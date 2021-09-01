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Гороскоп на сентябрь-2021 для всех знаков: Рака ждет звездный час, а Овну будет несладко

1 сентября 2021, 18:05

Астролог Влад Росс рассказал Главреду, к чему в первый месяц осени готовиться каждому из знаков Зодиака.

Астролог рассказал, что ждет каждый из знаков Зодиака в сентябре 2021 года
Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь-2021 / iwmbuzz.com

Сентябрь 2021-го будет весьма интересным, а порой и захватывающим. Звезды в этом месяце будут предоставлять возможность узнать и получить то, чего вы хотите. Они помогут угадать, что нас ждет, и подскажут, когда стоит предпринять те или иные действия, а когда – немного подождать, выжидая более удачного момента.

Беззаботная летняя пора и отдых отойдут на второй план, а на первом месте в этом месяце будет работа. Поскольку весь месяц пройдет под знаком Девы, которая символизирует работу, учебу, анализ ситуации, четкие действия и возвращение к привычному рабочему графику.

К чему конкретно в сентябре готовиться каждому из знаков, Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Счастливчики сентября-2021:

Телец

Сентябрь 2021-го для Тельца будет отмечен жирным плюсом. Звезды указывают на значительные свершения в этот период. Все, кто столкнется с магией личности Тельца, будут очарованы его страстным напором и невероятной яркостью суждений. За труды и усердие Телец будет вознагражден уже в этом месяце. Читать далее –>>>

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Близнецы

Сентябрь будет ошеломляюще успешным для Близнецов и ознаменует начало нового этапа в их жизни. Близнецы сумеют создать ощущение стабильности в своей семье и будут способны с легкостью уладить любой конфликт, даже самый застарелый. Они получат судьбоносный карт-бланш. Читать далее –>>>

Рак

Главным счастливчиком месяца станет Рак. Его ждет звездный час – невероятно успешный период, когда будут исполняться все его желания. Рак испытает невероятный душевный подъем, находясь на пике своих физических и интеллектуальных возможностей. Однако есть одна вещь, которая будет способна огорчить Рака в сентябре. Читать далее –>>>

Дева

Сентябрь может стать одним из самых успешных месяцев в жизни Девы за последнее время. Обстоятельства, способствующие реализации запланированных Девой дел, будут, как по волшебству, складываться самым благоприятным образом. Отделы, которые находятся под руководством Девы, и принадлежащие Деве фирмы окажутся в первых строчках разнообразных рейтингов. Однако не обойдется без зависти и мелких интриг. Читать далее –>>>

Лузеры сентября-2021:

Овен

Все в сентябре 2021-го будет даваться Овну непросто. Он будет противиться наступившим переменам в жизни, но напрасно. В сентябре Овен сможет начать сразу несколько долгосрочных проектов, однако это потребует серьезного напряжения и сил. Впрочем, в этом месяце будет один не продолжительный период, когда Дела Овна будут идти удачно. Читать далее –>>>

Лев

Льва ждет полный провал. Перемены, который принесет данный период, окажутся для него полной неожиданностью: его могут лишить власти или свергнуть с поста. В этом месяце обычно могучий Лев будет выглядеть беззащитным и растерянным, как маленький котенок. И в это ситуации Льва удивит его окружение. Читать далее –>>>

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Весы

Первый месяц осени будет для Весов весьма неудачным. Весы будут ощущать груз забот, сохранившихся от предыдущих месяцев, и полмесяца будут рассматривать результаты прошлых свершений. Начавшиеся в сентябре преобразования в жизни Девы получат необычайный размах. Читать далее –>>>

Скорпион

Скорпиона ждет крайне неблагоприятный период в сентябре-2021. В его жизни стартует новый этап, но пока никакие четкие перспективы не прослеживаются, а, следовательно, повлиять на развитие собственной судьбы Скорпион не сможет. Все это ввергнет Скорпиона в уныние, тем более, перемены будут происходить в сентябре очень медленно. Читать далее –>>>

Влад Росс
Влад Росс / Главред

Нейтральным месяц будет для следующих знаков:

Стрелец:

Стрельцу в сентябре 2021-го будет ни горячо, ни холодно. Самой актуальной чертой характера представителей этого знака станет верность долгу перед собой и людьми. В сентябре Стрельца ждет победное шествие от одного намеченного ориентира к другому. Синяя птица удачи приземлится на плечо Стрельца. Читать далее –>>>

Козерог

Энергетический потенциал Козерога в сентябре будет стабилен, а перспективы будут радовать устойчивостью. Поскольку ситуация у Козерога вполне прозрачна, а планы давным-давно продуманы, Козерог готов немедленно и решительно действовать. Но в одиночку совершить задуманное будет невозможно. Читать далее –>>>

Водолей

Поводом для максимальной стабильности во всех жизненных сферах Водолея в сентябре-2021 может послужить окончание длительной работы по гармонизации внутреннего состояния с реалиями внешнего мира. В области деловых интересов у Водолея в сентябре будет заметная протекция небесных влияний. Призом за проделанную работу для Водолея может стать новая должность, карьерное повышение, приглашение на новую более интересную работу или значительное материальное вознаграждение. Читать далее –>>>

Рыбы

Рыб в сентябре ждет спокойный месяц. Они смогут перевести дыхание, поскольку мир перестанет быть враждебным и позволит им обрести душевный покой. В этом месяце они будут испытывать нетерпение, и традиционная чувствительность начнет буквально подталкивать их к действиям. Однако высшую активность в сентябре пока проявлять рано. Читать далее –>>>

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