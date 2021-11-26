Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находка

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В первой половине недели многих знакам зодиакального круга удастся решить бюрократические проблемы, оформить выплаты и справки. Вторая половина недели пройдет под влиянием солнечного затмения – это может привети к неверным решениям, убыткам и большим расходам.

О том, как фазы лунного цикла повлияют на благополучие, и в какой день нужно опасаться краж и ограблений, читайте в нашем материале: Лунный календарь на декабрь 2021: знаки судьбы, большие потери и самый опасный день.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

С понедельника по среду Овнам необходимо разобраться в своих приоритетах. Можно разрывать невыгодные договоры или твердо отстаивать свои финансовые интересы. Благоприятный период для инвестиций, даже в рисковые проекты. Уже в четверг-пятницу повышается риск небольших денежных потерь – штрафы или мелкие, но срочные траты. Берегите вещи, которые взяли попользоваться, они могут сломаться. На выходных не стоит затевать ничего серьезного, занимайтесь повседневными мелочами.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

Заключение важных договоров и сделок лучше перенести на первую половину недели. Успешными будут обращения за кредитами в финансовые учреждения или подписание договоров аренды. Уже с четверга стоит умерить свои траты. Солнечное затмение 4 декабря поможет вам избавиться от установок, касаемо чужих денег. Это поможет открыть новые захватывающие перспективы для заработка.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам в первой половине этого периода может улыбнуться удача с чужими деньгами. Не исключено, что кто-то оплатит ваш отдых или развлечения. Инвестиции могут принести доход. Деньги будут легко идти вам в руки, и для этого вам не придется прилагать усилия. Вторая половина недели не так благоприятна для проведения финансовых операций. Стоит исключить необязательные покупки и рационально рассчитывать бюджет.

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Финансовый гороскоп на неделю – Рак

С понедельника по среду благоприятное время для оформления кредитов, выплат и визитов государственные учреждения. Не исключены дополнительные источники дохода у супруга, щедрые подарки или состоятельные клиенты. Вторая половина недели – крайне неблагоприятна для любых денежных операций, кроме повседневных покупок.

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Финансовый гороскоп на неделю – Лев

Первая половина недели будет удачливой для Львов в плане чужих денег и вещей. Не исключены приятные подарки и сюрпризы. Покупки вскладчину будут успешными. С четверга по воскресенье необходимо свести финансовую активность к минимуму – только самые необходимые покупки и выплаты.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

Девам в понедельник и вторник нужно навести порядок в деньгах. Можно раздать долги и распланировать бюджет на следующий месяц. Вы сможете быстро решить вопросы, в которых присутствуют не только ваши интересы. Следите за деньгами – на этой неделе они могут уходить слишком быстро. На выходных не стоит совершать крупные покупки.

Финансовый гороскоп на неделю – Весы

Весам в первой половине недели можно решать вопросы, в которых необходимо отстаивать свои интересы. Возможен дополнительный доход от физического труда или спорта. Риск будет оправданным только в том случае, если вы тщательно взвесили все за и против. В четверг и пятницу повышается риск потерь – не стоит носить с собой крупные суммы и ценные вещи. Выходные посвятите общению с родными или друзьями и постарайтесь отвлечься от мыслей о деньгах.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

С понедельника Скорпионы могут достичь успеха в бюрократических делах при обращении в государственные учреждения. Не исключена возможность дополнительных денежных поступлений от преподавания или посредничества. Солнечное затмение на этой неделе поможет вам прояснить вашу финансовую ситуацию и выйти на новый уровень заработка. Во второй половине периода воздержитесь от крупных финансовых операций.

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Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

Первая половина недели будет успешной для Стрельцов. Деньги будут плыть к вам в руки, а переговоры касаемо финансов пройдут успешно. Женщины-Стрельцы могут получить ценный подарок от поклонника. На выходных решение всех финансовых вопросов и необязательные траты лучше отложить. Затмение будет происходить в вашем знаке и это может натолкнуть на неверные решения и фатальные ошибки.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

Венера в вашем знаке обеспечит легкий доход и финансовую удачу, а влияние Сатурна поможет сделать успешные инвестиции. Не исключено получение денежного вознаграждения из официальных источников. Денежные вопросы будут решаться с легкостью. Во второй половине неделе не принимайте никаких серьезных решений – влияние солнечного затмения может быть непредсказуемым.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

В первой половине недели Водолеи могут рассчитывать на денежное везение. Звезды сулят шанс найти деньги или вещи, которые кто-то потерял, получить ценный подарок или обнаружить крупную сумму денег, о которой забыли. Счастливчики и вовсе могут надеяться найти клад. Затмение солнца может повлиять и на вас, поэтому стоит воздержаться от крупных покупок и важных решений.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

В первой половине недели Рыбы могут рассчитывать на получение общей части денег. Прибыль может прийти от дела, которым вы занимаетесь. Удачными будут коллективные покупки. Во второй половине недели стоит максимально сосредоточиться на работе – солнечное затмение может привести к досадным просчетам и ошибкам.

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