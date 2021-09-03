УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп для Рыб на сентябрь-2021: в каких сферах следует быть активными, в каких – плыть по течению

Влад Росс

Астролог

3 сентября 2021, 00:40

Изобилия в сентябре ожидать не следует, но приближение спокойного периода Рыбы прочувствуют в полной мере.

Астролог спрогнозировал, каким будет сентябрь-2021 для Рыб
Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Рыб на сентябрь-2021 / ua.depositphotos.com

Рыбам в сентябре-2021 будет ни холодно, ни жарко. Их ждет спокойный месяц. Рыбы наконец смогут перевести дыхание, поскольку мир перестанет быть враждебным и позволит им обрести душевный покой, возможный только при наличии признаков внешнего благополучия. Рыбы достаточно потрудились для этого, и благоприятное расположение светил лишь станет законным вознаграждением за неустанную работу, произведенную в конце лета.

Впрочем, полного изобилия в сентябре ожидать не следует, но приближение спокойного периода Рыбы прочувствуют в полной мере.

В этом месяце они будут испытывать нетерпение, и традиционная чувствительность начнет буквально подталкивать их к действиям. Однако высшую активность в сентябре пока проявлять рано. Рыбам следует внимательно посмотреть вокруг себя и направить свои усилия на те области, которые в этом нуждаются.

Если взять во внимание сферу социальных контактов, то это как раз та область, которая ожидает живейшего участия Рыб. Собственно, ничего удивительного в этом нет, потому что Рыбы претерпели личностный переворот и сентябрь поможет им в полной мере проявить вновь возникшие качества. Месяц преподнесет такие ситуации, в которых Рыбы смогут проявить к людям расположение, искренность и доверие. Рыбы будут великолепны в своем новом блеске, и окружающие это оценят. В том числе оценят и те, с кем в летние месяцы отношения пришли в упадок.

В сфере романтики и романтических интересов Рыбы выступят просто генератором эмоций, особенно заметно это станет в районе полнолуния 21 сентября и вообще во второй половине месяца, когда Венера перейдет в знак Скорпиона.

Реклама

Партнеры Рыб ощутят такой прилив и поток теплоты, нежности, секса и романтики, что ответная реакция не заставит себя долго ждать. Самым приятным для них окажется то, что Рыбы охотно возьмут на себя ведущую роль. Несмотря на то, что Рыбы пассивны по своей природе, всю полноту ответственности за семью или за неформальный союз они возьмут на себя. Самим Рыбам эта роль в тягость не будет, хоть раньше они и были ведомыми.

Что касается сферы деловых интересов и материальных накоплений, то это как раз те области, в которых Рыбам в сентябре следует проявить максимум сдержанности. Особых катаклизмов в сентябре не ожидается, но лучше не вкладываться ни в ценные бумаги, ни в бизнес.

Читайте такжеГороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

Если Рыбы организуют что-то своими собственными титаническими усилиями, тогда вложения допустимы. А в чьи-то бумаги и интересы – не стоит.

Это период, когда следует довериться естественному течению событий и наслаждаться наступившей стабильностью, плыть по течению, а не против него.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

viber
астролог Влад Росс астрологический прогноз Рыбы гороскоп на сентябрь гороскоп Рыбы Рыбы знак Зодиака гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарованиеЛунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование Молчаливое соперничество: зачем Турция заявила о правах на КрымМолчаливое соперничество: зачем Турция заявила о правах на Крым Первый день осени 2021: как красиво поздравить с первым днем сентябряПервый день осени 2021: как красиво поздравить с первым днем сентября Певица Lida Lee без лифчика и в огромных сапогах поразила соблазнительными формамиПевица Lida Lee без лифчика и в огромных сапогах поразила соблазнительными формами Как защитить свой мозг от старения: два основных способаКак защитить свой мозг от старения: два основных способа

Последние новости

10:46

Высокий холестерин: симптом в спальне, который нельзя игнорировать

10:40

Резня в Ровно: суд отпустил домой подростка, ударившего женщину ножом Видео

10:09

Украина - на пороге ужесточения карантина: какие регионы могут выйти из "зеленой" зоны Видео

