разногласия, как с начальством, так и с деловыми партнерами. Остудите свой пыл, горячность и поспешные решения могут оказаться провальными и отразятся на вашем дальнейшем будущем. В личных отношениях вас могут порадовать приятные перемены.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Свободолюбивая натура Близнецов проявит себя по максимуму. Вам придется отстаивать свою точку зрения, несмотря на критику окружающих. В профессиональной деятельности инициатива станет вашим ключом к успеху. Доводите начатое до конце и не отступайте перед небольшими трудностями. Ваши соперники попытаются вставить палки в колеса, однако ни в коем случае не вступайте с ними в закулисные игры – их натура проявится, а вы от этого только выиграете.

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Гороскоп на завтра – Рак

Благоприятный день для Раков, чтобы заниматься планированием. Звезды предоставляют шанс решить финансовый вопрос, который не давал покоя некоторое время. Покупки в этот день будут удачными, однако если использовать средства рационально, не поддаваясь минутным импульсам. В пятницу вы производите хорошее впечатление на окружающих, не исключено, что у вас получится заручиться поддержкой влиятельных людей. Начало любовной истории будет многообещающим.

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Гороскоп на завтра – Лев

Вы целеустремленны, решительны и инициативны, только в постоянном движении вперед забываете оглядываться назад. А ваши недруги и соперники могут поджидать вас там. Вы сможете взять над ними верх, потратив огромное количество сил и энергии. В профессиональной деятельности вам удастся разрешить проблему или найти выход из сложной ситуации. Встреча в этот день может стать судьбоносной и закончится скорой свадьбой.

Гороскоп на завтра – Дева

В этот трудный день все может сложиться для Дев самым удачным образом, если вы не позволите окружающим вмешиваться в ваши дела и раздавать советы. Это может спровоцировать скандалы со старшими родственниками, однако не стоит идти у них на поводу и все важные решения принимать самостоятельно. Не исключена встреча с человеком, с которым вас будет связывать выгодное сотрудничество. Денежные поступления могут задержаться.

Гороскоп на завтра – Весы

Ваше спокойствие и рассудительность помогают принимать верные решения даже в такой непростой день. Обстоятельства могут складываться неоднозначно, но настойчивость и упорство помогут преодолеть трудности и преграды. Не позволяйте ввязывать себя в сплетни и пустую болтовню, ни к чему хорошему это не приведет. Важно избегать конфликтов даже с теми людьми, которые вам откровенно не по душе.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Скорпионам стоит отбросить легкомыслие и настроиться на работу серьезно. Вы не сможете справиться даже с самыми пустяковыми задачами, пока полностью не сосредоточитесь. Не стоит распыляться на разговоры, однако будьте внимательны к мелочам, чтоб не упустить ценную информацию, которая сыграет вам на руку. Прислушивайтесь к интуиции – завтра она верный помощник.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

Легкий и радостный день для Стрельцов. Вам выпадет возможность повидаться с дорогими сердцу людьми и приятно провести время. Не исключены неожиданные поездки, которые пройдут успешно и подарят много положительных эмоций. Вероятны дополнительные источники заработка, однако вы рискуете попасть в двусмысленную ситуацию. Защитные силы организма снижены, займитесь укреплением иммунитета.

Гороскоп на завтра – Козерог

Все ваши смелые идеи и планы необходимо тщательно обдумать, прежде чем приниматься за воплощение задуманного. Рассчитывайте на собственные силы, ваши союзники и друзья заняты своими проблемами и не смогут вам помочь. Большая вероятность того, что у вас получиться достичь прогресса в делах или значительно улучшить материальное положение.

Гороскоп на завтра – Водолей

Водолеи смогут воспользоваться любой подвернувшейся возможностью или удачным стечением обстоятельств в свою пользу. Важные дела получится решить быстрее, чем вы рассчитывали. Собственный опыт поможет избежать досадных ошибок. На любовном фронте ситуация более чем приятная. Вы в центре внимания поклонников, не исключено признание в любви.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Рыбам выпадет возможность улучшить свое финансовое положение. Не исключено заключение выгодной сделки, повышение зарплаты или дорогие подарки. Возможно вы окажетесь в эпицентре крупного конфликта. Вам нужно будет примирить враждующие стороны и искать решение, которое устроит всех.

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