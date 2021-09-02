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Полоса везения: гороскоп на сентябрь 2021 обещает Тельцу удачный период

Влад Росс

Астролог

2 сентября 2021, 06:34

Телец в сентябре может встретить любовь всей своей жизни и переделать гору работы.

Астролог составил гороскоп для Тельца на сентябрь 2021
Астролог предсказал Тельцу удачный период в сентябре 2021-го / ua.depositphotos.com

Сентябрь 2021-го для Тельца станет довольно позитивным месяцем, отмеченным жирным плюсом. С окончанием лета представители этого знака Зодиака не станут связывать никаких перемен в своей жизни, и начало осени для них будет более-менее стабильным.

Вместе с тем, звёзды указывают на значительные свершения, которые кому-то покажутся верхом желаний. Телец же будет считать эти свершения обычным делом, как и зарабатывание денег, заслуженное внимание и восхищение. Тельцу будут делать комплименты о том, как он элегантно одет, как все у него хорошо получается.

Так что Тельцу будет фартить, впрочем, этим он будет притягивать к себе "дурной глаз".

Если рассматривать сентябрь с точки зрения направленности планетарных влияний, то для Тельца они будут выражены в усилении внешнего обаяния и личной убедительности. Все это очень повлияет на сферу внешних контактов: Телец будет весьма общителен и сумеет убедить в своей правоте любого человека – как из близкого окружения, так и незнакомых людей, что неплохо для рекламы. Все, кто так или иначе столкнется с магией личности Тельца, будут очарованы его страстным напором и невероятной яркостью суждений. Потому Тельцу следует использовать это время для продвижения себя.

Наибольшая полоса везения будет у Тельца в сфере деловых интересов. Однако это будет заметно кому угодно, но только не Тельцу, аппетиты которого будут бо́льшими, нежели те суммы, которые он будет зарабатывать.

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Телец в сентябре будет устремлён душой и помыслами в заоблачные дали, где нет повседневных обязанностей и забот, зато присутствует ежедневная яркость бытия. Поэтому Тельцу не помешает отправиться на какие-нибудь острова, например, Мальдивы, Сейшелы или Карибы. Рассеянность, связанная с таким состоянием, вполне может стоит Тельцу упущенных возможностей. Впрочем, ситуация в сентябре в профессиональном отношении настолько благоприятна для представителей этого знака, что они незаметно для себя переделают гору работы, так и не осознав, что совершили.

За усердие и ответственное выполнение служебных обязанностей Телец будет вознагражден по справедливости во второй половине месяца. Особенно блестящий период для него – 15-25 сентября. В это время должны произойти события, которые будут способствовать обогащению Тельца.

В личной жизни Тельца все будет замечательно. Сентябрь пройдет под знаком полного взаимопонимания и любви с родными людьми и друзьями. В семье все будет складываться довольно гармонично.

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Тельцу следует обратить внимание на дни вблизи полнолуния, которое ожидается 21 сентября – в это время вероятен некий конфликт, который может поставить под сомнение искренность отношений с близким человеком. Впрочем, ситуация прояснится практически сразу и, скорее всего, без неприятных последствий.

Серия романтических увлечений преподнесет Тельцу сюрприз. Движение сентябрьских энергий таково, что вполне сможет создать для представителей этого знака шанс обрести любовь всей своей жизни. Это утверждение верно для незамужних и неженатых Тельцов, а также для тех отношений, которые, казалось бы, были испорчены навсегда. Важно не зевать и следить за знаками, которые будет делать судьба.

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