10:05

Три с плюсом: почему Зеленский не привез от Байдена "плюшек" для Украины мнение

10:00

Новый "майдан" или досрочные выборы: чего ждать Украине осенью

Реклама
09:59

Мощный взрыв в небе: в США запуск украинско-американской ракеты Alpha закончился катастрофой Видео

09:40

Рак у детей: названы два фрукта с сильным противораковым эффектом Видео

09:30

Не может дышать, динамика негативная: стало известно о состоянии 6-летнего Андрюши из Черкасс Видео

09:15

Лесной мох и голубая ночь: самые модные цвета лака для ногтей на осень 2021 Фото Видео

09:14

Ударят заморозки: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и назвали даты Видео

08:40

Гороскоп на сентябрь-2021 для Козерога: придется проявить виртуозность фокусника Видео

08:28

Скандал в Одессе: воспитательница детсада избила ребенка, певшего во время "тихого часа" Видео

08:25

За сутки коронавирус выявили у почти 2,7 тыс. украинцев - свежая статистика Видео

07:49

Ермак поставил на место Порошенко после его "советов" Зеленскому Видео

07:37

"Украины больше нет на минском крючке": Арестович анонсировал новые варианты решения вопроса Донбасса Видео

06:47

Зеленский в Стэнфорде рассказал об американской мечте и украинской цели Видео

06:30

Что полезнее есть на завтрак: эксперт составила идеальное меню для каждого

06:04

Звезда Квартала взбудоражила идеальным телом с минимумом одежды

05:51

Футболистов Боливии атаковал рой пчел: в разгар игры матч пришлось остановить Видео

05:37

"Надо качать права и наезжать": Ницой объяснила, как духовность мешает украинцам занять место под солнцем Видео

Реклама
05:15

Гороскоп для Водолея на сентябрь 2021: сорвет ли этот знак джек-пот месяца Видео

04:59

В каком продукте много минерала, незаменимого для сердца - объяснение диетолога

04:44

Какие продукты лучше всего помогают нарастить мышцы - объяснение эндокринолога

04:15

Вкусная и полезная альтернатива хлебу: как быстро и легко приготовить дома мексиканскую тортилью

03:35

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

02:42

Эксперты выяснили, опасны ли беспроводные наушники для здоровья

02:27

Что нужно есть мужчинам после 40 лет - ответ эксперта по питанию

02:09

Даша Астафьева показала грудь на на страницах мужского журнала Playboy

01:27

Ученый подробно объяснил, нужна ли третья прививка от COVID-19 Видео

00:40

Гороскоп для Рыб на сентябрь-2021: в каких сферах следует быть активными, в каких – плыть по течению Видео

00:38

Составлен правильный завтрак для школьника Видео

00:11

Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, неожиданный поворот или новое знакомство Видео

02 сентября, четверг
23:56

В Киеве могут резко взлететь тарифы на тепло и горячую воду

23:55

Вздутие живота: эксперт поделилась своими способами облегчить состояние Видео

23:25

"Это катастрофа": Никифоров боится идти на ЛГБТ-прайд после волны хейта

22:53

Врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта Видео

22:22

Ермак рассказал о планах Зеленского по Северному потоку-2 Видео

22:21

Инсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизни Видео

22:00

Украине грозит дефицит картофеля: цены резко взлетят Видео

21:52

США не допустят агрессии России против Украины - Ермак

Реклама
21:33

Как стать супер долгожителем: шесть главных факторов Видео

21:14

Когда в Украину вернется 25-градусное тепло: синоптики назвали дату Видео

21:14

Десять вузов Украины признали одними из лучших в мире

20:47

Появилось видео героической операции украинской разведки в Кабуле Видео

20:45

"Рана еще свежая": Приходько откровенно рассказала об отношениях с мамой

20:19

Страшное убийство в Киеве: мужчину избили и зарезали

20:03

Самая популярная вакцина: с какой прививкой можно посетить больше стран мира Видео

19:53

В центре Киева обесточены фонтаны и торговый центр

19:30

Бартер возвращается: в Харькове машинисту метро вместо зарплаты выдали билеты в зоопарк

19:20

Прорывов нет: каковы итоги встречи Зеленского и Байдена мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять