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Этот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечке

30 ноября 2021, 05:42

Если ваши комнатные растения ослабли, теряют листья, а стебли стали тонкими и хрупкими, то срочно используйте этот простой способ "реанимации".

цветок
Подкормка аспирином стимулирует быстрый рост и цветение / Фото pixabay.com

Польза аспирина для лечения ни для кого не секрет. Это дешевый препарат, который продается в каждой аптеке. Интересно, что применять ацетилсалициловую кислоту можно не только по прямому назначению. Аспирин - это еще и отличная подкормка для комнатных растений.

Аспирин как подкормка - когда применять

  • если опадают листья;
  • если не образуются новые бутоны;
  • если растение вянет, бледнеет, сохнет.

Аспирин помогает быстро реанимировать растения, стимулирует их рост, способствует образованию бутонов и цветков.

Также аспирин можно использовать для профилактики грибковых заболеваний и для облегчения стресса, например, после пересадки.

Почему аспирин для растений "работает"

В стрессовых ситуациях у растений выделяется салициловая кислота, которая позволяет сформировать своего рода иммунитет для борьбы с неблагоприятными факторами. Поэтому, поливая или опрыскивая растения раствором аспирина, вы укрепляете их естественный барьер.

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Аспирин для комнатных цветов - как применять

Для того, чтобы приготовить домашнее удобрение для растений, вам понадобятся ¼ таблетки аспирина и два литра воды.

Ацетилсалициловую кислоту нужно измельчить и растворить в воде. Полученным раствором необходимо поливать растения 2-3 раза в неделю, зимой - реже, потому что растения находятся в состоянии покоя.

Также водой с аспирином можно опрыскивать листья и стебли растений.

Кстати, аспирин хорош и для срезанных цветов. Просто измельчите половину таблетки в воде и добавьте в вазу. Благодаря ацетилсалициловой кислоте цветы долго не завянут и сохранят аромат.

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