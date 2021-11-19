Любовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обман

Любовный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com

На этой неделе многие знаки зодиака почувствуют желание укрепить отношения и проводить больше времени с партнером. Благоприятный период для серьезных разговоров и кардинальных изменений в жизни.

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Любовный гороскоп на неделю – Овен

Фокус внимания в большей мере у Овнов будет на профессиональных достижениях. Однако в личной жизни не исключены приятные изменения. Вероятно, вы с партнером почувствуете желание перейти на другой уровень: съехаться или познакомить свою вторую половинку с родителями. Свободным Овнам нужно бывать на светских мероприятиях, не исключено, что там вы познакомитесь с влиятельным человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Тельцы на этой неделе будут окружены вниманием своей второй половинки или поклонника, который стремится завоевать ваше расположение. Если ваш партнер направит все усилия на укрепление вашего союза, то поклонники сделают все, чтобы растопить ваше сердце. В этот период не стоит проявлять инициативу, принимайте все знаки внимания, подарки и комплименты.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

В личной жизни Близнецов намечаются кардинальные перемены. Свободные представители знака имеют все шансы встретить на этой неделе свою судьбу, а те кто в отношениях услышать заветное предложение руки и сердца. Не исключено, что вас порадуют необычайные успехи супруга. Вы четко осознаете возможности, которые перед вами открываются, и в то же время твердо стоите ногами на земле, не витая в облаках.

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Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Ракам стоит ожидать, что поклонники будут проявлять чрезвычайную активность, чтобы добиться вашего внимания. Вы сможете понять, чьи чувства по-настоящему серьезны, а кто хочет мимолетных увлечений. Во вторник ваша практичная сторона немного перевесит над романтикой, и вы больше времени посвятите работе, что может вызвать недовольство вашего партнера. В целом хорошая и спокойная неделя, когда достичь взаимопонимания будет очень легко.

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Любовный гороскоп на неделю – Лев

Звезды сулят Львам роман на рабочем месте. Это может быть коллега или подчиненный. Все важные события в личной жизни уже на финишной прямой, однако, не стоит торопить события, пусть все идет своим чередом, а вы просто наблюдайте. Стоит избегать конфликтных ситуаций с партнером из-за пустяков, это может закончиться серьезной ссорой и расставанием.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Романтические приключения, которые произойдут с Девами на этой неделе, будут полностью в духе знака зодиака – максимально безопасными и без лишних сюрпризов. На исключено, что в этом периоде могут начаться серьезные отношения. В любом случае, знакомства будут приятными, а собеседники интересными. Девам в отношениях нужно добавить ярких красок в устоявшийся быт. Пригласите своего партнера на свидание в необычное место или займитесь чем-то новым. Это привнесет перчинку и вечер будет незабываемым.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Этот период идеальный для того, чтобы заниматься обустройством семейного уюта в своем жилище. Можно затеять небольшой ремонт или перестановку, которая не только освежит интерьер, но и укрепит ваш союз. Совместное занятие поможет сплотить семью. Свободным Весам звезды сулят интересное знакомство с неожиданным продолжением.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе жизненная энергия буквально переполняет Скорпионов. Вы постоянно будете в движении. Инициатива в этом периоде – ваш конек, который поможет, как привлечь внимание человека, который нравится, так и завязать новое знакомство. Забота и внимание партнера может переполнить вас чувствами и вдохновить на неожиданные поступки, которые укрепят отношения.

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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Весь фокус внимания на этой неделе направлен на ваши желания и потребности. Себя вы будете любить больше всего и это хорошо, прислушиваться к своим чувствам и делать то, что вам интересно и приносит удовольствие. Такое положение вещей может не прийтись по душе вашей второй половинке, и она потребует внимания. Чтобы избежать конфликтов, не стоит во всем потакать своему эго. Одинокие Стрельцы в центре внимания – новые знакомства, романтика и флирт ждут вас.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе любовь для Козерогов становиться способом самовыражения и самореализации. Получая знаки внимания поклонников, вы будете подпитывать свою внутреннюю уверенность в собственных силах. Проявляя свое "я" в заботе и внимании о партнере, вы почувствуете прилив энергии. Безответная любовь может стать толчком к поиску своих скрытых талантов.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Все внимание Водолеев на решение вопросов карьеры. Профессиональная деятельность будет занимать все время, не оставляя личной жизни шансов. Перед вами открываются новые горизонты и отношения отходят на второй план. Это может вызвать недовольство вашего партнера и спровоцировать разногласия.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам, которые в поиске своей второй половинки, звезды советуют больше общаться в группах по интересам. Не исключено, что у вас завяжется весьма динамичная переписка онлайн. Беседа будет интересной, однако не стоит торопить события. Рыбам в отношениях стоит посещать развлекательные мероприятия вместе с партнером. В воскресенье будьте откровенны со своей второй половинкой – они интуитивно почувствуют обман.

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