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Свадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя жениться

23 ноября 2021, 17:37

Самые лучшие дни для свадьбы и "ворота Золушки" для самого счастливого брака - в материале Главреда.

свадьба 2022
Календарь свадеб 2022 Украина / ua.depositphotos.com/

Свадебное торжество – одно из самых важных событий в жизни каждого человека. Чтобы союз двух влюбленных людей был счастливым необходимо выбрать правильную дату бракосочетания.

О том, что приготовил следующий год представительницам прекрасной половины человечества, читайте в нашем материале: Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак.

Чтобы ваша семейная жизнь была наполнена гармонией и взаимопониманием, а брак был крепким важно знать, какие дни будут самыми удачными для свадьбы в 2022 году.

Свадьба в январе 2022

  • Самые благоприятные дни: 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 23, 24.

Свадьба в этом месяце будет особо удачной для людей после 36 лет, которые вступают в брак осознанно. Венера в Козероге обеспечит гармоничные отношения для зрелых пар и разведенных. Людям, которые женятся впервые такое расположение планет неблагоприятно.

Свадьба в феврале 2022

  • Самые благоприятные дни: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21.

Удачной свадьба в феврале будет для людей серьезных и ответственных, с крепкой материальной базой. Жена будет разделять всю ответственность с мужем в этом гармоничном партнерстве и часто играть роль первой скрипки в установлении порядка и семейных традиций.

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Свадьба в марте 2022

  • Самые благоприятные дни: 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20.

Первый месяц весны будет благоприятным для свадебного торжества для тех женщин, у кого в приоритете создание семьи, рождение детей и обустройство домашнего уюта. Роль добытчика и главы семьи в этом союзе достанется мужчине. Для тех женщин, у которых на первый план выходит карьера и самореализация – март не самый подходящий месяц.

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Свадьба в апреле 2022

  • Самые благоприятные дни: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 22.

Свадьба в 2022 году будет самой романтичной в апреле. Важную роль в таком браке будет играть эмоциональная составляющая. Дополнительным фактором, который обеспечит крепкий союз, станет свадьба или медовый месяц вблизи реки, моря или любого водоема. Апрельские молодожены смогут пронести свои яркие чувства через годы.

Свадьба в мае 2022

  • Самые благоприятные дни: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20.

Май находится во власти огненной стихии, поэтому заряжает месяц огромной энергией. Если жених, рожденный под знаком Овна, Льва или Стрельца, ему необходимо четко осознавать свои цели и двигаться к ним. В противном случае эта активная энергия будет тратиться на ссоры и скандалы. Согласие и в семье станет толчком к большим совместным достижениям. Каждый будет развиваться в этом союзе и строить карьеру.

Свадьба в июне 2022

  • Самые благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 24, 30.

Наибольшую удачу этот месяц сулит молодоженам с практичным взглядом на жизнь. Расположение Венеры в Тельце поможет таким людям привлечь ресурсы для обеспечения семьи и подарить роскошь. В таком браке любой совместный проект будет успешным, будь то покупка жилья или рождение красивых детей.

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Свадьба в июле 2022

  • Самые благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30, 31.

Перемещение Венеры в созвездие Рака обеспечит счастье в браке парам, которые стремятся к спокойствию и гармонии в семье. Для такой пары очень важно иметь свое жилье, свой отдельный уголок. Тогда они смогут развить свои потенциал до максимума. Если у молодоженов нет собственного жилья, свадьбу нужно отложить на другой месяц.

Свадьба в августе 2022

  • Самые благоприятные дни: 2, 3, 4, 9, 10, 17, 18, 19, 30, 31.

Венера во Льве станет идеальным сочетанием для пары, которая стремится к богатству и власти. Идеальной свадьбой в августе станет не только соединение душ, но и капиталов. С 18 августа перспективы и возможности одного из супругов могут значительно расшириться благодаря участию щедрого Юпитера.

Свадьба в сентябре 2022

  • Самые благоприятные дни: 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 27.

Планировать свадьбу в сентябре необходимо тем людям, кто в своей жизни немало пострадал от душевной боли и одиночества. Браки во второй половине месяца будут предопределены судьбой. Прислушаться к интуиции особенно нужно Ракам, Девам и Весам.

Свадьба в октябре 2022

  • Самые благоприятные дни: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 30, 31.

Венера в Весах и Скорпионе будет благоприятствовать бракам, основанным на чувственности и страсти. Сексуальная энергия в таком союзе поможет сохранить и поддерживать любовь и оптимизм и позволит преодолеть любые затруднения. Во второй половине месяца удачными будут браки людей с большой разницей в возрасте.

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Свадьба в ноябре 2022

  • Самые благоприятные дни: 3, 4, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 30.

Свадьба в последнем месяце осени благоприятствует традиционным семейным ценностям и рождению детей. В период с 10 по 27 ноября открываются "ворота Золушки" - время для наиболее счастливого и гармоничного союза.

Свадьба в декабре 2022

  • Самые благоприятные дни: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 28, 29.

Благоприятна свадьба в декабре для тех пар, которые знают друг друга более двух лет. Всем остальным после женитьбы придется, словно начинать жизнь с чистого листа, что может спровоцировать конфликты и разногласия.

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Свадьба 2022 даты / 1zoom.ru

Свадьба в 2022 году по знаку зодиака

Наиболее успешные месяцы для свадьбы по гороскопу:

  • Овен: май, октябрь, ноябрь.
  • Телец: с мая по середину августа.
  • Близнецы: март (женщины), ноябрь, декабрь.
  • Рак: конец марта, апрель, май, июнь.
  • Лев: апрель, май, июнь (мужчины), первая неделя июля.
  • Дева: конец мая, июнь, июль, август, начало сентября.
  • Весы: август, сентябрь, ноябрь, декабрь.
  • Скорпион: с июня по август, сентябрь (для мужчин), с октября по декабрь.
  • Стрелец: август, ноябрь, декабрь.
  • Козерог: январь (для женщин), июнь, июль, август.
  • Водолей: февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь.
  • Рыбы: с июля по сентябрь, ноябрь, декабрь.

Когда нельзя играть свадьбу в 2022 году

  • Во время больших постов: с 7 марта по 23 апреля, с 20 июня по 11 июля, с 14 по 27 августа и с 28 ноября по 6 января;
  • В двунадесятые и великие праздники;
  • 11 и 27 сентября – скорбные дни;
  • В постные дни – среда и пятница;
  • В масленичную и пасхальную недели.
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