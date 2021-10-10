В моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всех

Если и есть модная тенденция, которая лучше всего подходит для зимы и позволяет в холодную пору выглядеть элегантно, то это принт гусиная лапка 2021. Он восхитительный и неподражаемый, и даже если вы просто сделаете выбор в пользу классического черно-белого образа, то все равно будете выглядеть эффектно и со вкусом. Более того, даже один небольшой элемент в гардеробе с гусиными лапками может вытянуть ваш стиль до таких высот, о которых вы даже не мечтали.

Принт гусиная лапка, или как модницы его называют пье-де-пуль (от французского pied-de-poule), имеет и другие названия: ломаная клетка или собачий зуб в переводе с английского houndstooth. Но какое бы название вам не показалось идеальным, суть от этого не меняется: в основе принта необыкновенный геометрический орнамент, сотканный из двух оттенков.

Сила принта пье-де-пуль и его очарование в том, что каждый в нем видит что-то свое: кто-то отчетливые гусиные лапки или петушиные ножки, а кто-то - собачьи клыки. И за эту фантастическую красоту мы должны сказать "Спасибо!" легендарной Коко Шанель, которая в 20-х годах открыла для всех женщин мира старинный шотландский принт гусиная лапка, и Кристиану Диору, благодаря которому в 50-х годах орнамент произвел настоящий фурор и стал популярным.

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Сегодня модный принт 2021 2022 гусиная лапка стал узнаваемым и очень желанным для многих девушек и женщин. В частности, Instragram в буквальном смысле засыпан фотографиями со всех уголков мира, на которых модницы хвастаются своими обновками с принтом гусиная лапка 2021 2022. Без преувеличения можем сказать, что принт гусиная лапка тренд этого осенне-зимнего сезона.

Да, модные принты 2021-2022 включают и другие яркие варианты, но гусиная лапка их затмила. Так бывает, когда в моду возвращается что-то такое, за чем тянется длинный шлейф из восторженных взглядов, сильных и стильных образов и триумфа.

А разве можно быть равнодушным к тому, что когда-то так сильно любила сама принцесса Диана? Ее образы в пальто, жакетах и платьях с принтом пье-де-пуль даже сегодня являются образцовыми.

Модные принты осень-зима 2021 2022 гусиные лапки – на что обратить внимание

Несмотря на то, что принт гусиные лапки уже давно стал классикой, на самом деле он отлично подходит к любому стилю: в сочетании с изящной обувью вы получите очень женственный и элегантный образ, а для того, чтобы получить непринужденный повседневный ансамбль, достаточно добавить джинсы и удобную обувь – кроссовки или ботинки.

Читайте такжеСамая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снегЕсли в вашем гардеробе появится эффектный блейзер с принтом гусиная лапка, то вы сможете легко менять настроение образа только при помощи рукавов – как только закатаете их, сразу ощутите невероятную легкость и свободу, и наоборот, для строгого и элегантного образа нужно будет всего лишь вернуть рукава в исходное положение.

Модный принт гусиная лапка 2021 2022 / Instagram

Мода осень-зима 2021 2022 широко распахнула свои двери принту пье-де-пуль, поэтому он уже есть всюду. В частности, пальто гусиная лапка 2021 заслуживает особого внимания, ведь оно легко делает образ гламурным. В продаже можете найти и черно-белые женские пальто гусиная лапка, и цветные варианты, например, пальто гусиная лапка бежевое или коричневое.

Модный принт гусиная лапка 2021 2022 / Instagram

Если вы достаточно смелая и хотите стать настоящим магнитом, который будет легко притягивать взгляды окружающих, тогда теплые трикотажные платья с принтами гусиная лапка станут для вас находкой.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красотыСпециально для тех, кто предпочитает в осенне-зимний сезон одеваться потеплее, в моду вошли роскошные свитера в гусиную лапку. Тут выбор настолько большой, что вы обязательно найдете для себя что-то подходящее. В частности, обратите внимание на кардиган гусиная лапка и укороченные свитшоты с принтом гусиная лапка. Вообще свитера с принтом гусиная лапка – это маленькое произведение искусства, ведь с одной стороны, он согревает, как мамины руки в детстве, а с другой, позволяет выглядеть изысканно даже в морозную погоду.

Модный принт гусиная лапка 2021 2022 / Instagram

Подробнее о том, какие кардиганы сейчас в моде, смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, в моду на осень-зиму 2021 2022 пришли очень теплые свитера с принтами удивительной красоты. В частности, в тренде женские свитера поло в ретро-стиле с рисунком. А все те, кому нравится сдержанный стиль, в тренде однотонные вязаные модели бежевого цвета или хаки.