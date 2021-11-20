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Гороскоп на завтра 21 ноября 2021: Львам – фатальные ошибки, Скорпионам - расставание

20 ноября 2021, 13:00

Кому из знаков нужно внимательно присмотреться к избраннику - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра 21 ноября 2021 / ua.depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 21 ноября расскажет, кому из знаков стоит опасаться сомнительных знакомств, а кому не стоит бросаться в любовные приключения.

О том, кто должен быть предельно осторожен в фазу убывающей Луны, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Львам - переезд, Скорпионам – опасность.

Гороскоп на завтра – Овен

Овнам в субботу необходимо сосредоточиться на выполнении конкретных задач. Важно спуститься с небес на землю и реально оценить ситуацию, пустые иллюзии не помогут вам достичь желаемого, а только активные действия. Удача на вашей стороне, вы можете познакомиться с влиятельными людьми, которые помогут в решении ваших проблем. Во второй половине дня стоит ожидать хороших новостей.

Гороскоп на завтра – Телец

Тельцы в этот день склонны принимать решением под действием мимолетного импульса. Повышается вероятность конфликтных ситуаций с близкими людьми и коллегами. Тем, кто находится в поиске работы, может поступить выгодное предложение, которое укрепить финансовое благосостояние. Не стоит поддаваться искушениям и любовным авантюрам.

Гороскоп на завтра – Близнецы

В первой половине дня найти общий язык с окружающими будет сложно. Непростой день, но добиться успеха помогут уверенность и решительность. Будьте готовы дать жесткий отпор конкурентам и одержать над ними победу. Благоприятный день для финансовых операций. Покупки будут удачными. Могут напомнить о себе хронические болезни.

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Гороскоп на завтра – Рак

В этот день звезды советуют Ракам не упускать из внимания детали. Любая мелочь может оказаться весьма полезной. Благоприятно общение с окружающими, ваши шарм и обаяние просто магнитом притягивают к себе людей. Не исключены незапланированные расходы, но они не сильно ударят по вашему бюджету. Во второй половине дня неожиданные подарки могут значительно поднять вам настроение.

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Гороскоп на завтра – Лев

В воскресенье Львам очень нежелательно предаваться мечтам на рабочем месте. Витая в облаках, вы рискуете допустить ошибки, которые могут оказаться фатальными. Неплохо будет задуматься о прошлом и извлечь правильные уроки из допущенных ранее ошибок. Знакомство в интернете может обернуться серьезными отношениями. Хороший день для саморазвития.

Гороскоп на завтра – Дева

В воскресенье Девы рискуют быть втянутыми в интриги и сплетни своих коллег. Такие закулисные игры могут ударить по вашей деловой репутации. Держитесь от них подальше. Хороший день для общения и поиска единомышленников. Отношения, которые начнутся в этот день, имеют все шансы перерасти в крепкий союз.

Гороскоп на завтра – Весы

Завтра Весы смогут очаровать любого своим дружелюбием и обаянием. Однако звезды предупреждают, что если использовать этот дар в корыстных целях, вскоре это может обернуться большими неприятностями. Внимательно отнеситесь к своему здоровью, повышается вероятность простудных заболеваний. Необходимо укреплять иммунитет. Для Весов это день начала перемен. Не исключены заманчивые деловые предложения или смена деятельности.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Скорпионам необходимо держать эмоции под контролем. Вспышка агрессии или раздражительности может больно ранить дорогих сердцу людей. Проявите максимальную сдержанность и постарайтесь сгладить острые углы. В личной жизни ситуация довольно напряженная, если вам с партнером не удастся обсудить все проблемы, которые тревожили вас в последнее время, все может закончиться расставанием.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

Чтобы достичь максимальных результатов, Стрельцам необходимо сосредоточиться на одном деле и выполнять его последовательно, не отступая от плана. Благоприятный день для решения денежных вопросов, покупок и инвестиций. Новые знакомства будут полезными, а люди сыграют важную роль в вашей жизни.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козероги сегодня смогут просчитать каждое движение на несколько ходов вперед. Это поможет понять последствия каждого действия и принимать решения, от которых зависит дальнейшее будущее. Не исключены крупные денежные поступления и выгодные приобретения. В личных отношениях проявляйте инициативу.

Гороскоп на завтра – Водолей

Водолеев ждет легкий и приятный день. Пришло время ослабить хватку и немного полениться. Хороший день, чтобы заняться любимым делом или отправиться в небольшую поездку. Во второй половине дня не стоит обсуждать финансовые вопросы. Не исключены неожиданные сюрпризы.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Рыбам с опаской стоит относиться к новым знакомым. Вы подвержены стороннему влиянию, а сомнительные личности могут использовать это в своих целях. Во второй половине дня удачное совпадение поможет воплощению вашей мечты. Женщинам-Рыбам стоит повнимательнее присмотреться к поклонникам, неверный выбор принесет в вашу жизнь печаль и разочарование.

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