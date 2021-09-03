УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп для Водолея на сентябрь 2021: сорвет ли этот знак джек-пот месяца

3 сентября 2021, 05:15

Планеты окажут Водолею заметную протекцию во всех его делах.

Сентябрь 2021-го будет для Водолея плюс-минус нормальным месяцем
Астролог составил гороскоп на сентябрь 2021 для Водолея / sobakidendy-news.ru

Для Водолея сентябрь 2021 года будет средним месяцем, плюс-минус нормальным. Поводом для максимальной стабильности во всех жизненных сферах может послужить окончание длительной работы по достижению гармонии внутреннего состояния с реалиями внешнего мира. Вероятнее всего, эта деятельность Водолея увенчалась созданием обширной программы, включающей планы наступления по всем фронтам.

Если рассмотреть положение планет в гороскопе Водолея, то можно предположить наличие грандиозных замыслов, которые помогут Водолею после их реализации оставить далеко за спиной вероятных конкурентов. Поэтому открытие новых проектов, разного рода YouTube-каналов, блогов, новой группы в соцсети, написание картин и создание выставок будет удаваться.

В области деловых интересов у Водолея в сентябре будет заметная протекция небесных влияний. Рассматриваемый период предполагает содействие Водолею в реализации профессиональных планов, сборе информации и налаживании социальных контактов деловой направленности. Собственно говоря, давно и методично проводимые Водолеем переговоры, начатые еще в августе, а также верность партнерским принципам и станут залогом того, что Водолей сумеет удержаться от поспешных действий и погони за незначительными достижениями, а также вовремя вступить в игру, чтобы сорвать джек-пот сентября.

Призом для Водолея может стать новая должность, карьерное повышение, приглашение на новую более интересную работу или значительное материальное вознаграждение. Основное достижение этого периода будет состоять в том, что наконец остался позади трудный период внутренней консолидации резервов личности, и наступил этап реализации энергетического потенциала.

Проще говоря, Водолей долго готовился к тому, чтобы совершить какую-то работу, а теперь он приступил к ней, и это доставляет ему несказанное удовольствие.

Реклама

Что касается состояния финансов, то Водолей может рассчитывать на полную поддержку. Дар убеждения Водолея, преподнесенный звездами, успешно сработает и в этом направлении.

Единственное, на что следует обратить серьезное внимание – на расходную часть проектного бюджета. Главной задачей будет вписаться в бюджет. Расходную часть бюджета следует контролировать самым тщательным образом, поскольку профессиональная увлеченность сентября может заставить представителей знака сгоряча выйти далеко за рамки бюджета и нарушить поступательное движение перспективного ведения дел.

Личная жизнь Водолея в сентябре также будет носить двоякий характер. С одной стороны, вдохновенный вид на фоне профессиональных успехов сделает Водолея на редкость обаятельным и притягательным для противоположного пола, но с другой – в последней трети сентября возможны непростые события.

Читайте такжеГороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

Водолей может быть настолько занят на работе, что его жена или муж может уйти к любовнику (или любовнице). Венера в Скорпионе может вскрыть для Водолея всю подноготную измен. Так что при недостаточном внимании вторые половинки Водолея могут легко разрушить еще не укрепившиеся чувства, если роман начался совсем недавно.

Настоящей гармонии в сентябре Водолею будет сложно достичь, но возможно, особенно если пара была сформирована давно. Поэтому на ретроградном Меркурии Водолей может делать предложение и восстанавливать утраченную связь.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

viber
астролог Влад Росс астрологический прогноз Водолей гороскоп на сентябрь гороскоп Водолей гороскоп на 2021 год знак Зодиака Водолей
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарованиеЛунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование Молчаливое соперничество: зачем Турция заявила о правах на КрымМолчаливое соперничество: зачем Турция заявила о правах на Крым Первый день осени 2021: как красиво поздравить с первым днем сентябряПервый день осени 2021: как красиво поздравить с первым днем сентября Певица Lida Lee без лифчика и в огромных сапогах поразила соблазнительными формамиПевица Lida Lee без лифчика и в огромных сапогах поразила соблазнительными формами Как защитить свой мозг от старения: два основных способаКак защитить свой мозг от старения: два основных способа

