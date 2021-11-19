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Финансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везение

19 ноября 2021, 10:43

Кто на этой неделе не удержится от соблазна потратить больше обычного - расскажет гороскоп Главреда

Финансовый гороскоп на неделю
Финансовый гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Венера в Козероге помогает укрепить материальное положение представителей зодиакального круга. Неделя будет успешна для решения вопросов в банковских учреждениях, касаемо выплат, кредитов и налогов. Многие почувствуют желание тратить на отдых и развлечения.

О том, как повлияет на благополучие фаза убывающей Луны, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам – опасность.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

Вы сможете добиться успеха там, где нужно отстаивать свои денежные интересы. Это может быть, как и проценты по кредиту, так и вопросы по алиментам и выплатам. На этой неделе нужно проявлять максимальную активность и твердо стоять на своем, не сдавая позиций. Материальное положение будет стабильным, без неожиданных денежных поступлений.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

У Тельцов легко разрешатся вопросы, связанные с чужими деньгами. Речь может идти об алиментах, наследстве или кредитах. На этой неделе придется иметь дело с документацией и огромным количеством информации, не всегда полезной. В воскресенье будьте предельно внимательны даже к мелочам, если будет что-то важное, вы это не упустите.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

Удача с чужими деньгами улыбнется и Близнецам. Разрешится вопрос по кредитам или налогам. Не исключено, что кто-то преподнесет вам ценный подарок, к примеру, оплатит отдых. В первой половине недели деньги будут уходить как песок сквозь пальцы. Звезды советуют остерегаться потерь ценных для вас вещей.

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Финансовый гороскоп на неделю – Рак

Ракам стоит передать инициативу в планировании бюджета близким людям, которые заслуживают доверия. Венера в Козероге не благоприятствует тому, что вы рационально будете распоряжаться деньгами. Скорее всего, вы будете тратить на отдых и развлечения. В среду и четверг рискуете потратить больше, поэтому не стоит носить с собой большую сумму денег.

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Финансовый гороскоп на неделю – Лев

Доход на этой неделе Львам будет приносить любая работа, включая дополнительные источники заработка и подработки. Энергичным и активным представителя знака улыбнется финансовая удача. Женщины могут рассчитывать на помощь влиятельного поклонника. На выходных полноценно отдохнуть не получится. Мелкие дела будут отвлекать вас. Вам захочется разобраться с бюджетом и распланировать траты.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

Положение планет предвещает, что львиную долю статьи расходов на этой неделе составят траты на детей и развлечения. У изобретательных и находчивых представителей знака появится возможность на этом заработать, превратив свое хобби в дело, которое будет приносить доход.

Финансовый гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весам необходимо отстаивать свою точку зрения, если дело касается финансовых вопросов. Человек, которого вы вдохновляете и поддерживаете, принесет вам доход. Не привыкли просто лежать и смотреть, как денежки текут к вам в руки. Тогда заработать поможет совет женщины или людей, которые вас любят.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

Удачный финансовый период для Скорпионов. В начале недели не исключены крупные денежные поступления или подарки. Везение сопровождает вас и в мелочах и по-крупному. Однако в воскресенье азарт может заглушить здравый смысл и это может обернуться серьезными последствиями.

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Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

Финансовое положение Стрельцов на этой неделе будет стабильным и порадует приятными моментами. Покупки будут выгодными и полезными, вы рационально рассчитываете бюджет и контролируете свои траты. На выходных вы с удовольствием потратите деньги на подарки детям и близким людям.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

Венера прочно поселилась в вашем знаке, и не покинет его до весны. В этот период вы сможете укрепить материальное положение и поправить финансовые дела. Вы рационально распоряжаетесь деньгами и избегаете необязательных трат. Такое стабильное положение может взрастить чувство лени и нежелание прилагать усилия, чтобы приумножить свои капиталы. Если получится перебороть этот недостаток, ваши доходы могут возрасти.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе Водолеям не стоит рассказывать о дополнительных источниках дохода окружающим и тогда они начнут приносить прибыль. Не исключено, что вы сможете найти ценную вещь, а если очень повезет, то и крупную сумму денег. На выходных пришло время раздавать долги.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

Коллективная и общественная работа на этой неделе поможет увеличить ваш заработок. Если заработать не получится, возможно, вы получите приятный подарок. Возможно, вам поступит предложение участия в проекте, который требует финансовых вложений. Прежде чем принять решение, нужно взвесить все за и против.

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