"Его песня спета": Влад Росс спрогнозировал скорое свержение Путина

Влад Росс озвучил гороскоп для Путина / Фото УНИАН

Астролог Влад Росс заявил, что 9 августа начался самый благоприятный период для свержения российского диктатора Владимира Путина, а продлится он до 18 сентября.

По словам специалиста, на соединении Марса и Урана с узлами судьбы произойдет качественный большой перелом в войне Украины и РФ. Это как раз и случилось в августе, когда в Крыму стали звучать взрывы на военных объектах.

"К тому же, в аккурат 9 августа началось "Лебединое озеро" – ледовое шоу с участием Татьяны Навки, супруги Пескова. До 18 сентября – лучшее время, чтобы скинуть мерзавца нынешней эпохи, подонка Российской Федерации, бункерную крысу. Его песня спета – он загнан в угол и дышит на ладан", – отметил Влад Росс в комментарии Главреду.

Ранее Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Как сообщал Главред, астропсихолог Валентина Витрох считает, что Путина ждет насильственная смерть, кончина в психиатрической больнице или смертельная болезнь.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев также составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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