Последние новости

10:46

Высокий холестерин: симптом в спальне, который нельзя игнорировать

10:40

Резня в Ровно: суд отпустил домой подростка, ударившего женщину ножом Видео

10:09

Украина - на пороге ужесточения карантина: какие регионы могут выйти из "зеленой" зоны Видео

10:05

Три с плюсом: почему Зеленский не привез от Байдена "плюшек" для Украины мнение

10:00

Новый "майдан" или досрочные выборы: чего ждать Украине осенью

Реклама
09:59

Мощный взрыв в небе: в США запуск украинско-американской ракеты Alpha закончился катастрофой Видео

09:40

Рак у детей: названы два фрукта с сильным противораковым эффектом Видео

09:30

Не может дышать, динамика негативная: стало известно о состоянии 6-летнего Андрюши из Черкасс Видео

09:15

Лесной мох и голубая ночь: самые модные цвета лака для ногтей на осень 2021 Фото Видео

09:14

Ударят заморозки: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и назвали даты Видео

08:40

Гороскоп на сентябрь-2021 для Козерога: придется проявить виртуозность фокусника Видео

08:28

Скандал в Одессе: воспитательница детсада избила ребенка, певшего во время "тихого часа" Видео

08:25

За сутки коронавирус выявили у почти 2,7 тыс. украинцев - свежая статистика Видео

07:49

Ермак поставил на место Порошенко после его "советов" Зеленскому Видео

07:37

"Украины больше нет на минском крючке": Арестович анонсировал новые варианты решения вопроса Донбасса Видео

06:47

Зеленский в Стэнфорде рассказал об американской мечте и украинской цели Видео

06:30

Что полезнее есть на завтрак: эксперт составила идеальное меню для каждого

06:04

Звезда Квартала взбудоражила идеальным телом с минимумом одежды

05:51

Футболистов Боливии атаковал рой пчел: в разгар игры матч пришлось остановить Видео

05:37

"Надо качать права и наезжать": Ницой объяснила, как духовность мешает украинцам занять место под солнцем Видео

Реклама
05:15

Гороскоп для Водолея на сентябрь 2021: сорвет ли этот знак джек-пот месяца Видео

04:59

В каком продукте много минерала, незаменимого для сердца - объяснение диетолога

04:44

Какие продукты лучше всего помогают нарастить мышцы - объяснение эндокринолога

04:15

Вкусная и полезная альтернатива хлебу: как быстро и легко приготовить дома мексиканскую тортилью

03:35

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

02:42

Эксперты выяснили, опасны ли беспроводные наушники для здоровья

02:27

Что нужно есть мужчинам после 40 лет - ответ эксперта по питанию

02:09

Даша Астафьева показала грудь на на страницах мужского журнала Playboy

01:27

Ученый подробно объяснил, нужна ли третья прививка от COVID-19 Видео

00:40

Гороскоп для Рыб на сентябрь-2021: в каких сферах следует быть активными, в каких – плыть по течению Видео

00:38

Составлен правильный завтрак для школьника Видео

00:11

Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, неожиданный поворот или новое знакомство Видео

02 сентября, четверг
23:56

В Киеве могут резко взлететь тарифы на тепло и горячую воду

23:55

Вздутие живота: эксперт поделилась своими способами облегчить состояние Видео

23:25

"Это катастрофа": Никифоров боится идти на ЛГБТ-прайд после волны хейта

22:53

Врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта Видео

22:22

Ермак рассказал о планах Зеленского по Северному потоку-2 Видео

22:21

Инсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизни Видео

22:00

Украине грозит дефицит картофеля: цены резко взлетят Видео

21:52

США не допустят агрессии России против Украины - Ермак

Реклама
21:33

Как стать супер долгожителем: шесть главных факторов Видео

21:14

Когда в Украину вернется 25-градусное тепло: синоптики назвали дату Видео

21:14

Десять вузов Украины признали одними из лучших в мире

20:47

Появилось видео героической операции украинской разведки в Кабуле Видео

20:45

"Рана еще свежая": Приходько откровенно рассказала об отношениях с мамой

20:19

Страшное убийство в Киеве: мужчину избили и зарезали

20:03

Самая популярная вакцина: с какой прививкой можно посетить больше стран мира Видео

19:53

В центре Киева обесточены фонтаны и торговый центр

19:30

Бартер возвращается: в Харькове машинисту метро вместо зарплаты выдали билеты в зоопарк

19:20

Прорывов нет: каковы итоги встречи Зеленского и Байдена мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять