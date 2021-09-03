УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на сентябрь-2021 для Козерога: придется проявить виртуозность фокусника

Влад Росс

Астролог

3 сентября 2021, 08:40

Козерог в сентябре должен бережно относиться к другим людям, иначе рискует нарваться на чей-то хук.

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Козерога на сентябрь-2021
Гороскоп на сентябрь-2021 говорит, что Козерогу будет сложно в одиночку реализовать задуманное, а потому придется бережно относиться к своей команде

Сентябрь-2021 у Козерога пройдет относительно нормально. Энергетический потенциал представителей знака будет стабилен, а перспективы будут радовать устойчивостью.

Козерог принадлежит к числу тех немногих счастливчиков, чей момент позитива случился гораздо раньше, чем наступил сентябрь, и именно это обстоятельство дает возможность Козерогу вести свою линию по развитию успеха, не отвлекаясь на начальный этап.

Напрягающим моментом сентября для Козерога станет собственный успех. Поскольку ситуация у представителей этого знака Зодиака вполне прозрачна, а планы давным-давно продуманы, Козерог готов немедленно и решительно действовать. Но, к сожалению, в одиночку совершить задуманное будет невозможно – будут некоторые сомнения и недоразумения.

Если Козерог окажется достаточно дальновидным, чтобы включиться в стратегические построения, то помехи (в виде инертности других людей, например) не создадут больших проблем. Их удастся компенсировать неожиданными решениями и экономией усилий.

Тем не менее, в сфере деловых интересов претворение в жизнь даже не самых грандиозных проектов может начаться лишь к концу сентября. Только к этому сроку Козерог сможет добиться консолидации материальных и человеческих ресурсов, да и то ценой невероятных усилий. Утешает то, что параллельно, дабы не терять времени, некоторые представители знака умудрятся подготовить еще один или два-три новых проекта.

Реклама

Впрочем, главным направлением сентябрьского наступления у Козерога станет создание сплоченной и преданной команды, достижение договоренностей об объединении личных и инвестиционных капиталов, а также производственных площадей.

Правда, есть астрологическая оговорка: эта работа окажется успешной только в том случае, если Козерог будет действовать достаточно честно и не будет скрывать ни вероятных трудностей, ни истинных прогнозов на прибыль.

Что касается социальных отношений, то Козерог в сентябре все еще будет пребывать в шатком положении. А причиной тому послужат члены семьи, близкие и друзья. Временами будет возникать ощущение, что все они поступают назло, пренебрегая договором о временном перемирии и действуя вразрез требованиям здравого смысла. Потому Козерогу придется потрудиться еще и в этом направлении, чтобы с виртуозностью фокусника устранить любые поводы для обид и недовольства своего ближайшего окружения.

Читайте такжеГороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

Проявлять досаду и проводить воспитательные акции в сентябре точно не стоит, поскольку для того, чтобы сконцентрировать в руках власть и значительные материальные ресурсы, Козерогу потребуется крайне бережное отношение к другим. Кроме того, Козерог так рискует нарваться на чей-то хук.

Семейные проблемы могут послужить спусковым крючком для провала грандиозных проектов, что нарушит планы не только Козерога, но и доверившихся ему партнеров.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

viber
астролог Влад Росс астрологический прогноз Козерог гороскоп на сентябрь гороскоп Козерог знак Зодиака Козерог гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарованиеЛунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование Молчаливое соперничество: зачем Турция заявила о правах на КрымМолчаливое соперничество: зачем Турция заявила о правах на Крым Первый день осени 2021: как красиво поздравить с первым днем сентябряПервый день осени 2021: как красиво поздравить с первым днем сентября Певица Lida Lee без лифчика и в огромных сапогах поразила соблазнительными формамиПевица Lida Lee без лифчика и в огромных сапогах поразила соблазнительными формами Как защитить свой мозг от старения: два основных способаКак защитить свой мозг от старения: два основных способа

Последние новости

10:46

Высокий холестерин: симптом в спальне, который нельзя игнорировать

10:40

Резня в Ровно: суд отпустил домой подростка, ударившего женщину ножом Видео

10:09

Украина - на пороге ужесточения карантина: какие регионы могут выйти из "зеленой" зоны Видео

