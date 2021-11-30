Этот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечке

Если ваши комнатные растения ослабли, теряют листья, а стебли стали тонкими и хрупкими, то срочно используйте этот простой способ "реанимации".
Польза аспирина для лечения ни для кого не секрет. Это дешевый препарат, который продается в каждой аптеке. Интересно, что применять ацетилсалициловую кислоту можно не только по прямому назначению. Аспирин - это еще и отличная подкормка для комнатных растений.
Аспирин как подкормка - когда применять
- если опадают листья;
- если не образуются новые бутоны;
- если растение вянет, бледнеет, сохнет.
Аспирин помогает быстро реанимировать растения, стимулирует их рост, способствует образованию бутонов и цветков.
Также аспирин можно использовать для профилактики грибковых заболеваний и для облегчения стресса, например, после пересадки.
Почему аспирин для растений "работает"
В стрессовых ситуациях у растений выделяется салициловая кислота, которая позволяет сформировать своего рода иммунитет для борьбы с неблагоприятными факторами. Поэтому, поливая или опрыскивая растения раствором аспирина, вы укрепляете их естественный барьер.
Аспирин для комнатных цветов - как применять
Для того, чтобы приготовить домашнее удобрение для растений, вам понадобятся ¼ таблетки аспирина и два литра воды.
Ацетилсалициловую кислоту нужно измельчить и растворить в воде. Полученным раствором необходимо поливать растения 2-3 раза в неделю, зимой - реже, потому что растения находятся в состоянии покоя.
Также водой с аспирином можно опрыскивать листья и стебли растений.
Кстати, аспирин хорош и для срезанных цветов. Просто измельчите половину таблетки в воде и добавьте в вазу. Благодаря ацетилсалициловой кислоте цветы долго не завянут и сохранят аромат.
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