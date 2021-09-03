Гороскоп для Рыб на сентябрь-2021: в каких сферах следует быть активными, в каких – плыть по течению

Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Рыб на сентябрь-2021 / ua.depositphotos.com

Рыбам в сентябре-2021 будет ни холодно, ни жарко. Их ждет спокойный месяц. Рыбы наконец смогут перевести дыхание, поскольку мир перестанет быть враждебным и позволит им обрести душевный покой, возможный только при наличии признаков внешнего благополучия. Рыбы достаточно потрудились для этого, и благоприятное расположение светил лишь станет законным вознаграждением за неустанную работу, произведенную в конце лета.

Впрочем, полного изобилия в сентябре ожидать не следует, но приближение спокойного периода Рыбы прочувствуют в полной мере.

В этом месяце они будут испытывать нетерпение, и традиционная чувствительность начнет буквально подталкивать их к действиям. Однако высшую активность в сентябре пока проявлять рано. Рыбам следует внимательно посмотреть вокруг себя и направить свои усилия на те области, которые в этом нуждаются.

Если взять во внимание сферу социальных контактов, то это как раз та область, которая ожидает живейшего участия Рыб. Собственно, ничего удивительного в этом нет, потому что Рыбы претерпели личностный переворот и сентябрь поможет им в полной мере проявить вновь возникшие качества. Месяц преподнесет такие ситуации, в которых Рыбы смогут проявить к людям расположение, искренность и доверие. Рыбы будут великолепны в своем новом блеске, и окружающие это оценят. В том числе оценят и те, с кем в летние месяцы отношения пришли в упадок.

В сфере романтики и романтических интересов Рыбы выступят просто генератором эмоций, особенно заметно это станет в районе полнолуния 21 сентября и вообще во второй половине месяца, когда Венера перейдет в знак Скорпиона.

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Партнеры Рыб ощутят такой прилив и поток теплоты, нежности, секса и романтики, что ответная реакция не заставит себя долго ждать. Самым приятным для них окажется то, что Рыбы охотно возьмут на себя ведущую роль. Несмотря на то, что Рыбы пассивны по своей природе, всю полноту ответственности за семью или за неформальный союз они возьмут на себя. Самим Рыбам эта роль в тягость не будет, хоть раньше они и были ведомыми.

Что касается сферы деловых интересов и материальных накоплений, то это как раз те области, в которых Рыбам в сентябре следует проявить максимум сдержанности. Особых катаклизмов в сентябре не ожидается, но лучше не вкладываться ни в ценные бумаги, ни в бизнес.

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Если Рыбы организуют что-то своими собственными титаническими усилиями, тогда вложения допустимы. А в чьи-то бумаги и интересы – не стоит.

Это период, когда следует довериться естественному течению событий и наслаждаться наступившей стабильностью, плыть по течению, а не против него.

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