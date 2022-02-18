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Эта подкормка творит чудеса: удобрение из золы для орхидей - лучший способ заставить ее цвести

18 февраля 2022, 04:28

Удобрение из золы для комнатных растений - эффективное средство. Главное - правильно приготовить зольный раствор. Главред выяснил, как правильно удобрять золой.

орхидея, зола
Удобрение из золы для орхидей очень эффективно, чтобы стимулировать цветение / Фото ua.depositphotos.com

Удобрение для комнатных цветов, в том числе и для капризной тропической красавицы орхидеи, нужно подбирать в зависимости от потребностей растения и периода его развития. Но существует и универсальное удобрение для цветов - оно подойдет абсолютно в любой ситуации. Речь идет о подкормке из золы. С орхидеями зольная подкормка сотворит чудо - растение будет пышно и долго цвести.

Удобрение из золы для орхидей и других комнатных растений - польза

Зольная подкормка богата макро- и микроэлементами:

  • фосфор стимулирует цветение;
  • калий ускоряет рост корней, листьев орхидеи и всех растений;
  • кальций и магний способствуют здоровому состоянию орхидеи, повышению иммунитета, защите от болезней корней и листьев;
  • зола отгоняет вредителей;
  • помогает орхидеям быстрее адаптироваться после пересадки.

Удобрение из золы используют для орхидей, когда:

  • есть недостаток калия (орхидея затормаживается в росте, листья скручиваются, становятся бледными, бутоны и цветы опадают преждевременно);
  • есть недостаток магния и кальция (листья деформируются, подсыхают края).

Удобрение из золы используют, когда нужно стимулировать растение к цветению, а не тогда, когда фаза цветения уже началась.

Чтобы это удобрение принесло пользу, важно, чтобы зола была органическая. Для орхидей подходит зола из лиственных пород деревьев. А вот зола от хвойных пород деревьев имеет скудный состав и не обладает нужным количеством полезных веществ.

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Как правильно приготовить зольный раствор

Чтобы приготовить настой из золы, понадобятся 5 литров отфильтрованной воды чуть теплее комнатной температуры и 1/2 стакана зольного порошка.

Все нужно тщательно перемешать и настоять приготовленный раствор в течение 1-3 суток при комнатной температуре.

Потом воду нужно снова размешать, чтобы частицы золы поднялись вверх. Процеживать жидкость нет необходимости. Этот концентрированный зольный раствор нужно развести 1:1 чистой водой. Полить растение сверху под корни.

Второй способ удобрения орхидеи золой еще проще. Можно просто насыпать порошок сверху на грунт по краю горшка, попадая на корни. Для взрослой орхидеи понадобится одна чайная ложка золы. Сверху грунт нужно опрыскать чистой водой, чтобы зола попала внутрь вазона.

Как правильно удобрять золой

Использовать удобрение из золы можно не чаще 2-3 раз в год, так как оно защелачивает грунт.

После того как растение отцвело, зольную подкормку можно применять через месяц или даже полтора.

Важный момент: вместе с золой нельзя применять другие удобрения.

Как сообщал Главред, если ваша орхидея перестала расти, она вялая и безжизненная, долго не цветет, переживает стресс после переезда из магазина домой - ей поможет янтарная кислота.

Мы также писали, как приготовить проверенное удобрение для орхидей в домашних условиях. Речь идет о чесночной воде.

Отметим, что сигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений. Как его применять и в чем польза, читайте тут.

Жмых кофе также можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.

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