10:05

Три с плюсом: почему Зеленский не привез от Байдена "плюшек" для Украины мнение

10:00

Новый "майдан" или досрочные выборы: чего ждать Украине осенью

Реклама
09:59

Мощный взрыв в небе: в США запуск украинско-американской ракеты Alpha закончился катастрофой Видео

09:40

Рак у детей: названы два фрукта с сильным противораковым эффектом Видео

09:30

Не может дышать, динамика негативная: стало известно о состоянии 6-летнего Андрюши из Черкасс Видео

09:15

Лесной мох и голубая ночь: самые модные цвета лака для ногтей на осень 2021 Фото Видео

09:14

Ударят заморозки: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и назвали даты Видео

08:40

Гороскоп на сентябрь-2021 для Козерога: придется проявить виртуозность фокусника Видео

08:28

Скандал в Одессе: воспитательница детсада избила ребенка, певшего во время "тихого часа" Видео

08:25

За сутки коронавирус выявили у почти 2,7 тыс. украинцев - свежая статистика Видео

07:49

Ермак поставил на место Порошенко после его "советов" Зеленскому Видео

07:37

"Украины больше нет на минском крючке": Арестович анонсировал новые варианты решения вопроса Донбасса Видео

06:47

Зеленский в Стэнфорде рассказал об американской мечте и украинской цели Видео

06:30

Что полезнее есть на завтрак: эксперт составила идеальное меню для каждого

06:04

Звезда Квартала взбудоражила идеальным телом с минимумом одежды

05:51

Футболистов Боливии атаковал рой пчел: в разгар игры матч пришлось остановить Видео

05:37

"Надо качать права и наезжать": Ницой объяснила, как духовность мешает украинцам занять место под солнцем Видео

Реклама
05:15

Гороскоп для Водолея на сентябрь 2021: сорвет ли этот знак джек-пот месяца Видео

04:59

В каком продукте много минерала, незаменимого для сердца - объяснение диетолога

04:44

Какие продукты лучше всего помогают нарастить мышцы - объяснение эндокринолога

04:15

Вкусная и полезная альтернатива хлебу: как быстро и легко приготовить дома мексиканскую тортилью

03:35

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

02:42

Эксперты выяснили, опасны ли беспроводные наушники для здоровья

02:27

Что нужно есть мужчинам после 40 лет - ответ эксперта по питанию

02:09

Даша Астафьева показала грудь на на страницах мужского журнала Playboy

01:27

Ученый подробно объяснил, нужна ли третья прививка от COVID-19 Видео

00:40

Гороскоп для Рыб на сентябрь-2021: в каких сферах следует быть активными, в каких – плыть по течению Видео

00:38

Составлен правильный завтрак для школьника Видео

00:11

Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, неожиданный поворот или новое знакомство Видео

02 сентября, четверг
23:56

В Киеве могут резко взлететь тарифы на тепло и горячую воду

23:55

Вздутие живота: эксперт поделилась своими способами облегчить состояние Видео

23:25

"Это катастрофа": Никифоров боится идти на ЛГБТ-прайд после волны хейта

22:53

Врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта Видео

22:22

Ермак рассказал о планах Зеленского по Северному потоку-2 Видео

22:21

Инсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизни Видео

22:00

Украине грозит дефицит картофеля: цены резко взлетят Видео

21:52

США не допустят агрессии России против Украины - Ермак

Реклама
21:33

Как стать супер долгожителем: шесть главных факторов Видео

21:14

Когда в Украину вернется 25-градусное тепло: синоптики назвали дату Видео

21:14

Десять вузов Украины признали одними из лучших в мире

20:47

Появилось видео героической операции украинской разведки в Кабуле Видео

20:45

"Рана еще свежая": Приходько откровенно рассказала об отношениях с мамой

20:19

Страшное убийство в Киеве: мужчину избили и зарезали

20:03

Самая популярная вакцина: с какой прививкой можно посетить больше стран мира Видео

19:53

В центре Киева обесточены фонтаны и торговый центр

19:30

Бартер возвращается: в Харькове машинисту метро вместо зарплаты выдали билеты в зоопарк

19:20

Прорывов нет: каковы итоги встречи Зеленского и Байдена мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять